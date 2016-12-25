作為一名資安工作者，臺灣資安技術社群 CHROOT 、臺灣駭客年會 HITCON 創辦人，目前任職於美商 vArmour 資深工程師的徐千洋，已經養成習慣，經常在各大網站瀏覽，檢查是否有該站管理者沒有察覺的漏洞存在。他表示，位居Alexa網站評比全球網路流量第61名的色情網站Pornhub，由於使用者人數眾多，自然是吸引駭客攻擊的大目標。為此，Pornhub也發起一個漏洞懸賞計畫，歡迎資安高手回報該網站存在的任何漏洞及弱點，成功入侵者也能獲得豐厚的獎賞。

Pornhub懸賞最高金額的前兩名漏洞，都是歸類在遠端命令執行漏洞，總計金額高達2萬5千美元，「而最高金額的獎金已經被人領走。」

即便如Pornhub，使用者眾多、營收規模如此大，更用砸重金打造的安全防護不亞於他人的網站，都能夠被駭客找到遠端執行的漏洞，「這意味著全球更多網站都暴露在類似風險之下。」

讓駭客領取Pornhub最高懸賞金的遠端命令執行漏洞，不僅是駭客常見的攻擊手法，一旦執行成功也相當具有威力，網站中各類的設定檔、原始碼，或是儲存在SQL資料庫的使用者帳號密碼，全部都在攻擊者的掌握，更讓管理者近乎喪失網站的主導權。徐千洋也直言，許多大型網站一旦使用者帳號密碼外洩，往往並非是單純SQL injection攻擊事件，「很可能該網站已被徹底地入侵、掌控了。」這不禁讓徐千洋思考，一名網站管理員有無可能阻絕這些攻擊，即便駭客找到零時差漏洞，也無法成功的入侵？

市面常見的網站，大多都會透過網頁伺服器如Httpd執行連線服務，串連到程式語言直譯器，最後透過PHP等程式語言執行網頁應用程式。但是這段常見的運作流程，從一開始接通網路連線後，就已經暴露在遠端執行的風險中，徐千洋表示，若中間任何一環存在漏洞，就可能導致駭客入侵，例如執行Shell等命令。他觀察，目前網頁服伺服器而言，想找到漏洞並非易事，風險最高的遠端命令執行漏洞數量更是稀少。不過程式語言、網頁應用程式則不乏高風險漏洞，像是通用漏洞平臺CVE的資料庫中，PHP存在漏洞的漏洞，範圍涵括6至10等高風險，「網頁應用程式的漏洞更是多如牛毛。」

徐千洋也歸納駭客經常使用的遠端執行攻擊手法，像某網站經常性的遭入侵，很可能是該網站存在遠端攻擊漏洞，比方說熱門開發套件Wordpress如果突然爆出來不及修補的零時差漏洞，就很可能遭致駭客攻擊。或該網站開放上傳外部資料的功能，如傳送大頭貼、文件等檔案。這類允許外部程式執行寫入權限是高風險行為，一旦使用者疏忽，攻擊就可以將檔案寫入特定目錄，留下後門作為發動攻擊的入口。在成功拿下Webshell後，也能植入簡單的PHP後門一句話木馬，下達攻擊指令。乍聽之下，網站管理者只能成為駭客的待宰羔羊，徐千洋表示，解法就是利用容器技術強化網站安全。

徐千洋表示，過去利用Unix運行網頁伺服器的時代，避免使用root權限執行系統服務是基本的安全守則，碰上非用root權限不可的情況，使用者執行完服務後，也一定要執行權限降低為一般使用者。再者，搭配chroot環境運作網頁伺服器也能提高整體安全性，「就像是加上了一把鎖」，即便遭受攻擊也能將損害限縮在此環鏡，而利用Container建立網站，其中安全觀念與Unix的操作不謀而合，「容器是chroot的強化版本，照理來講安全性會更高。」他說。

容器3大安全強化術

徐千洋表示，使用者可透過Docker中內建的3個原生機制，加強使用容器的安全性。第一個安全術是善用命名空間（Username Space），讓Container不再使用root權限執行。在去年推出的Docker 1.9.0版本中，Docker就將此機制納入其中，「即使在Container用root權限執行服務，也並非host主機握有的root權限。」

當Container在運作程式時，位在使用者命名空間的執行環境，系統會透過host主機取得其執行身份。即使在Container中，某使用ID利用root權限執行程式也不會有影響，「因為Username space中，系統會以該使用者真正握有root權限」，但是在Container底下有root權限的帳號，僅是host主機底下的一般權限帳號，「從host主機的角度來看，所有容器下執行的程序都只是一般權限執行而已。」

第二是善用安全機制Capabilities，劃分特權帳號所能能執行的數十個程序，一一給予控制。徐千洋表示，雖然此機制早在Linux中就能使用，但是礙於使用者必須要熟悉Unix底層操作，並且具備Linux Kernel的相關之至，「因此一直無法普及。」

利用Capabilities機制，使用者可以將root權限所能執行的功能，向下切割成數十個，讓無root權限的使用者也能執行某些程序。舉例，在Unix的設計中，使用者如果想要啟用數字小於1024的port，必須取得root權限。但是利用Capabilities，不需要透過root權限，就可以讓某些服務開啟低於1024的port。

最後一招則是Linux內建的安全模組AppArmor，掌管某程式在執行的當下，對於其他檔案的操作。例如，如果某檔案被限定只能讀取，即使使用者取得可以任意讀寫的root權限，也會被AppArmor所阻擋。

徐千洋也歸納，使用者可以利用3個基本法則，加強網站服務的安全性。第一原則就是避免使用root權限運作服務，「即便使用Container也盡量不要使用root權限。」

再者，不得將網頁程式、設定檔寫入納入服務執行的權限。他表示，許多開發者會因為使用者群組的設定而輕忽此事。例如網站管理者、網頁應用程式擁有者都給予相通的權限，當駭客成功利用遠端攻擊打入網站時，就可以將許多惡意程式植入其中。但是，要防範此事，「只要讓網頁應用程式擁有者的權限，跟網站伺服器擁有者的權限不一致即可。」最後則是服務程序具有寫入權限的檔案不可以被執行。

使用習慣也影響網站安全

但是，除了技術面問題，使用者習慣也是安全的一大考驗，「有些使用者就是不信邪，非得要用root權限運作服務」，一旦駭客取得最高權限，不管系統管理者如何搶救都是徒勞無功。

所以針對Container安全強化，徐千洋也提出了幾個建議。例如，如果不了解Capabilities機制如何運作，「就將它所有的權限去除」，發現某些程序無法執行，再依序地加回原有的權限。

而容器映像檔也是能增進安全的施力點，像是移除不需要的檔案及程式，「像是運行微服務、網站伺服器，根本不會用到GCC編譯器」，多餘的檔案只是徒增駭客所能攻擊的範圍。也因此，開發環境、正式環境中，應要使用不同的容器映像檔。再者，如果網站開發使用者上傳檔案的功能，也必須做出相關管制。偵測到Container中新增了檔案，也可呼叫外部防毒系統掃描。一旦偵測到攻擊事件，產生Log的記錄也要傳送到資安監控中心SOC及資安事件管理平臺SIEM，「不只是阻擋攻擊，還要知道攻擊來源為何，以及使用何種攻擊手法，這樣就可以找到系統內可能存在的漏洞。」