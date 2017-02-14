DDoS攻擊鎖定券商，200億股票交易安全拉警報

2月7日清晨12點，中華電信資安監控中心的成員熬夜加班協助客戶進行流量清洗的設定，這些客戶就是在今年開春後，收到駭客組織發送勒索信的臺灣券商。中華電信資安處處長洪進福表示，這次的攻擊IP來自海外，流量最高2Gbps～3Gbps之間，主要攻擊類型以消耗網路頻寬的NTP反射放大攻擊為主