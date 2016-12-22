美國國會司法委員會（House Judiciary Committee）的加密工作小組（Encryption Working Group）本周公布了年度報告，該報告著眼於化解執法機構及安全社群對加密的兩極態度，並提出了4項心得，顯示該政府工作小組偏向安全社群的立場，認為加密技術是勢不可擋的全球趨勢，提供後門給執法機構不論是對個人或國家安全都會帶來威脅，另也督促執法機構與科技社群之間應建立良好的合作關係。

此一加密工作小組是由5名共和黨及5名民主黨代表所組成，他們花了6個月的時間以雙方的立場進行交流，同時納入私營企業、情報界、聯邦執法機構、州/地方政府執法機構、民間組織與學術界的意見，最後彙整成4大心得，包括任何削弱加密的作法都會危及國家利益、加密技術是一項愈來愈廣泛且普及的全球技術、尚無一個適用於所有利 益相關者的單一解決方案，以及國會應該促進執法機構與科技公司之間的合作。

報告指出，即使加密的普及對執法機構帶來重大衝擊，讓他們就算擁有了法院命令也無法存取加密資料，然而，國會仍然不應削弱加密技術，因為如此一來同樣也將危及國家利益。

不過，他們希望執法機構與科技社群之間能夠建立良好的合作關係，公部門間則能無私地分享資訊。

報告亦指出加密技術不但普遍，還經常開放源碼，要求企業釋出執法機構的存取特權只能適用於美國的企業，而且這樣的政策亦無法抑止壞人使用加密技術。國會應理解此舉對國家利益的長期危害大過於短期利益，另覓其他途徑來解決執法機構的需求。

由於加密牽涉到不同的技術、服務、產品、企業、商業模式與安全架構，且各方皆有不同的考量，因此並無單一的解決方案，但至少可針對那些妨礙執法機構獲取加密資訊等重要的問題進行討論，可望有機會於整體上減輕此一難題。

最後則是督促國會促進執法機構與科技業者之間的合作，藉以壯大執法機構的能力，同時改善彼此間的交流以減少雙方對彼此的不信任。