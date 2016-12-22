日本本田汽車（Honda）周三（12/21）宣布，已與Alphabet旗下的Waymo進入正式協商，以將Waymo的自動駕駛車技術整合到Honda汽車上，可望繼飛雅特克萊斯勒（Fiat Chrysler）之後，成為Waymo第二家合作的汽車製造商。

Honda表示，他們初期將提供改造過的Honda汽車來遷就Waymo的自駕車技術，在Honda汽車上整合完整的Waymo自駕車感應器、軟體及運算平台，並加入Waymo已在美國4個城市進行測試的車隊。目前Waymo正於華盛頓州的科克蘭、亞利桑那州的鳳凰城、加州的山景城與德州奧斯丁進行自駕車的道路行駛測試。

Honda原本就計畫要在2020年左右開始生產自駕車，不過Honda的自駕車仍然需要駕駛人。Honda指出，與Waymo的合作將可探索不同的技術，以將全方位的自動駕駛車帶到市場上。

飛雅特克萊斯勒是在今年5月宣布採用Google的自駕車技術，由雙方共同把100輛的Chrysler Pacifi Hybrid休旅車改裝成自駕車。

外電引述消息來源報導，汽車製造商對於採納Waymo自駕車技術裏足不前的主因在於製造商想保留自己的品牌，因此包括通用汽車（General Motors，GM）與福特汽車（Ford Motor ）都打算自行開發自駕車，而採納Waymo的優點則在於可節省高昂的自駕車開發成本。

在本月才獨立成為Alphabet旗下子公司的Waymo尚未對外公開明確的發展策略，執行長John Krafcik表示，該公司的技術將可被應用在個人汽車、共乘、物流或解決大眾運輸的最後一哩問題上。