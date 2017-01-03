根據通用漏洞披露（Common Vulnerabilities and Exposures，CVE）平台CVE Details的統計，2016年漏洞最多的產品是Android，漏洞最多的供應商則是甲骨文（Oracle）。

在產品漏洞數量排行榜上（下圖，來源：CVE），去年擁有最多漏洞的是Android的523個，其他排名在前十大的依序是Debian Linux的319個、Ubuntu Linux的278個、Flash Player的266個、Leap的259個、Opensuse的228個、Acrobat Reader Dc的227個、Acrobat Dc同樣也是227個、Acrobat的224個與Linux Kernel的216個。

至於2015年的榜首macOS在去年則跌至11名，漏洞數量也從2015年的444個減少到2016年的215個。

另外，2016年漏洞最多的前十大供應商則依序是甲骨文（793個）、Google（698個）、Adobe（548個）、微軟（492個）、Novell（394個）、IBM（382個）、Cisco（353個）、蘋果（324個）、Debian（320個）與Canonical（280個）。

而紅帽、Linux、Mozilla、HP、PHP、華為等業者也都在前二十大排行榜內，在去年擁有超過100個安全漏洞。