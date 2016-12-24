到去年，中華電信全臺總共啟用了20座IDC機房，今年7月，板橋雲端資料中心正式啟用後，則成為中華電信在臺灣正式上線營運的第21座IDC機房，這也是臺灣第3座世界級機房，還採用全球少見的Rated 4機房設計，其中一層樓的機房取得國際機房認證協會TIA最高Rated 4等級認證，機房可靠度達4個9。全球目前僅有6座機房獲得最高Rated 4頂級認證，中華電信是其中一座。

亞洲第3座啟用營運的Rated 4等級機房

美國電信產業協會（TIA）的電信基礎設施標準TIA 942-A將機房認證依不同嚴格標準分Rated 1到Rated 4等級，全球目前已取得Rated 4頂級認證的機房共有6座，歐洲有1座、3座建在南亞，東亞也有2座Rated 4機房，都在今年分別取得Rated 4認證，一座是在臺灣，在今年7月29日正式啟用的中華電信板橋雲端機房，是全亞洲第3座取得認證的Rated 4等級機房，另一座是在香港的Telehouse Hong Kong CCC資料中心，接下來，馬來西亞還有一座Rated 4機房正在建置當中。

率領維運團隊的中華電信數據通信分公司雲端系統處處長陳錦洲表示，目前整座板橋資料中心內共設計2種不同等級機房供企業租用，多數樓層都依Rate 3等級來設計機房，唯一一層的Rated 4等級機房設置在5樓，具備比Rate3機房更高的可維修及容錯能力，機房採用了多迴路路徑設計，包括空調和網路系統都配有百分百的2N備援機制，也採用雙變電供電、雙供電系統架構，以提高電源供應的可靠度。陳錦洲也透露，針對有更高可靠度需求的金融業者或跨國大型企業，未來也能依照企業需求，在其他機房樓層來提供Rate 4等級機房設施。

世界第六全臺唯一Rated 4頂級機房 中華電信機房包括2種等級的機房設計，多數是Rate 3等級機房，5樓的機房層則是唯一一層的Rated 4機房，這也是全臺第一座，全球第六間Rated 4頂級機房。（圖片來源／中華電信）

採模組化分層架構設計機房

這座板橋IDC機房可容納的機櫃數量也是全臺最多，目前中華電信全臺20座IDC機房機櫃總數超過1萬櫃，不過光是一座板橋IDC機房總共6個機房樓層能容納的機櫃數，就高達了4,368個機櫃，足以抵上前面中華電信20座機房機櫃總數合計將近一半的機櫃容納量。

中華電信在單一機房層內再細分4個機房模組，每個機房層共可容納728個伺服機櫃，每182櫃組成一個機房模組，每個機房模組彼此分開，還設有獨立的冷氣空調間，機房內也設有網路室，PDU設備則分布於兩側。每一個機房模組都視為是整層機房層下的一個完整獨立機房，企業能依需求選擇租用一整間機房模組，而不需與他人共用電力、空調和網路設備。每個機房模組外牆沿著地板四周都鋪設有一排截水溝，能在大樓淹水時迅速將水排出，徹底落實水不進機房。

機房大樓採模組分層設計 中華電信機房大樓3到11樓是機房樓層，以每3層樓為一組的模組化架構分層設計。每個模組的上下層是機房層，中間層則是機電層，整棟大樓總共有3組模組，分別為模組一（3∼5F）、模組二（6∼8F）和模組三（9∼11F），其中機電層是4、7和10樓。

小機房容納182機櫃分14排 每個小機房可視為一個完整獨立機房，最多可放182櫃分14排，配有獨立冷氣空調間和網路室，PDU設備分布於兩側。企業租用整間小機房，不需與他人共用電力、空調和網路設備。

機房中的機房 每層機房層還隔成4區來設置小機房，以M1到M4編號，全棟共可建置24套小機房。圖為3樓機房層右邊的M1機房。

落實水線不進機房 小機房左右側設有獨立空調間，緊鄰機房但以牆面實體隔離，確保所有冷水管線都不會經過機房，空調故障時，維修工程師也不需進機房就能維修。

不只提供整間機房模組供企業租用，為縮短企業部署時間，中華電信連幫忙搬運機櫃上下樓的運輸貨梯，也重新經過設計。

陳錦洲表示，這座貨梯是目前中華電信全臺IDC機房中最大的一座貨運電梯，最大寬度有2.4公尺寬、高度為2.6公尺，深度則有2.8公尺，連電梯載重也經過設計，載重可達3,000公斤，以便承載高密度機櫃，連進出機房大門的高度也加高到2.6公尺，即使是大型企業採用的伺服器機櫃也能夠整櫃搬進機房，而不需要將機櫃拆卸分批來搬送。

陳錦洲表示，在設計機房時，就已經規劃能夠支援企業在機房內來部署採用特殊規格設計的伺服器機櫃。租用企業的機櫃進出時，可以直接從機房大樓西側的貨梯來搬運，利用貨櫃從碼頭將機櫃運送到大樓貨梯搬運口，直接整櫃就能推進貨梯，直通機房，「即使是臉書的開放式機架特寬機櫃（Open Rack），寬度比一般的伺服器機櫃還寬，未來也都能整櫃從貨梯搬進機房內。」他說。

臉書OCP特寬伺服器也能用

Open Rack是由臉書主導的開放運算計畫（Open Compute Project，OCP）的一項合作成果，至今已成軍5年的OCP聯盟旨在運用開源架構打造更低成本的資料中心硬體規格。Open Rack則是OCP專為資料中心設計的一個開放式機架架構，能夠支援21.5英吋寬度的機架設計，相較於傳統的19英吋標準機櫃，可以容納的伺服器寬度更寬，更有利於空間規劃和硬體配置，機架經過設計後不只更省電也較容易維護，且較不受供應商綁定硬體的影響。

OCP從2011年成立至今，開始有越來越多的大型企業或網路科技公司，開始採用Open Rack架構打造自己資料中心的運算架構，像是雲端業者如亞馬遜、Google、Rackspace等，或者是大型跨國金融業者，如美國的Bank of America、高盛（Goldman Sachs）和Capital One等都已開始採用。導入速度較快的美國投資銀行高盛，從2013年開始在自家資料中心採用OCP的開放架構伺服器，到採用後的2年後導入比例達到7成，也因而幫助自家機房減少用電能耗達5%。今年更有跨國大型電信業者開始加入，如美國AT&T、Verizon、德國的Deutsche Telekom、英國的EE和韓國的SK Telecom等都計畫採用。不過目前Open Rack機櫃仍以需要大規模部署伺服器的大型企業或網路公司採用最多，而較少有中小規模的企業採用。