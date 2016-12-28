為調查一宗命案，美國警方向Amazon發出搜索令，要求調閱嫌犯所使用的Amazon Echo當天錄音資料以釐清案情，但遭到Amazon拒絕交付相關資訊，為繼FBI要求破解iPhone槓上蘋果後，又一宗關係到調查與用戶隱私安全的爭議事件。