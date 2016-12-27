歐盟產業研究與創新經濟聯合研究中心(IRI)發表2016年度全球產業研發投資計分卡研究報告，全球企業研發投資金額以福斯汽車(Volkswagen)居冠，三星(Samsung)電子、英特爾(Intel)緊追在後；台灣則有台積電、鴻海與聯發科躋身全球百大。

該份報告排列了全球研發投資排名前2500家的企業，其中美國以837家最多，其後依序為歐盟(590家)、日本(356家)、中國(327家)、台灣(111家)、韓國(75家)與瑞士(58家)等，台灣。

福斯汽車以136億歐元的研發投資居全球企業之冠(下圖，來源：IRI)，三星則以125億歐元居次，英特爾111億歐元，第四到十名則依序為Google母公司Alphabet、微軟(Microsoft)、諾華藥廠(Novartis)、羅氏藥廠(Roche)、華為、嬌生集團(Johnson & Johnson)與豐田汽車(Toyota)。

台灣企業則以台積電的18.27億歐元研發經費居全球70(下圖，來源：IRI)，鴻海14.63億歐元拿下90名，聯發科則以13.8億歐元排名98。其他擠進500大研發公司排行的還有和碩、群創、台達電、宏達電、緯創、華碩、仁寶、聯電、日月光、廣達、友達、瑞昱與英業達。

該報告指出，全球企業研發投資主要由高科技產業帶動成長，前2500大研發公司總計在2015至2016年間投注了高達6960億歐元的研發經費，成長6.6%。

該研究指出，研發投資主要來自於資通訊、醫療與汽車產業，而高研發投資成長的企業在營收數字上也有顯著成長，若以產業別來看，研發投資成長幅度最大的產業為軟體產業。值得注意的是，排名領先的企業佔2500大整體研發投資的比例也較大，前100大企業的研發投資便佔去總金額的53.1%，前50大企業佔比亦高達40%，凸顯出研發活動集中化的程度。