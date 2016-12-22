繼臉書執行長札克伯（Mark Zuckerberg）等知名人物後，Netflix與漫威（Marvel）旗下推特（Twitter）帳號周三也遭駭客組織OurMine分別駭入。

Netflix美國和漫威旗下多個超級英雄，包括《奇異博士》、《美國隊長》及《星際異攻隊》的官方推特帳號周三分別遭OurMine駭入，並利用這些帳號留下相同訊息：「我們是OurMine，不要擔心，我們只是要測試你們的安全性，」同時留下聯絡用的電子郵件。目前這些訊息均已自官方推特刪除。

根據專家研判，OurMind是由一群年輕成員組成，似乎專找知名人士下手入侵網站帳號。他們可能是在過去幾次知名網站如LinkedIn、MySpace等大規模資料外洩取得密碼，並用以隨機測試並駭入受害者的社交網站帳號。OurMind可能也是藉此宣傳其安全服務，他們在其網站提供個人及企業安全服務，要價30到數百美元不等。

札克柏之外，在此之前，遭OurMind駭入網路帳號的受害者還包括Google執行長Sundar Pichai、Amazon技術長及Spotify執行長，以及知名演員Channing Tatum等。

專家建議用戶使用雙因素驗證等強化安全措施，並儘可能不要多個網站共用密碼以防遭連續駭入。