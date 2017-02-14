DDoS攻擊鎖定券商，200億股票交易安全拉警報
一開春，臺灣爆發了史上第一起大規模券商DDoS攻擊勒索事件，威脅支付7～10元不等的比特幣，否則將發動Tb級DDoS攻擊癱瘓券商下單網站。遭到駭客攻擊的券商超過10多家，甚至連券商龍頭都受害
臺灣史上第一次券商集體遭DDoS攻擊勒索事件
2017年才開春，臺灣就爆發了有史以來第一次券商集體遭DDoS攻擊勒索事件，全臺79家券商中，有13家券商遭到DDoS攻擊勒索，遭攻擊券商單日平均交易金額加總起來近206億元，約臺股單日交易金額的3成，都受到了威脅！
文 /|2017-02-14
中華電信第一手DDoS對抗經驗大公開
2月7日清晨12點，中華電信資安監控中心的成員熬夜加班協助客戶進行流量清洗的設定，這些客戶就是在今年開春後，收到駭客組織發送勒索信的臺灣券商。中華電信資安處處長洪進福表示，這次的攻擊IP來自海外，流量最高2Gbps～3Gbps之間，主要攻擊類型以消耗網路頻寬的NTP反射放大攻擊為主
文 /|2017-02-15
證券業首次DDoS攻擊初步聯防成功，但未來仍有潛在隱憂
有鑑於DDoS攻擊流量只可能越來越大，金管會認為，未來如何讓臺灣金融業者和ISP對於DDoS攻擊可以有更快速更好的防護能力，是需要持續精進的地方
文 /|2017-02-16
金管會：因19家券商遭勒索，將要求金融機構每半年執行資安檢查
這次駭客攻擊證券商事件，總共有19家證券商收到駭客勒索信和13家證券商網路下單系統遭攻擊。金管會認為，未來金融機構每半年會執行資安檢查，並且要求各公會訂定資安自律規範，以及網路下單系統必須取得最新憑證。
文 /|2017-02-16
【資安周報第61期】自家下單平臺遭DDoS攻擊，防護費用竟要全民買單？
雖然駭客宣稱的第三波DDoS攻擊並沒有如期發生，但這起事件也讓臺灣券商真正意識到，當券商越來越仰賴各種網路服務時，如何事先做到防範各種網路攻擊和威脅，也就是提供更好的客戶服務
文 /|2017-02-16
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