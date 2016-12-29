推特（Twitter）持續強化直播程式Periscope功能，周三宣佈即日起可支援360度環景影片。



為推廣這項功能，推特今天稍早還在佛州海灘舉行日落的即時直播打頭陣。不過雖然所有用戶都可以觀看，但目前只有特定合作夥伴可以透過這項功能進行直播。



和所有360影片一樣，桌機版用戶可以滑鼠旋轉影片，手機版用戶則可轉動手機來觀賞。



360影片逐漸成為新式新聞及網路內容格式，包括Google Youtube和臉書已相繼在今年4月及本月初支援360影片直播。



這也是推特為用戶數超過2億的Periscope最新的強化功能。今年Periscope還新增主題搜尋及無人機直播功能。