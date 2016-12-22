資安業者IOActive本周大爆航空公司所使用的Panasonic Avionics機上娛樂系統（In-Flight Entertainment Systems，IFE）含有許多安全漏洞，將允許駭客掌控IFE系統並竄改乘客螢幕上所顯示的資訊，然而，Panasonic Avionics很快便發表聲明否認此事，並說IOActive的說詞毫無根據。

IOActive首席安全顧問Ruben Santamarta指出，他分析了在網路上找到的Panasonic Avionics IFE韌體更新檔案，發現它們可能含有可繞過刷卡機制、存取任意檔案及資料隱碼攻擊（SQL Injection）攻擊等安全漏洞。

這些漏洞將允許駭客變更乘客螢幕的顯示內容，像是高度、速度或是飛行路線等；也可能入侵機組人員所使用的設備，控制機上的照明；或是繞過刷卡機制以免費使用網路或付費影片等服務。且至少有13家航空業者採用由Panasonic Avionics所開發的機上娛樂系統。

Santamarta說明，即使飛機的操作控制系統與娛樂系統通常是隔離的，但兩個系統之間也許存在實體的連結能力，令駭客有機會跨越控制系統與娛樂系統間的紅線。

Panasonic Avionics為松下（Panasonic）集團旗下專門開發機上娛樂系統的子公司，IOActive在2015年3月便把相關發現提報給Panasonic Avionics。

Panasonic Avionics很快便提出回應，指出IOActive的聲明是不正確又虛幻的，充滿著假設的情境，他們極不同意駭客可能透過IFE系統入侵飛機控制系統的暗示。

Panasonic Avionics指出，IOActive的結論缺乏任何實際的發現或事實，所宣稱的潛在影響說好聽一點是理論上的，說難聽一點則是危言聳聽，同時也缺乏可支撐其論點的證據。該公司亦強調其IFE系統擁有健全的安全設計，符合或超越所有的安全規定，除了經常邀請第三方資安業者展開測試外，也有獨立的抓漏獎勵專案。