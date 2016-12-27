Line
暨日本、韓國舉辦四屆Line開發者大會後，近日Line首次在臺舉辦LINE Taiwan TechPulse，共吸引超過500人參加。Line也找來了臺灣當地合作夥伴，示範其服務如何與Line聊天機器人（bot）結合。例如，使用TED、BBC等英文影片作為教學素材的英語教學新創公司VoiceTube，就讓使用者透過Line查詢英語單字。或者提供訂餐服務的Eztable，讓消費者也能利用Line進行餐廳訂位。
在今年4月時，Line就開始提供免費Line Bot API帳號申請，讓開發者在Line平臺上開發聊天機器人應用程式，到了9月的東京Line開發者大會上，已經有將近2萬個Line聊天機器人服務。而此次TechPulse大會的報名程序，亦完全透過聊天機器人所完成。
在輸入註冊碼之後，聊天機器人會詢問報名者一連串資訊，包含姓名、聯絡方式，以及是否有GitHub帳號等資訊。
整合五大開發套件，開發聊天機器人應用
為了讓合作夥伴能將既有商業服務，與Line平臺結合，Line也將整合了5套開發工具，讓有心想要開發聊天機器人服務的開發者利用。
首先是Line OWA套件（Official Web App），其中就包含了三個元件：Line Login、Proflie+，以及Messaging API。透過Line Login，企業能使用Line官方釋出的SDK以及API，讓使用者利用既有的Line帳號，登入網頁或應用程式。而利用Messaging API，企業可以不需要利用官方帳號與使用者互動，反之，則是利用API，提供使者單一、客製化的訊息。
透過Messaging API，開發者可以透過內部伺服器，傳送訊息給使用者。其系統發出API則是使用JSON格式。
第二則是Line Notify套件，讓外部網站可以透過Line，傳送文字、圖片等訊息給使用者。除了一對一的對話視窗中，Line Notify也可以加入群組對話。目前Line Notify所相容的外部網站，總共有開源程式碼平臺GitHub、網路自動連結服務IFTTT，以及伺服器監控平臺Mackerel。
結合Line Notify與Mackerel，Line也能主動發送訊息，告知系統運作狀況。
圖片來源：Mackerel
第三個套件為Line SMS，雖然它與Line Notify的功能都是發送使用者通知，但是Line SMS是利用電話號碼區隔各別用戶，而非Line帳號。再者是Line Customer Connect，此套間在日本已經釋出，並在今年11月時，在日本部分企業內部正式環境中，開始實驗使用。
透過人工智慧以及預先準備的FAQ，回應使用者所提出的問題。Line表示，目前用戶對此AI引擎的使用者滿意度已經達到94％，未來也計畫使用機器學習，持續加強此功能。
LINE Customer Connect套件已於日本推出，目前預定明年在臺釋出。目前企業可選擇自動回與人工回覆(manual reply)兩種模式。
圖片來源：Line
最後則是預計明年推出的Group App Platform，開發者可以針對聊天室的封閉性、開放性差異，打造滿足符合其隱私需求的服務。