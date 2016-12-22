樹莓派基金會（Raspberry Pi Foundation）周三（12/21）釋出了支援x86平台的PIXEL桌面環境，允許使用者利用光碟或USB隨身碟將PIXEL安裝在Windows與macOS機器上。

樹莓派基金會致力於打造具備基本功能的低價單板電腦，迄今已推出不同規格的版本，最便宜的Raspberry Pi Zero只要5美元，最貴的版本也只要35美元。至於PIXEL則是樹莓派基金會在今年9月推出的第一個官方版桌面環境，底層平台為Debian，初衷是為了支援GNU/Linux。

不過，樹莓派創辦人Eben Upton表示，該基金會的宗旨是讓每個人都負擔得起通用電腦，那麼也不應強迫使用者必須購買Raspberry Pi硬體，因此他們替x86平台打造了實驗性的Debian+PIXEL版本，只要把映像檔燒進DVD或裝入USB隨身碟中，就能直接在PC或Mac上進入PIXEL桌面環境。

PIXEL內含了使用者對桌面環境的主要需求，包括一個乾淨且現代化的使用者介面，一個由生產力軟體及各種程式設計工具組成的策展套件，以及內建各種外掛程式的Chromium瀏覽器。

Upton說，除了該基金會未取得授權的Minecraft與Wolfram Mathematica之外，Windows與Mac用戶可在PIXEL找到各種所需的應用程式，而且能在老舊的裝置上運作，例如ThinkPad X40。

釋出支援x86系統的PIXEL有兩個用意，一是讓學生得以在學校的PC上或家中的Raspberry Pi上執行同樣的環境，其次則是履行樹莓派基金會「建立最佳桌面環境」的承諾。

現階段支援x86平台的PIXEL仍只是原型而非正式版，因此該基金會提醒使用者要備份系統以防不時之需。此外，若以DVD執行PIXEL，所有建立或修改的檔案都會在關機時消失，透過USB隨身碟則能在裝置在建立永久的分區，保留各種變更，使用者亦可隨時移除該分區以還原乾淨的系統。