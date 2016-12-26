美國貿易代表辦公室（Office of the United States Trade Representative，USTR）上周公布了涉及盜版或仿冒品的實體與線上市集的「惡名市場」 （Notorious Markets）黑名單，在2012年被除名的淘寶網又再現身於2016年的名單中。阿里巴巴集團執行長張勇立即發表了聲明，指出不論如何，該集團過去與未來都將繼續對抗淘寶網上的仿冒品。

USTR為一負責協助美國發展貿易政策的政府機構，今年總計列出了21個網路上的惡名市場，除了淘寶網之外，還有專門把YouTube影片轉成MP3的youtube-mp3.org、散布侵犯著作權檔案的俄國社交網站vk.com、提供各種侵權的數位書籍/電影/音樂的uploaded.net、知名的盜版內容大本營海盜灣（The Pirate Bay），以及提供仿冒藥品交易的中國業者Nanjing Imperiosus等。

根據Alexa的全球網站流量排名，淘寶網為全球第十五大網站，為中國前五大網站，亦是中國最大的購物網站，然而，不管是美國或是其他市場的權利人都不斷檢舉該站擁有大量的盜版及仿冒品，同時投訴與該站的交流不夠暢通，像是檢舉侵權時遭拒的理由不一致、拒絕移除仿冒商品時未充分說明理由或提供指引、檢舉系統經常出現錯誤訊息、與權利人之間的溝通都直接使用中文，另也抱怨可直接與賣家溝通的連結是壞掉的。

在淘寶買到仿冒品的消息時有所聞，但USTR的報告指出，有一家大型的汽車製造商宣稱淘寶上以該公司品牌及商標為品的產品中有高達95%疑似仿冒品。

阿里巴巴執行長張勇很快就回應了此事，表示對於淘寶再被納入惡名市場名單中感到很失望，最近幾年他們一直致力於掃蕩淘寶上的盜版及仿冒品，同時利用大數據分析找出侵權產品的連結，他們所移除的連結數量是權利人所檢舉的16倍，更與執法機關合作關閉了許多仿冒品製造工廠，而且把超過800名仿冒者送進大牢。失望的並非是他們的努力不足，而是已盡了全力卻仍被歸為惡名市場。

其實此一名單並不會帶來任何正式的懲罰，但卻危及了淘寶網的商譽，可能影響買家或賣家在該站的交易意願。