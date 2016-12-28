亞太電信因借用台灣大哥大網路曾在國內電信市場引發不小的風波，遭NCC多次開罰要求改善，本周NCC第四次加重開罰，亞太、台灣大各罰240萬元。

亞太電信在2014年底宣佈4G開台，因開台之初4G基地台建設不足，亞太宣稱與台灣大哥大達成「漫遊」協議，用戶可借用台灣大網路使用4G上網、語音通話，引發其他電信業者高度不滿，NCC介入調查發現亞太電信沒有積極建設自有網路，與原先的事業計劃書不符，去年2月首次對兩家業者開罰各30萬元。

由於未修改事業計畫書，前前後後又被開罰兩次並限期改善，本周NCC委員會決議由於亞太電信仍未改善完畢，對於亞太電信借用台灣大哥大網路的行為第四次開罰，兩家業者各罰240萬元。

NCC表示，先前已開罰三次，分別開罰各30萬、各60萬、各120萬元，由於亞太電信9月申請建設900MHz基地台，原本計劃建置4600座基地台，但至今建置約3000座未達到目標，預計明年1月15日才可達到4000座，目前亞太的語音通話服務仍以CSFB方式借用台灣大哥大3G網路，因此決定對借用網路行為加重開罰各240萬元。

NCC仍要求亞太電信在三個月內改進，如果未來三個月仍未改善將繼續加重開罰，希望業者加快自建網路速度。

12月初亞太電信慶祝4G開台兩週年，祭出1000元以內限時月租費優惠，提供用戶語音通話，不分網內外、市話每分鐘無通話時間限制，並享有4G上網吃到飽戶，加碼衝刺4G用戶數。目前亞太電信已有逾160萬4G用戶。