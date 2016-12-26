一年一度的消費性電子展CES將於1月登場，因Note 7與政治獻金醜聞厄運纏身的三星(Samsung)寄望烏雲快點散去，提前發表將在CES上展出的新創產品，包括可讓兒童利用來與朋友分享玩具心得與玩法的智慧玩具幫手，以及兩款有助皮膚保養的產品與服務。

這三款產品都來自三星2012年12月設立的內部新創部門C-Lab的研發或投資，三星自2016年度的CES起首度利用該會展對外展出轉投資新創的新產品，2017年決定延續在CES發表的計畫。

將展出的新創產品包括名為Tag+的按鍵型設備(來源：三星)，可透過藍牙LE與行動電話、平板與支援的玩具連線，透過短按、長按、搖晃以及與其他Tag+碰撞等方式，與其他使用者的玩具進行互動，將傳統玩具增加社交功能，讓幼童也能以簡單方式與遠端朋友交流玩法、互動等。

另一項產品則為消費性物聯網智慧護膚工具組S-SKIN(下)，透過一個能夠偵測皮膚濕度、黑色素與紅點狀態，然後與手機App連線後，提供膚質檢測報告，並搭配微針貼片、LED光照等護膚工具等，代表三星投入消費性醫美電子產品正式提出具體產品。

最後一項新創產品Lumini亦與美膚有關，透過專用裝置拍攝使用者臉部照片後，分析膚質狀態，如青春痘、皺紋、發紅、皮脂分泌狀態等，並與手機App連線，提供符合用戶膚質的保養、化妝建議，並可比對化妝前後特徵，以及結合遠端皮膚科醫師或護膚顧問服務等。

三星C-Lab展出產品與當前三星專長的手機與傳統消費性電子領域有很大不同，凸顯該公司寄望透過投注心力與資本在新創事業，以在手機前景逐漸看淡下，尋找新產品商機的努力。

C-Lab為三星獎勵內部創業與整合外部新創的部門，並與三星和韓國政府合作的新創輔導計畫合作，三星輔導的外部新創公司也可能被三星投資，納入C-Lab，而三星內部員工貢獻的想法，也可能在C-Lab完成初步開發後，分拆成立新公司，不受三星集團包袱影響而自行發展。