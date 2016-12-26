當美國正如火如荼檢討假新聞透過社交網路傳播恐影響民眾的政治判斷，韓國也爆發網路服務恐助長言論風向疑雲，韓國最大網際網路服務業者NHN遭媒體指控，疑似配合政府機關將特定搜尋關鍵字從排行榜上移除，但NHN出面否認。

根據韓聯社報導 ，旗下擁有韓國最大入口網站Naver與在亞太區頗受歡迎的行動通訊軟體Line的NHN公司，疑似配合政府機關進行言論審查。韓聯社引用韓國網路網路自律組織(KISO)的報告指出，Naver一款讓用戶不必輸入關鍵字就可從即時榜中挑選想要搜尋的關鍵字的即時搜尋榜功能，允許包括總統府、各部會、國家情報局、檢察官、警察與法院等機關提出要求，便可移除榜上的特定關鍵字。

批評者認為，Naver這種規定恐遭利用來操控輿論。根據KISO的報告，光是在2016年1到5月，就有高達1408個即時榜關鍵詞在韓國政府機關要求下遭取下，平均每天就有9個關鍵詞因政府要求遭到取下。

該報告亦指出，除了政府機關，Naver也因企業、大專院校與其他使用者要求，移除數以千計的即時榜關鍵詞。

韓國消費者權益保護組織綠色消費者連線便指責Naver的作法形同毒害社會，可能讓政府有系統地控制網路言論自由。

對於外界指控，Naver表示本身並未增刪搜尋榜上的關鍵詞，但會配合政府法規與韓國通訊標準委員會與法院的命令行事。Naver也將同業、第二大入口網站 Daum拖下水，稱同業也須履行相關法律責任。

Naver表示，KISO的報告呈現的是該公司提供以做為產業自律審查之用，目的在於讓被要求隱去的關鍵詞提供讓外界透明檢視的機會。