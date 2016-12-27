暨日本、韓國舉辦四屆Line開發者大會後，近日Line首次在臺舉辦LINE Taiwan TechPulse，共吸引超過500人參加。Line也找來了臺灣當地合作夥伴，示範其服務如何與Line聊天機器人（bot）結合。例如，使用TED、BBC等英文影片作為教學素材的英語教學新創公司VoiceTube，就讓使用者透過Line查詢英語單字。或者提供訂餐服務的Eztable，讓消費者也能利用Line進行餐廳訂位。

在今年4月時，Line就開始提供免費Line Bot API帳號申請，讓開發者在Line平臺上開發聊天機器人應用程式，到了9月的東京Line開發者大會上，已經有將近2萬個Line聊天機器人服務。而此次TechPulse大會的報名程序，亦完全透過聊天機器人所完成。

在輸入註冊碼之後，聊天機器人會詢問報名者一連串資訊，包含姓名、聯絡方式，以及是否有GitHub帳號等資訊。

整合五大開發套件，開發聊天機器人應用