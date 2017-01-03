新的一年開始國內電信市場競爭依然熱絡，中華、遠傳及台灣大哥大三大電信商4G上網吃到飽搶人大戰確定打延長賽，中華電信699元4G吃到飽確定延後至2月底，以迎戰遠傳、台灣大哥大相近資費方案。

去年三家電信業者便鎖定重度行動上網用戶，相繼推出700元以內月租費，用戶享有4G上網吃到飽方案，在電信業者相互競爭下，原本將終止的700元以內4G上網吃到飽優惠方案一再延長。

遠傳電信上周宣佈將698元4G上網吃到飽方案延至2月1日，用戶享合約內4G上網吃到飽，網內前10分鐘免費，網外再送40分鐘優惠；無獨有獨地，台灣大哥大也將699元4G吃到飽延長至2月3日。

中華電信去年底公佈了大七喜方案，大七喜方案從今年1月3日到2月底為止，用戶月繳777元，第一年享4G吃到飽，第二年每月20GB資料量，另有通話優惠，以取代原本將結束的699元吃到飽優惠，打破電信三雄700元以內4G吃到飽彼此牽制的局面，以拉高4G資費。

在遠傳、台灣大紛紛延長700元以內4G吃到飽優惠後，中華電信也將原來699元吃到飽方案延長，延後到2月28日，對中華電信4G用戶來說是項福音。中華電信一舉將700元以內4G吃到飽優惠延到2月底，可能牽動遠傳、台灣大哥大的競爭方案，未來兩家業者是否加碼延長還有待觀察。

相較於三大電信主打700元以內4G吃到飽，向來以低價搶市的台灣之星在去年12月底喊出4G上網吃到飽只要388元，網內通話免費，網外贈送45分鐘等優惠；另一家電信商亞太電信則是推出每月999元4G上網、通話吃到飽優惠。