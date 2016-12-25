重點新聞（12月10日-12月23日）

·Docker將containerd開源，雲端四龍頭都要參與開發

Docker宣布將Docker Engine中的核心元件containerd獨立為新的開放源碼專案，包括Alibaba Cloud、AWS、Google、IBM及微軟都已承諾願意成為該專案的貢獻者及維護者。此外，明年初containerd將進一步成為中立的基礎，以讓業者可在共通的基礎上打造自己的容器管理軟體。

Docker創辦人暨技術長Solomon Hykes表示，Docker已成長為一個完整的平臺，仰賴它建置、遞送與執行分散式應用，功能從調度到基礎架構，核心的容器runtime只是其中的一小部份。雖然數百萬的開發人員想要的就是完整的平臺，但許多平臺建置商或營運商卻只需要一個最基本的元件，以便能在自家系統中執行容器，而containerd即符合此一需求。

支援Linux及Windows的containerd 1.0將提供用來管理容器的各種核心功能，包括容器執行與監督、映像檔的遞送、網路介面管理、本地儲存、原生管道水平的API，以及對Open Container Initiative（OCI）的完整支援等。根據Docker目前的規畫，containerd 1.0預計會在明年第二季出爐。更多資訊

·Docker釋出Azure版Docker公測版本

在AWS版Docker（Docker for AWS）釋出公開測試版後，Docker也推出了Azure版Docker（Docker for Azure）公開測試版，提供IT人員在Azure平臺上部署Docker時的安裝、維護安全性與可擴充性。

Azure版Docker在6個月前還在封閉測試階段，現在終於釋出公開測試版，能直接在用戶的Azure儲存帳號中儲存容器日誌記錄，也提供用戶Docker診斷工具，當有堆疊（Stack）或資源群組（Resource Group）運作不正常時，會寄送Log記錄至Docker。

另外，Docker for AWS和Docker for Azure目前都僅支援Linux平臺的Swarm叢集，Windows Server平臺則將在Windows Server版Docker（Docker on Windows Server）發展成熟後開始支援。更多資訊

·Kubernetes 1.5版本釋出，首先支援Windows Server Container

暨9月Gogole釋出Kubernetes 1.4版本，靠2指令就能部署一套容器叢集，以及新增跨叢集、跨雲環境部署後，近日也推出了1.5版，其中的重要亮點在於，它是目前唯一市面上能支援Windows Server Container的容器調度工具，甚至還相容於Windows Server 2016平臺。

在新版本中，Kubernetes總共新增了2組Beta功能：StatefulSet以及PodDisruptionBudget。Google表示，StatefulSet是一組控制器，用於辨別叢集中，不同節點（Pod）的身份，「透過它來安排系統部署、水平擴充的順序。」第二個Beta功能則是PodDisruptionBudget。Google表示，它是一組API物件，在系統運行時，此功能會確保叢集維持運作一定數目、比例的複本（replica），應用程式部署者可以確保系統不會同時關閉過多節點，導致遺失資料的狀況發生。更多資訊

·AWS參戰容器調度市場，釋出自家容器調度工具Blox

市面上三大容器調度工具除Kubernetes、Mesos以及Docker Swarm外，現在AWS也加入戰局，推出綜合許多開源專案的容器調度管理工具Blox。AWS表示，利用Blox，除了可以在AWS容器服務（ECS）中管理容器化應用程式，使用者還可以選擇自建排程器，或是整合第三方廠商排程器解決方案，「藉以擴充叢集的規模。」

目前Blox總共由兩大元件所組成：叢集狀態服務（Cluster state service）以及背景執行程式排程器（Daemon scheduler）。

AWS表示，叢集狀態服務除了收集AWS ECS叢集中所有Container的狀態變化資訊外，也可以保存本機端的資料儲存紀錄。使用者可以利用API，查詢系統收集的資訊，「即時根據叢集的變化，做出應對。」

而背景執行程式排程器則可以讓使用者在節點內，跨叢集地運作任務。AWS表示，排程器除了可以監控叢集運作狀態外，在叢集加入新節點後，也可以分配任務給該節點。更多資訊

·三大理由讓紅帽決定用Kubernetes作為OpenShift平臺上的容器調度工具

為管理大規模容器應用，企業在導入容器技術時，勢必要考量究竟在容器調度工具上，要選擇Kubernetes、Docker Swarm，還是Mesos。然而，紅帽則不惜捨棄過去自己開發的容器調度工具，決定在OpenShift上導入Kubernetes。

紅帽全球雲端產品策略總經理Bryan Che表示，第一個理由是，參與Kubernetes開發的社群最為廣大。Bryan Che表示，紅帽相信技術是由社群所推動，「而Kubernetes的使用者、貢獻者都是最多的，規模比其他容器調度工具社群都還大。」

第二是從技術架構的考量出發。他解釋，Kubernetes是由Google開源釋出，「而Google運作了全世界最大規模的容器叢集，這是市場所看重的。」早在2012年時，紅帽就已經內建自家的容器調度工具，但是在OpenShift第三版釋出後，便將調度工具更換為Kubernetes，「因為它比我們自製工具更進步。」

最後則是考量工具是否被某特定廠商所控制、把持。雖然Docker Swarm、Mesos都是標榜開源專案，但Bryan Che認為：「它們的發展，其實都被單一廠商所主導。」而Kubernetes主要都是靠著社群、第三方廠商的貢獻而茁壯，「這才是真正的開放平臺。」他表示，目前紅帽也是Kubernetes專案的第二大貢獻者。

·CoreOS加強rkt資安功能，能偵測權限擴增攻擊

CoreOS首席資安工程師Matthew Garrett表示，去年8月時，CoreOS為了加強Container的安全性，讓rkt執行節點也能支援KVM Hypervisor，藉此加強容器隔離性。而近日，CoreOS又更進一步，利用Linux Kernel記錄Hypervisor創建、關閉系統程序時間的機制，實作資安功能。雖然不能解決所有容器碰上的資安問題，但是可以藉由偵測系統核心狀態的變化，判斷是否遭受擴增權限攻擊。如果系統發現此攻擊發生，將自動關閉該容器，並額外新增一個實例。更多資訊

·CoreOS推新版Tectonic平臺，支援Kubernetes自動更新功能

容器作業系統廠商CoreOS在Tectonic高峰會上宣布，推出新版本的Tectonic。目前提供使用者免費下載，並且可以擴充至10個節點。

CoreOS執行長Alex Polvi表示，Kubernetes已逐漸成為原生雲端應用程式的運送管道（plumbing），透過自主運行的（self-driving）Kubernetes，企業可以確保基礎架構上運作的元件，都能追上更新，以及使用最新的功能。

他認為，此版本新推的自主運行功能有三大特色。首先是強化基礎架構內的安全，透過系統自動更新，個元件時時保持最新版本的情況下，得以確保正式環境安全性。

第二是簡化更新程序。Alex Polvi表示，具備分散式、水平擴充特性的基礎架構，軟體更新程序相當耗費資源，「而叢集規模增長之下，又帶來更多挑戰。」他認為，透過自主運行功能，將可去除這些惱人的工作。

第三是能跟上IT業界的潮流，「Kubernetes專案進展的步調相當驚人，每天都有不同的組織、開發者貢獻此專案。」更多資訊

更多產品動態

·AWS推出AWS Batch，讓企業可用EC2實例運作容器映像檔更多資訊

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·用開源專案Netsil監控Kubernetes叢集 更多資訊

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·Intel更新自家容器作業系統Clear Linux，支援Linux 4.8.11核心 更多資訊

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Container資源

※投影片：用Docker改造系統架構

※投影片：概覽Windows Container

※Q&A：Docker執行長看企業IT轉型

※How-To：用Kubernetes持續部署Docker應用程式

※How-To：靠Docker串起正式環境部署流程

※How-To：利用Docker串起正式環境部署流程

※How-To：處理Docker資料中心運作問題的小訣竅

※How-To：用Sysdig監控Mesos及Marathon