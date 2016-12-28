有鑑於DDoS攻擊日益昌獗，歐美等十多個國家在12月上旬發動一項跨國網路犯罪打擊行動，鎖定DDoS付費攻擊服務的使用者。

這項跨國網路犯罪打擊行動的參與者包括美國、澳洲、比利時、匈牙利、法國、荷蘭、英國、葡萄牙、挪威、西班牙、瑞典、立陶宛、羅馬尼亞13個國家。

支援跨國行動的歐洲警察組織（Europol）說明，行動在12月5日到9日展開，一共逮捕了34名犯罪者，這些人被控付費使用DDoS攻擊工具，對政府部門、遊戲服務商、網路代管業者或學校組織的網站發動洪水攻擊。

各國執法單位也對101名可能犯案的嫌疑人進行偵訊及警告，其中多數為年齡在20歲以下的年輕人，依照參與合作的各國法律規定，予以警告、罰款或是通知他們的父母。

歐洲警察組織網路犯罪中心（EC3）主任Steven Wilson表示，現今的年輕世代要較以往更熟悉科技，這使得網路犯罪可能更加惡化，許多熱衷於IT技術的年輕人進行一些看似輕微的犯罪活動，卻沒有意識到犯罪所可能帶來的後果。這項執法行動的目的之一是要避免年輕人走上犯罪之路，希望他們可以將所學用於正途。

英國執法單位NCA（National Crime Agency）逮捕了34名犯罪者中的12名，他們涉嫌購買Netspoof提供的服務以發動DDoS攻擊，另外，NCA還鎖定60名涉案相關人士，發出30份停止警告，查扣其中11人的電腦設備。

FBI也在聯合行動中逮捕了一名26歲的南加州大學研究生，該學生涉嫌利用DDoS攻擊癱瘓了舊金山一家通訊軟體公司的服務，如果最終審判確認有罪，這名學生可能面臨10年刑期。

為避免不諳法律風險的年輕人觸法，FBI引用Europol的資訊說明可能觸法的行為，例如駭客或是在沒有使用者允許下存取他人的電腦網路，控制電腦網路或竊取資料；發動DDoS攻擊，例如讓正在玩線上遊戲的玩家強制下線。