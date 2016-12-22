Facebook公布2016年上半年全球政府資料索取報告，該期間共計收到來自全球政府共59,229件使用者資料調閱要求，較上一次公布的2015下半年的46,710件增加了27%。

該報告也公布了臺灣政府機關對Facebook提出的資料調閱要求，在2016年上半年，臺灣司法機關總計對Facebook提出480件資料調閱要求，涉及733個使用者帳戶，相較於2015下半年的333件調閱要求，調閱案量成長了44.14%，被調閱帳號數則成長36.5%，總計僅有38.54%的調閱需求得到Facebook正面回應，提交了部分或全部資料。

若以要求封鎖內容的要求來看，全球政府要求Facebook封鎖違反當地法律內容的需求，在兩個半年的統計期間，則由55,827件大幅縮減83%至9,663件，Facebook表示主要原因為2015年11月法國恐怖攻擊有關的一個影像，被法國政府提出大量限制傳布的要求。

該報告也首度統計了來自政府要求的證據保全命令，在2016上半年Facebook總共收到全球政府機關共38,675件資料證據保全要求，涉及帳戶數67,129個。Facebook表示，該公司一旦收到法律程序進行中發出的資料保全要求，會先針對被要求的帳號進行檔案快照並予以保存，但會等到正式法律程序走完或收到正式的法院命令，才會提交資料。在這個統計週期，臺灣政府機關並未對Facebook提出資料證據保全要求。

Facebook也開始揭露基於緊急情況而提出的資料調閱要求。例如當有可能造成重大傷害甚至死亡的威脅出現時，基於緊急需求，Facebook可能會揭露部分帳戶資料給與相關政府機構，Facebook要求提出緊急調閱需求的執法機關必須清楚解釋為何揭露這些資料能夠阻止傷害。在統計期間，該公司總計接獲3,016件緊急資料調閱需求，涉及4,192個帳號資料；當中包括臺灣的12次要求的15筆資料，Facebook最後揭露了當中的58.33%的資料給臺灣執法機關。