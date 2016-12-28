聖誕節當周是歐美國家新裝置啟用量最高期間，也是外界觀察消費風向的指標，研究機構Flurry調查顯示，當周啟用的新裝置中，以蘋果產品超過4成居冠。

今年報告顯示，從12月19日到12月25日啟用的新裝置中（下圖，來源：Flurry），前二名都和去年一樣；最大宗是蘋果iPhone及iPad的44%，三星以21%居次，較去年成長1%。去年榜上無名的華為和LG，今年卻一舉衝上第三、四名。分析師指出，兩業者出線主因在於產品選擇多元且價格便宜，推出了多款平板手機及中階手機。之後除了Amazon，其餘皆為中國業者，包括Oppo、小米及聯想的Motorola等。

去年聖誕節當週啟用裝置統計結果（下圖，來源：Flurry），蘋果裝置高達49.1%，對照今年統計結果，顯示蘋果裝置在聖誕節這周的啟用比例呈現下滑的情形，三星去年啟用比例為19.8%，其他則是Nokia、LG、小米。

儘管Google在今年首次推出自有品牌手機Google Pixel，但並未進榜，分析師認為產品選擇不多，只有Pixel及Pixel XL兩款手機，加上市場評價不一，導致Google名落孫山。賣掉Nokia部門後，微軟手機則不意外地跌出榜外。



以螢幕尺寸來看，今年啟用的裝置中有45%為3.5到4.9吋的中尺吋手機，但佔比已經由去年54%大幅減少，主要為5到6.9吋的平板手機所侵蝕，後者比例達37%。而平板則和去年持平，顯示已經發展出穩定的使用模式。



另外，調查顯示，聖誕節當天下載安裝最多的App類別分別為通訊&社交、遊戲、音樂、媒體&娛樂，以及兒童&親子類。