臺灣Dell近日揭露併EMC後明年在臺布局策略。 Dell和EMC兩家臺灣分公司，未來在組織架構上和業務將各自獨立運作暫不考慮整併，Dell明年依然負責PC、伺服器、儲存和網通產品的業務。而臺灣EMC則聚焦在中、高階儲存產品部分，兩家公司既有企業客戶仍由原團隊提供相關技術支援。

Dell和EMC臺灣分公司明年將暫不合併

臺灣Dell是在近日於臺北舉辦Dell Enterprise Forum 2016活動時揭露了這項訊息，Dell臺灣分公司總經理廖仁祥在會中表示，之所以成立Dell Technology，是希望讓旗下所有子公司都能保持相對獨立奮戰的能力。儘管Dell今年9月正式完成對EMC的併購，至今在整個Dell Technology集團下組織架構和人事安排已有明確安排，例如整併後的Dell EMC未來將全權負責IT基礎架構業務，如伺服器、儲存和網路設備，但廖仁祥強調，兩家公司業務是否整併，還是會依地區性的不同而採用不一樣的作法。

雖然目前在多數國家地區的市場，Dell與 EMC已經整併，但廖仁祥表示，目前在大中華地區，包括臺灣、香港和中國在內，Dell和EMC兩家公司業務未來將繼續維持獨立運作，而不會整併成一家公司，在產品線上也是各自獨立。在臺灣市場方面，Dell明年會繼續維持PC、伺服器、儲存和網通設備的業務。EMC則會聚焦在中、高階企業級儲存設備產品，原本兩家各自服務的既有客戶，未來還是由兩家公司團隊來提供技術支援，另外相較於Dell EMC明年在伺服器、儲存、軟體定義和融合式架構產品上有意推出整合性或互補性產品，廖仁祥明白表示，明年兩家公司在臺灣市場仍會針對既有市場推出新產品。尚無合作的計畫。

除了揭露Dell併EMC在臺策略外，廖仁祥也提到了從去年到今年Dell在臺灣堆動IoT的新進展，包括在製造業開始有企業以小規模方式利用他們的分析工具將蒐集到的資料分析，用於品質控管上，而在較大規模IoT進展上，則與政府攜手合作來推動智慧城市發展，例如近日他們也與臺北市合作成立物聯網實驗室Taipei IoT Innovation Lab，來加快IoT應用創新，這也是繼新加坡後，Dell在亞洲設立的另一個物聯網實驗室，明年Dell在臺更將擴大發展智慧建築、醫療、交通的IoT應用。

另在伺服器發展上，廖仁祥表示，他們也十分看好AI市場發展，至今也和包括英特爾和Nvidia等廠商有密切合作，來發展下一代的伺服器、儲存和網路設備，而AI也將是他們明年發展的重點之一。目前Nvidia和英特爾兩家公司都大力擁抱AI，英特爾還預告明年會推出針對企業級AI伺服器專用的Xeon處理器，將有助於企業加速用於深度學習模型訓練，不過廖仁祥也坦言，AI市場對他們來說是新領域，更是新挑戰，短期內將很難在明年看到成效，而是要以長期發展來看，這段時間他認為至少需要15年。