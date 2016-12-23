利用無人機送貨已經不稀奇，這次，法國無人機結合郵政服務，將成為全球第一個提供無人機郵政寄送服務的國家。日前，法國民航局（General Directorate for Civil Aviation ，DGAC）允許郵政國際快遞公司DPDgroup使用常規商用航空路線來遞送國內郵件與包裹，這將解決包裹難以寄送至深山、島嶼或地處偏遠的農村地區等的問題。

DPDgroup經過了2年的無人機郵寄服務測試，終於取得法國民航局的批准，可以在15公里的常規商用航空路線上，使用無人機寄送郵件或包裹。根據DPDgroup官網，法國民航局開放常規商用航線給無人機遞送郵件是全球首例。

在2014年6月，DPDgroup開始測試和開發無人機，在累積了超過600個小時的無人機飛行測試後，終於在2015年9月，DPDgroup所研發的無人機能夠完全自動地傳遞1.5公斤重的包裹，而送包裹的總行程數為14公里。

除了法國的無人機郵政寄送服務外，也有其他的國家提供無人機送貨服務，例如，達美樂披薩在紐西蘭用無人機外送披薩、亞馬遜無人機在英國提供送貨服務、7-11在美國內華達州提供無人機外送食品等服務。