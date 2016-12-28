新頒佈的《國家網路空間安全戰略》將網路安全視為維護國家主權的一部份，為避免國家機密被境外勢力滲透、竊資，要求中國重點行業採購重要資訊設備及服務，需實施安全審查，防止供應商或其他組織進行不正當競爭、損害用戶利益。此外，也宣示打擊網路恐怖、間諜活動、詐騙、竊盜、色情、暴力等行為。