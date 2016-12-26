「各位在使用Docker的時候，是否有了解它是否安全？」著有《Docker源碼分析》，現任職於中國容器雲平臺服務商DaoCloud，同時也是Docker Swarm核心維護者的孫宏亮表示，在Docker問世之後，許多傳統虛擬化技術的擁護者紛紛開始議論它的安全性，例如共享作業系統核心，一旦單臺機器收到外部攻擊，傷害範圍也會波及至作業系統核心上運作的Container。

誠然，傳統VM廠商對Container的安全顧慮有其理由，而在Docker官方宣稱其容器技術是絕對安全（Secure by default）的同時，孫宏亮卻拋出了一個令人玩味，表面看似相當矛盾的解讀：「Docker既安全，也不安全。」

究竟為何他會給出這樣曖昧不清的解讀，必須先從Docker Container技術的本質作為切入點開始探討：在任何環境，建置、派送及運行任何應用程式。

在常見的企業級IT架構中，最基本的結構，從底層的伺服器，到最上層的應用程式，中間總共包含了5層大架構。最下層是由Intel x86或是IBM Power組成的實體機器，在這些裸機之上，企業則導入vSphere、KVM、Hyper-V或是Xen等傳統虛擬化技術。利用VM技術，企業則可在虛擬機中運作Linux、Windows等異質作業系統。

第四層則是讓系統軟體與應用程式相互連線的中介軟體，最後才是開發團隊每天接觸的應用程式，「單是支撐一支應用程式運作，底層就得需要如此多的元件在支援。」

Docker可消弭開發、維運團隊間的鴻溝

對於開發者，每日首要目的就是關心應用程式。但是，底層的伺服器、虛擬化平臺、中介軟體等都是由維運團隊在支撐。但是仍然不免因為業務上衝突，導致團隊工作不順利。孫宏亮舉例，像是開發者往往宣稱程式可以在開發環境的機器上運行，但是交付到測試人員手中時就漏洞百出，甚至到了部署階段，維運人員更是不停抱怨部署失敗率極高。

雖然孫宏亮一直提倡開發團隊與維運團隊得要好好攜手合作的觀念，但經常事與願違，「但是在Docker誕生之後，我認為此事的契機到了。」例如任何企業在交付軟體的過程中，勢必得要經過開發、測試及上限部署、維運等過程。利用Docker推出軟體封裝標準的概念，除了各部門能夠友好相處外，也能讓交付應用程式的過程更順利。

然而，開發者在享受Docker快速部署、建置特點，常常被它的易用性所蒙蔽，進而忽略背後隱含的資安問題。孫宏亮表示，在中國開發圈內經常流傳著一句話：「資安永遠是IT架構的遮羞布。」當企業關注資安議題時，其重要性不在話下，反之，當企業輕忽了必要的資安問題，就得為捅出的簍子付出巨大成本。

Docker並非為安全而生

Docker這樣技術具備具有許多優點，Docker問世後，其官方一直所堅守的立場：在任何環境，建置、派送及運行任何應用程式。雖然Docker社群也不停加強此技術的安全性，但是對於資安議題的考量，其實不是Docker的初衷，「Docker並不為安全而生」，孫宏亮表示，其價值並非與虛擬機器一拼安全性，而是建立起資源及流程標準化、易用性，以及表現極好的效能，「在滿足這些前提之下，把安全性做到最好。」

孫宏亮表示，任何新興技術在進入企業級市場時，都會檢視確定其是否滿足資安需求，「一旦有安全疑慮，根本無法進入企業級市場。」

Docker有哪些安全性疑慮?

目前使用者對於Docker安全性的檢討不再少數，其中最為明顯的質疑是與host主機共用作業系統可能引起的資安問題，再者是Docker為了提高效能表現，進而降低安全性。想要拉高企業採納容器虛擬化的比例，Docker也得加強其容器技術的安全性。

孫宏亮認為，Docker安全發展總共可歸納為四大面向，第一是資料通訊安全，包含客戶端至Docker引擎，以及Docker引擎至儲存庫間傳輸映像檔的安全考量。第二則是映像檔本身的安全性，透過縮小尺寸提升其安全性。

再者是Docker Container的安全，孫宏亮企業業務系統都掛載於映像檔，但是仍然是透過Container交付服務，「如果容器出現問題，整個企業就無法正常運作。」

最後則是網路安全，他解釋，許多企業在使用Docker前，就已經對於內部資料中心網路架構有所規畫，如果選擇導入Docker，其架構勢必得要進行調整，「這時網路安全就變成重要議題。」

孫宏亮也觀察，在中國與Docker相關的新創公司都會建立自家的公共容器映像檔儲存庫，而不法人士只要能取得上傳、下載映像檔權限，便可以暗自修改組成映像檔地各層Layer，「污染儲存庫中全部的映像檔。」但為何Docker會引發如此資安疑慮，是這門技術注定無法迴避的缺陷嗎？「是因為大家使用Docker缺乏好的規範，才會導致如此多問題。」他說。

利用Linux Kernel機制，加強Docker安全性

一夕紅遍全球IT界的Docker，走出一條與VM不同的路。不過孫宏亮強調，雖然Docker是理念的創新，「但真正厲害的還是Linux Kernel，Docker借助了許多Linux內建的機制」，例如隔離機制nampspace及cgroup，還有拆分root權限的Capabilities等。

Docker借用了cgroup、namespace實現了資源及程序隔離，孫宏亮比喻，一般人生活在社會中都得保有一定程度的隱私，但突然碰上有心人士的探查，隱私權就會受到侵犯，「而在Linux的世界中，namespace就可以保護各別Container的隱私，防止被人探查。」

而cgroup則是控制系統所使用的資源分配，像是儲存、CPU、硬碟I/O，以及設備權限，「cgroup分配資源的機制為上限分配。」

他解釋，假設系統所有可用的資源數量為X，只要各應用程式索求的資源數目總和不超過X，此時系統資源的分配就不存在問題，「在涉及資源劃分時，也要有一個控制器，確保機器上的資源應用正常。」

在開發軟體的流程中，開發者往往宣稱程式往往可以在開發環境的機器上運行，但是交付到測試人員手中時就漏洞百出，甚至到了部署階段，維運人員更是不停抱怨部署失敗率極高。圖片來源／孫宏亮

需要更細緻的權限控管，可以用Capabilities拆分root權限

再者，在Linux Kernel中內建的安全機制Capabilities則用於拆分root權限，「權限很重要，一旦越級會非常嚴重。」在Linux中，root握有最大的系統執行權限，若遇到Container使用root權限來執行時，將可能發生許多危險，此時就可以利用Capabilities機制，將root權限進行拆分。

孫宏亮舉例，假設原本root權限可以執行50項程序，在重新劃分後，可執行事務只剩20項，「此時root的安全性就提高。」但是使用Capabilities機制也會替使用者帶來不便，孫宏亮表示，由於Linux Kernel將root權限進一步細分，「這時候就會造成Container內root權限受到限制。」

他表示，理想狀況下，容器內的root權限得跟host主機上root權限相等，並且不為使用者帶來使用上的不便，「這就是使用者命名空間的任務，讓Container擁有很大的執行權限，但是不受host主機產生影響。」

最後則是Linux Kernel內建的安全運算模式（Secure Computing Mode，Seccomp），Docker借助此機制，協助Docker Container與Linux Kernel溝通，「使用者利用系統呼叫，透過作業系統核心滿足其需求。」不過，

孫宏亮認為，一旦某個Container可以任意呼叫Linux Kernel也會存在許多危險，例如，透過Container呼叫Kernel，要求重新啟動系統，或是在Linux Kernel內任意插入新模組，「都相當危險。」

而Container所誕生的目的，本身就非要如VM般一樣運作基礎架構，「而是要如應用程式一樣，負責運行上層服務，「因此就必須利用Seccomp機制，禁止不需要的系統呼叫權限。」

企業擁抱Docker也得留意安全問題

透過這些機制，使用Docker仍然可以獲得一定程度的保障，「本可避免很多資安問題，但使用者卻自己暴露出漏洞。」孫宏亮認為，許多人認為Docker不安全，其實追本溯源，都可發現是出自於人為因素，「使用者沒有重視安全議題。」

共用作業系統核心的確是Docker目前不安全的弱點，但是在Docker逐漸加強資安的同時，Linux Kernel也不停在進步，「兩者一同發展，所擁有的優勢相當多。」

孫宏亮也直言，企業想要使用Docker，仍然是存在一定門檻。操作妥善，資安並不會讓使用者頭痛，「但是使用不當，一旦內部資料被偷光，使用者可能還渾然不查。」