推特（Twitter）持續強化直播程式Periscope功能，周三宣佈即日起可支援360度環景影片。 為推廣這項功能，推特今天稍早還在佛州海灘舉行日落的即時直播打頭陣。不過雖然所有用戶都可以觀看，但目前只有特定合作夥伴可以透過這項功能進行直播。 和所有360影片一樣，桌機版用戶可以滑鼠旋轉影片，手機版用戶則可轉動手機來觀賞。 360影片逐漸成為新式新聞及網路內容格式，包括Google Youtube和臉書已相繼在今年4月及本月初支援360影片直播。 這也是推特為用戶數超過2億的Periscope最新的強化功能。今年Periscope還新增主題搜尋及無人機直播功能。 Advertisement 更多 iThome相關內容 Twitter直播程式Periscope滿周歲，直播內容突破2億 直播程式Periscope改版，新增搜尋及無人機直播功能 Twitter首次直播NFL「周四足球夜」吸引逾200萬名觀眾 Facebook開放Live API，可整合無人機、Livestream、手機 Twitter共同創辦人Biz Stone再次推出搜尋引擎Jelly，加入AI和路由演算法技術 Twitter推出可建議關注對象的Connect標籤