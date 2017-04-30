結束這些旅程和所有的會面之時，我們接受了好幾個概念。這些人全都強調分散經濟權力的必要性：不論是關於貨幣創造、企業創新、投資、改革或是產業活動，所有人都表示了將我們的模式組織成多重網絡的重要性，這使得每一位公民在對於全球體系的運作有所掌握的同時，也帶有一份責任。我們不應該繼續餵養一些總是集中更多權力和財富的怪物。我們拜訪過的大多數計劃都是建立在這樣的模式上：可再生能源試圖模仿光合作用，雖然還有些彆腳；「零浪費」的循環經濟或是自造者們模擬森林的機制，生生不息地再利用廢棄物以創造出新的資源。他們都將自主性視作更大自由的保證，能在人們的關係中達到一個可能的平衡，並且是一項真正的民主特質。

傑若米．瑞夫金在過去十幾年來活躍於西方世界，是最重要且最有影響力的預測趨勢學者之一。早在許多人開始之前，他就憑著自己的不少直覺而掀起一些重要抗戰。自從一九七三年起，他先是組織了一場規模數一數二的反石油抗議行動，揭示我們轉向發展可再生能源的必要性。一九八八年，他促成了三十五個國家的氣候專家與生態學者，進行全球溫室效應網絡的第一次會議。

直至今日，以上這些主題都處於我們擔憂的問題核心，但是在當年可沒有多少人注意。因此，當這個男人又公開宣稱了未來幾十年間的諸多變革時，他絕對值得我們某種程度的關注。作為德國總理梅克爾和歐盟議會的特別顧問，他成功地讓他們正式採行他的策略：第三次工業革命，建立在可再生能源與網路結合的基礎上。以下摘錄的是他在那天與我們的談話中較為重要的內容：

「在第一次和第二次工業革命期間，即十九和二十世紀，我們創造了一個垂直的、金字塔型的世界：一個集權式且由上而下的權力結構，農業和工業的生產方式都愈來愈大規模，分配與溝通工具高度集權化（少數的媒體和業主、集貨中心和超級市場），銀行、保險、交通和物流系統也都是集中化的……這是減少生產成本、進行這個時期的許多巨大工程和改善生活的最佳作法。今日，我們碰到了這個模式的極限，理由已經眾所周知。我們應該開啟一場新的革命。多虧了網路，我們可以改變溝通的方式、交易的方式和分配能源的方式，還有我們移動的方式。網路的結構是分配的、協作的、開放的、透明的，並且可以達到驚人的規模經濟。它讓上百萬人有機會集結起來，一同生產、互相分享。」

邁向一個分權化的分享經濟

「有了網路，共乘一部車相較於擁有一部車，從此顯得非常簡單。近五年來，成千上萬的年輕人再也對於擁有一部車不感興趣，而只想要能夠移動，於是選擇共乘汽車。幸虧有了智慧型手機和地理定位系統，你幾乎不必花上幾分鐘就能找到一輛車或一名司機載你到目的地，而你只需在線上付款……想像一下這種作法對於環境的益處吧！通用汽車（General Motors）的前副總裁賴瑞．柏恩（Larry Burns）曾經為密西根州的安．阿爾柏大學針對共乘汽車的影響做過一項研究。從今天起，以我們所擁有之尚未完美的公共建設，我們可以在減少百分之八十的車輛數的同時，依然保有相同的移動性。目前，全世界有十億輛車在路上跑。我們可以將這個數字減少到兩億輛車，並且想辦法讓這些車不只是共乘使用，還可以以綠色能源驅動，甚至用3D列印來製造它們。」

「我們看到自造者運動的出現，一個具備3D列印機的世代，在網路上免費分享軟體與構造圖，讓人們得以生產各種物件。而且猜猜看，他們會以什麼作為原料？垃圾。他們將塑膠、紙張、金屬溶解以進行生產，不用為了專利權花錢，沒有第一級原料的成本。一旦3D列印機的成本回收了，就幾乎不會再花到他們一毛錢。幾年之內，因為有了自己的太陽能板和迷你風力發電機，他們還可以為這些列印機與他們的迷你工廠供電。

「同樣的狀況也會發生在能源上。在德國，百分之二十七的電力由太陽能與風力發電，邊際成本近乎零，而且該國在二○二○年將會接近百分之三十五。一九七○年，一瓦特的太陽能需要耗費六十六美元來生產，今日只需要六十六美分，而且還在朝零元邁進。我們看到了，從此在德國出現上百萬名各種類型的小型參與者：個人、中小企業、公民合作社、非營利機構等，他們都以邊際成本接近零的水平在生產各自的電力。這是一場前所未有的革命。化石能源和核能如何能夠繼續占有分量？在現在起的二十五年內，多虧了生質能、地熱、風力、太陽能、水力，世界各地將會有數以千萬計的人們在地生產能源，並且透過一個連結網際網路的智慧型網絡，將能源分享出去。這是未來一定會發生之事，無可避免。我們已經看到了這樣的趨勢。金字塔型的大公司將不再占有分量。在德國，近七年來，四大國營企業已經見到他們的市場占有率崩潰，只生產不到百分之七的電力。他們習於以集權式的力量來運作，其規模經濟是垂直的。然而，當前正在浮現的力量是水平的、分享的，到處都有可用、免費的能源。這幾百萬參與者要做的是捕捉一小部分，儲存之、交換之……當你把所有這些一小塊一小塊的水平規模經濟連接起來，它們就能遠遠超越一座核能電廠可以達到的水平！」

「一直以來，每個企業主都在追求新科技，以提升他的公司生產力，減少邊際成本，在市場上推出較便宜的商品，吸引更多的消費者，占有更多的市場份額，並且滿足他的投資人。然而，我們從來沒預料到有可能發生一場如此極端的科技革新，足以將一大部分的財貨與服務之邊際成本削減至近乎零，使得這些財貨與服務很可能變得免費，且供應無虞。過去讓資本主義體系得以獲得空前成功的要素正在反過來與之抗衡。」

「從此以後，以及接下來的許多年間，一個新的專門名詞出現了：社會企業家。老一代的人會說那是矛盾的事，因為在亞當．斯密（Adam Smith）所言的範圍內，每一個人會追求自我利益並嘲笑共同利益，我們就不可能既是企業家又具社會關懷。企業家對於社會進步的貢獻，是透過追求他的個人利益才得以實現。很顯然地，如今新世代的人並沒有讀亞當．斯密，因為他們相信透過協作經濟，將自我的才幹、能力、創造力提供給社群，如此不僅能夠改善其他人的生活，也可以使自己的生活更好。這一代的年輕人不止有企業家的靈魂，對於權力還有一個不同的概念，也就是：還權於民。」

「當然，所有還握著巨大權力的公司都將想方設法，壟斷能讓我們實現這些進步的工具：電信公司、有線電視業者、網路服務供應商、能源供應商、網路巨擘。平均每一天有六十億筆網路搜尋是透過谷歌的搜尋引擎，全球百分之二十的人使用臉書，亞馬遜網路書店可說是全世界的超級市場……我們已經知道了個人資料的安全性有很大的問題，因此真正的戰鬥將會是民主，我們應該確保網路盡可能地維持中立。這場戰役將會非常嚴峻，但這就是我們打造與地球真正和諧共處之社會所必須付出的代價，讓我們的孩子與孫子能夠繼續在此生存下去。我們的時間所剩不多了，只有幾乎不到三十年能夠讓我們去達成。」（摘錄整理自《找尋明天的答案》）

書籍資料

找尋明天的答案（Demain）：飲食X能源X經濟X民主X教育，解決人類未來生存危機的全球踏查之旅

西席爾‧迪昂（Cyril Dion）／著

林詠心／譯

臉譜出版

售價：380元

作者簡介

西席爾‧迪昂（Cyril Dion）

法國作家、導演、詩人及行動倡議者。二○一○年起，他開始籌拍紀錄片《明日進行曲》（Demain）。該片在二○一五年於法國上映，創下超過百萬人次觀影狂潮。《明日進行曲》在世界超過三十個國家上映，而本書即為該拍攝計畫的共同成果之一。