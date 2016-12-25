重點新聞（12月10日-12月23日）

DeepMind也要發展區塊鏈技術，保障醫療隱私

Alphabet旗下的人工智慧公司DeepMind，該公司的共同創辦人Mustafa Suleyman宣布，DeepMind正在尋求類似區塊鏈的方式，應用在醫療保健上，保存病人的敏感資料。11月時，DeepMind跟英國的公醫制度（NHS）簽暑了一份5年的新合約，要將病人資料無紙化，並且用來辨別急性腎損傷的風險，而DeepMind發展區塊鏈技術就跟這份合約有關。

Mustafa Suleyman表示，他們正往透明化的架構發展，要用一種分散式、不可竄改的方式，來監控閱覽資料的權限，以及觀看資料的時間。病人可以看到自己資料被誰閱覽多少時間。此消息一出，引發不少有關醫療隱私的爭辯，DeepMind也承受不少質疑。目前，雙方合作的醫療保健計畫延攬了資安工程師以及加密技術者Ben Laurie，來研發資料透明化與資安問題，同時也持續招攬區塊鏈的專業人才。

監理沙盒7大修法共識出爐，改稱「金融科技創新」換思維

監理沙盒（Regulatory Sandbox）機制，正如火如荼地進行修法階段，目前版本有金管會提出的修改金融消費者保護法（金消法）一法，以及立委曾銘宗、余宛如、許毓仁以及賴士葆等人各自提出的修法版本。12月19日通過財委會初審，凝聚7大共識，將監理沙盒的精神融入金融8部法中，並將監理沙盒更名為「金融科技創新」。

7大共識包含主管機關應成立專案辦公室來負責監理沙盒的運行。主管機關在受理監理沙盒申請案件後的60天內，要完成審查並通知申請人。而在沙盒實驗中，有具體事項足以認定會危害金融市場以及金融消費者權益時，主管機關得命令申請者停止實驗。也明訂適用對象以及出沙盒後的輔導機制。接下來監理沙盒還需面對二讀、三讀的程序。

更多新聞：監理沙盒新進展，7大修法共識出爐，改稱「金融科技創新」換思維

美國央行釋出首份分散式帳本研究

聯邦儲蓄系統（The Federal Reserve）隸屬美國央行體系，近期他們釋出首份有關分散式帳本的研究報告，投入的團隊包含聯邦儲蓄委員會、紐約以及芝加哥的聯邦儲備銀行，主要研究分散式帳本技術在支付、交易清算上的應用，並瞭解在實際採用時會面臨的機會與挑戰。

兩個月前，聯邦儲備理事長Lael Brainard表示，央行對分散式帳本很有興趣，並打算深入研究此領域。兩個月後報告就釋出，顯示央行十分重視該技術。報告一共採訪了30位來自公私部門、相關公司及新創的代表，並從廣泛的角度來看區塊鏈技術，以及金融公司、清算系統要採用時會面臨的整合問題等。

Overstock開放區塊鏈股票交易，第一天反應平平

電商平臺Overstock在10月份時宣布，股東可以開始在t0區塊鏈平臺上交易私有股票，終於在12月16日完成此項任務，只不過開張6個多小時後，只有產生些微交易。Overstock的創辦者兼執行長Patrick Byrne此舉，被視為跟華爾街慣有的非透明化交易進行一場抗爭。

t0平臺早在一年多前就開始開發，並且被視為可以提升產權交易清算系統的服務。此次開張，在t0平臺上的交易者被侷限在兩個經驗證的區塊鏈位址上，而且記錄公開。Patrick Byrne表示，這是關鍵，但也可能是導致交易不熱絡的關鍵。因為Overstock在區塊鏈賣股的前一天，仍賣出約12萬的電子股份，每股約15美元，顯示投資者有高度興趣，但可能對於要公開他們的股票交易仍然有疑慮，害怕一旦公開後，就會被有心人士惡意操弄股價。

比特幣新創Circle放棄比特幣業務，改聚焦開發底層區塊鏈技術

2013年在波士頓成立的比特幣交易商Circle，一開始就吸引高盛等投資者投入上千萬美元，也成功聲名遠播，打算成為加密貨幣的交易龍頭。但他們卻在今12月初期宣布，要放棄交易比特幣的業務，將聚焦在比特幣的底層技術區塊鏈的研發，以及社群的P2P交易。Circle的客戶此後可以將比特幣兌現或者將帳戶轉到另一家公司Coinbase。

他們推出結合社群與支付的App：Circle Pay，打算跟目前北美最大的P2P交易公司Venmo對抗，讓家人、朋友以及各種社群，在進行對話與社交的同時，也可以透過Circle Pay進行支付。同時也推出一個全新的區塊鏈協定Spark，將利用區塊鏈進行價值交換的方式，來運行電子錢包，同時也宣布Spark將開源，開放讓更多人去應用，目前已經有韓國的Korbit公司以及菲律賓的Coins利用Spark API進行串接，這個腳步也被視為步上Chain以及R3聯盟的後塵。

中國銀聯也加入支付戰局，推出二維條碼支付服務

中國的第三方支付之戰早已如火如荼的開打，中國官方報告指出，2016年上半年第三方支付的整體交易規模達到13兆人民幣。現在中國央行宣布了《條碼支付業務規範》，等於正式承認並規範了二維條碼支付，也讓銀行終於可以開始動工。對此，中國聯銀就宣布要提供二維條碼支付服務。

中國銀聯表示，中國在行動支付上十分蓬勃，他們最大的特色與目標就是以安全為最高準則，並且採用Token技術，來保護帳戶的敏感資訊。此外，希望達到不同單位的互聯互通，並且預留技術擴展的空間，試圖跟國際支付的標準達到兼容。目前除了中國銀聯宣布要加入二維條碼的戰局外，中國還有工行、建行以及民生等銀行也要發展二維條碼，跟第三方支付公司一起競爭，搶攻行動支付這塊大餅。

澳洲監理沙盒上路，免審查、免牌照，試驗客戶更可達100個

澳洲國民財務安全與資產保護委員會（ASIC）在12月15日宣布，監理沙盒正式上路。ASIC的態度十分開放，大膽地讓所有合格的Fintech公司可以直接測試產品/服務，只需要知會ASIC即可開始測試，更不需要持有澳洲金融服務牌照（AFS）或信用牌照。而且測試規模更可達100個零售商以及無上限的大型批發商。

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金融科技近期新聞

※ 韓國成立首個區塊鏈聯盟，匯聚21家金融投資公司與5家區塊鏈公司

※ Zcash價格持續走降，目前約40美元

※ 法國央行公開區塊鏈測試結果，試行在單一歐元支付區的身分認證

※ 日本區塊鏈聯盟（BCCC）會員數過百

※ 荷蘭銀行測試利用區塊鏈進行房地產交易