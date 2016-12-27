中國工業和信息化部（工信部）上周公布了《移動智能終端應用軟件預置和分發管理暫行規定》，要求行動裝置製造商應允許使用者移除除了基本功能之外的其他預載行動應用程式，計畫於明年7月1日正式實施。

此一規定所要規範的是行動裝置製造商與提供行動程式市集的互聯網信息服務提供者。要求製造商必須提供預載程式列表，雙方必須確保裝置上除了基本功能以外的行動程式可被移除，而且在更新作業系統時不被強行恢復。

其中，所謂的基本功能程式為保障硬體與作業系統可正常運作的程式，包括作業系統、保證硬體能正常運作的應用、基本通訊應用及應用程式下載通道等，並規定若預載多個同一功能的基本程式，最多只能有一個無法被移除。

另也要求收費程式應註明收費標準、收費方式，且經用戶確認後才能扣款。

中國媒體分析指出，有不少程式開發商與裝置製造商結盟，直接在手機出廠時預載相關程式，同時禁止使用者移除這些預載程式；即使有些預載程式可被移除，但當使用者更新作業系統時，會自動恢復所有曾被移除的預載程式。由於它夾帶著龐大的商機，且預載成本愈來愈高，使得360或樂視等程式業者更選擇了投入手機製造。

儘管不論是蘋果、Google或三星等知名品牌的製造商都會在裝置上預載程式，而且預載程式的確有其必要性，但當它存在著商機時，在中國便遭到濫用而亂象叢生，例如有些當地品牌的手機可預載數十款程式，且多為強制安裝，亦無法移除，或是有些預載程式會擅自蒐集使用者資訊。

工信部出手整治裝置程式預載行為受到外界一致的讚揚，還說使用者終於奪回裝置上的程式選擇權與空間權了。