一年一度的耶誕新年假期是歐美大型組織難得可以用來進行系統更新升級的離峰時段，不過美國海關與邊境保護局(CBP)在假期間進行的系統更新卻發生異常，儘管成功切回備援系統，但卻因運轉容量不足，讓假期後從全球搭機返美的旅客擠在全美各大國際機場大排長龍，花費比平時還要多上好幾倍的時間通關。



美國各大機場在2日收假日前一天紛紛傳出旅客人潮塞爆機場的情形，旅客必須比平時多等待數十分鐘至1小時以上不等，在某些入境層面積有限的機場，機場人員甚至得引導抵達的旅客到特殊區域，才有足夠空間讓下機旅客等待運作緩慢的系統消化等待通關的人群。



美國海關與邊境保護局在初步調查後發現，該局系統在12月28日進行軟體更新後，發現系統運作效能不如預期，但由於當時處於假期離峰期，系統運作問題並未擴大，但隨著新年後渡假完畢返鄉人潮湧現，以及將由全球各地湧入參加CES大展的近10萬名各國旅客，該局決定啟用備援系統來處理通關，但備援系統運轉容量不如主系統，才導致處理時間拖長，並蔓延至全美各大機場。



所幸經過CBP的IT人員緊急調配資源，並在稍晚重新讓主系統上線運作，各地機場「塞人」的問題都在當天得到紓解，CBP亦強調，在擁塞期間，儘管要求現場人員加快通關審核速度，但並未犧牲安全性；CBP亦在隔天上午在官方Twitter帳號宣布所有機場的通關運作都已經回復正常，並稱沒有證據顯示系統異常與惡意活動有關。

