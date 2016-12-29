美國證券交易委員會（US SEC）本周控告了26歲的Iat Hong、30歲的Bo Zheng，與50歲的Chin Hung等3名中國人，指稱他們利用駭進處理併購案的多家律師事務所而取得的資訊進行內線交易，不法獲利超過400萬美元，其中的Hong已於12月25日聖誕節當天在香港被逮捕。

根據訴狀，從2014年4月到2015年年底，這3名被告鎖定了7家專門處理大型併購案的律師事務所，成功從至少兩家被駭的知名律所中取得了含有併購案內線消息的電子郵件，並在併購案對外宣布之前購買了5家企業的股票，不法獲利超過400萬美元。

美國駐曼哈頓的聯邦檢察官Preet Bharara表示，此案對全球的律師事務所而言是個警鐘，律所正成為全球網路駭客的攻擊對象，因為它們擁有可用來犯罪的寶貴資訊。

美國司法部並未公布受駭的律所名稱，僅說被告是透過非法取得的律所員工郵件憑證駭進電子郵件伺服器，進而取得律所與客戶之間的往來機密信件，在率先取得併購資訊之後，提前進入股市操作。目前已確定至少有兩家律師事務所遭到滲透。

這3名被告總計被指控了13項罪名，包含證券詐欺、電匯詐欺及電腦入侵等，其中的證券詐欺最多可讓他們入獄20年。