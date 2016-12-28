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中國國家互聯網信息辦公室下的中央網絡安全與信息化領導小組周二頒佈《國家網路空間安全戰略》，聲明網路安全已成國家主權新疆域，並將防範網路資料竊取、網路恐怖主義及散佈不當內容等活動。
中國政府指出，隨著資訊技術發展，網路安全形勢日益嚴峻，愈來愈多外國人士利用網路干涉他國內政，及以大規模網路監控、竊密等活動嚴重危害國家政治安全和使用者資訊安全，並破壞關鍵資訊基礎設施。另一方面，網路謠言、頹廢文化和淫穢、暴力、迷信等資訊侵蝕文化安全和青少年身心健康，網路恐怖和違法犯罪直接威脅人民生命財產安全、社會秩序。
《國家網路空間安全戰略》（全文連結）指出，網路安全已成國家主權新疆域，主張反對任何透過網路破壞主權的一切行為，明訂防範並嚴懲網路竊取國家機密，以及「境外勢力」進行滲透、顛覆分裂活動，要求中國重點行業採購重要資訊技術產品及服務時，需實施安全審查，防止產品供應商及其他組織利用技術優勢，進行不正當競爭及損害用戶利益。
該法同時要求打擊網路恐怖及間諜活動、網路詐騙、竊盜、駭客攻擊、侵犯知識產業等犯罪行為，並防範謠言、暴力、色情、或迷信等內容於網路傳播。此外，推行「互聯網＋」計畫，推展網路經濟、並建立安全管理制度推動大數據戰略及雲運算等新興技術。
本法在今年稍早頒佈綱要時引發議論，批評者認為這將有利於中國政府使出扼制外國企業市場競爭手段，同時擔心中國可能要求外國廠商交出智財。不過中國政府否認，表示本法旨在防範恐怖主義及網路竊取行為。