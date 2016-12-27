Synergy Research Group的調查顯示，全球超大規模資料中心（Hyperscale data center）已於今年12月突破300座，主要分布在美國，佔了45%，中國與日本也分佔8%與7%。

超大規模資料中心通常是由具備運算、儲存及網路功能的許多小型伺服器所組成，提供成高擴展性的單一運算架構，還能根據需求擴充。

Synergy Research分析了全球24個主要的雲端及網路公司的資料中心，包括在SaaS、IaaS、PaaS、搜尋、社交網路與電子商務領域的龍頭業者，發現這些超大規模資料中心絕大多數座落在美國，佔了45%，其他依序是中國的8%、日本的7%、英國的5%、澳洲及加拿大亦各佔4%。(下圖，來源：Synergy Research Group)

資料中心分布最廣的前三大業者則是皆屬雲端服務供應商的AWS、微軟及IBM，它們各自在全球擁有超過40個資料中心，遍及北美、亞太地區（APAC）、歐洲/中東/非洲（EMEA）及拉丁美洲等四大區域，Google與甲骨文則緊跟其後。

而其他業者的資料中心則多集中在美國，像是蘋果、Twitter、Salesforce、臉書、eBay、LinkedIn及Yahoo，騰訊與百度的資料中心則設在中國，阿里巴巴的資料中心設置地點從原本以中國為主，逐漸擴張到美國、香港、新加坡、日本與阿拉伯聯合大公國等地。

Synergy Research研究總監John Dinsdale表示，美國幾乎囊括了一半的資料中心數量，反映出美國在雲端與網路技術上的主導地位。有鑑於超大規模資料中心的成長力道不衰，可望於2018年底超過400座。