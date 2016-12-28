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《The Information》報導，美國阿肯色州警方為偵辦一宗命案，向Amazon發出搜索令，要求該公司交出Echo可能錄到的犯罪錄音，但遭到Amazon拒絕。
根據報導，阿肯色州本頓維（Bentonville）市去年11月發生一宗命案，Victor Collins被發現陳屍於31歲的嫌犯James Andrew Bates家中浴缸中，Bates今年二月遭逮，被控以一級謀殺罪。由於Bates擁有多種智慧連網裝置，包括水錶及語音助理Amazon Echo，為取得證據釐清案情，警方希望能調閱案發當天Echo 錄音資料，向Amazon發出搜索令。
Amazon Echo是一個保持長期開機狀態的連網裝置，只要聽到「Alexa」就能開始接收外界聲音，包括用戶聲控指令。它上方的指示燈如果轉成藍色就表示正在錄音。Echo錄到的聲音會直接上傳到Amazon 的雲端儲存。但是使用者可以刪除全部或個別錄音，而Echo它的麥克風也可以隨時關閉。
警方同時調查嫌犯家中水錶紀錄，顯示在案發當晚用了140加崙的水。警方認為這些水是用來湮滅犯罪證據。嫌犯辯護律師抗議，認為警方這項作法侵犯了客戶隱私。
對於警方的要求，Amazon拒絕交付任何儲存於其伺服器上的資訊，只提供了嫌犯的購物紀錄。Amazon對媒體發出聲明，表示不會未接獲有效及有約束力的法律要求下洩露客戶資訊。 Amazon拒絕過於廣泛或任何不合理要求。
隨著連網科技逐漸成為一般人日常生活的一部份，這些科技上資訊也可能反過來作為不利於使用者的用途。阿肯色州警方與Amazon之間，可能也將繼今年初加州聖伯迪諾槍擊案中，FBI要求破解嫌犯iPhone而槓上蘋果之後，另一宗用戶資料隱私保衛戰。