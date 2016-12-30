新加坡內政部（Ministry of Home Affairs）本周三（12/28）宣布，已於今年11月通過的國家登記法（National Registration Act）將於明年1月1日正式生效，除了照片與指紋之外，將新增虹膜（iris）以識別新加坡公民及永久居民的身分，且虹膜資料將被嵌入身分證或護照等識別文件。

新加坡內政部表示，虹膜掃描為一成熟技術，歐盟護照持有人早就可自願向德國或荷蘭移民局登記虹膜影像，並在特定的機場以虹膜影像通關。至於阿拉伯聯合大公國則是在2013年強制收集所有公民的虹膜影像，以驗證公民身分。該部門並強調，虹膜影像的收集與驗證皆非常便利，就像是拍照一樣，透過非接觸及入侵的方式在幾秒內就能完成。

此外，人的外貌會隨著時間而改變，指紋也可能磨損，進而影響自動通關的效率，虹膜掃描將能強化現有基於照片及指紋的辨識方法。

此一新的修正案可望強化新加坡移民與關卡局（Immigration and Checkpoints Authority，ICA）的運作效率，自明年1月起便會開始收集新加坡公民與永久居民的虹膜影像，並將在新加坡郵政（SingPost）員工的協助下，於特定郵局提供虹膜影像登記服務。