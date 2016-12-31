對於薪水這件事，老闆都很會裝傻，你可不要也跟著發傻。

我認識的Shirley 勤奮認真，她在一家化妝品代理商任職，主要是負責與通路聯絡，包括網路或實體店家，並涵蓋國內外通路，由於時差關係，常常把工作帶回家做，晚上還不時接老闆電話，Shirley 認為老闆的眼睛是雪亮的，一定會看到。的確！老闆是看到了她的任勞任怨，所以能者多勞，其他同事不想做的爛差事全掉到她頭上。

可是……薪水呢？老闆的眼睛是雪亮的，心卻瞎了，完全沒感受到Shirley一心盼望老闆能主動加薪的心意。

才做過一年，加薪五倍？

「想加薪，就開口去講啊！」同學朋友都這麼勸Shirley。

「我要等老闆主動提，才表示他對我的肯定，這很重要！如果我去提，就沒意思了。」同學朋友一聽，都做昏倒狀……。

Shirley等啊等，一等兩年，只等到兩次全公司加薪，總共三千四百元。和Shirley同一梯的Renee兩年前離職，換過兩家公司，回鍋後的敘薪比起兩年前足足多出一萬七千元，加薪幅度是Shirley 的五倍！更讓Shirley 難受的是，Renee現在是她的主管。

「不公平！我守著這家公司做死做活，比起那些到處跳槽的人，薪水少、職位低，難道公司都希望我們一一離職嗎？」Shirley 氣憤難當的抱怨。

「你有去向老闆反映這個不公平嗎？」我問Shirley。

「老闆的眼睛是雪亮的，難道他看不出來嗎？」Shirley回答。

這就是癥結所在！老闆當然明白這個道理，可是員工不反映，他就會硬拗成大家都接受這個殘酷的現實。說穿了，不就是「員工發傻，老闆就裝傻」！

你要做阿貓，還是阿狗？

Shirley 認真勤奮，好人沒有好報讓人心疼，氣的是有些老闆還真會欺負好人，尤其忠貞本分、默默耕耘的老員工。不過生氣無濟於事，而是必須認清楚老闆裝傻是普遍的事實，可是做為員工卻不能發傻，變成一名鬱悶不快樂的上班族，更讓人心痛。

Shirley和主管Renee 是不同典型的上班族，Shirley 預期的職涯發展路線是直線型，相信組織與老闆，認為只要在一家公司穩定發展，表現認真，老闆一定會看得到，給予往上爬升的機會，包括薪水與職位。

這種上班族是狗型，對組織忠誠，穩定度高，沒有訓練就不講規矩，經過訓練後卻很好使喚。他們可以當寵物，非常信賴主人，跟隨在老闆身邊，期待老闆的關愛眼神，隨時丟給一根骨頭就可以喜滋滋啃咬半天，而唯一的戰場是平地。

Renee期待的職涯發展是Z字型，他對公司與老闆不太能信賴，認為一直待在同一家公司的能力與經驗累積有限，薪水與職位只能小幅調動，必須靠跳槽突破瓶頸，因此職涯就這麼跳來跳去，呈現Z字型。

這種上班族是貓型，對自己忠誠，只愛自己，弓著背優雅的走過，理睬主人時靠過來，不想理時離得遠遠的，在意的是自己的履歷是否漂亮，如果需要犒賞，會自己去買一顆鑽戒。很少腳踩平地，而是到處跳躍，屋頂、圍牆……，何處不是家？

年輕時，要做壞壞的貓

最好的人生安排，是狗型員工碰到狗型老闆，相互關愛與提攜，而貓型員工碰到貓型老闆，彼此只看重數字與績效。

可是，人生劇情演出通常不在意料之內，常常是狗型員工碰到貓型老闆，貓型員工碰到狗型老闆，彼此無法打從心底欣賞。而一般狗型員工都不知道一個悲慘的事實，那就是老闆大部分是貓型，他們會摸摸狗型員工的頭，卻更巴結貓型員工。

年輕時，沒有工作經歷，能力不足，期待老闆看到你的表現並不容易，所以剛畢業的十年不要選擇狗型人生，不要守在一個領域範圍一動也不動，而是要選擇貓型人生，走Z字型職涯路線，開放自己，走出去，一會兒跳高，一會兒跳遠，就是要到處跳，累積視野與經驗，打開格局，找到自己的核心價值。

Z字型看似風光，又是加薪，又是升遷，其實過程一點也不容易，每到一家新公司都必須重新適應，有時會成功，有時會失敗，但那又怎樣呢？年輕就是有跌跤的本錢，跌倒了再爬起來，誰會記得你昨天的傷口？勇敢的走出去吧！

別人害怕挑戰，你的機會就來了

有一個機會來到面前，你是滿心歡喜接下這個機會，還是滿懷害怕地推拒它？在職場，經常都要面臨這樣的抉擇。

從今天開始，請換另一個腦子面對害怕，告訴自己，老闆這樣一個機關算盡的人，敢給你機會，他都不怕，你怕什麼？很快的，你就不會害怕了。

老闆想的，和我們不一樣工程師Michael 在竹科做了八年，想要換工作，在應徵過程中和一位電子業的老闆相談甚歡，對方也同意付給高薪，可是給的職缺超乎Michael 意料之外，要他負責採購。Michael 回家思考兩天後，給老闆打電話，表示自己沒有經驗，害怕做不了這個工作，害怕辜負老闆的期望，害怕讓公司賠大錢。

老闆：「你有買過東西嗎？」

Michael ：「當然有啊！」

老闆：「採購就是買東西，不同的只是買多、買少罷了，用到的能力與方法是一樣的。」

Michael 被老闆說服了，果真去報到，一開始非常不順手，一個月過去、兩個月過去，逐漸適應了，由於他有工程師背景，比起其他採購人員，買得更到位，更符合使用單位的需求，因而受到高度肯定，這樣的結果是Michael 當初始料未及的。這段經驗，讓他得到一個心得，影響到他往後在職涯做抉擇時的決定，他說：「原來，害怕的事情只會短暫存在，一段時間過去，害怕的事情就不在了。」

會害怕，是一件好事

碰到過去沒做過的事，一般人都會害怕，害怕失敗，以及害怕失敗後被嘲笑，讓自己丟臉。可是，為什麼不轉個念頭，用新的角度去想這件事？

一個人不害怕並不是好事，那是因為一直在原地踏步走，處在一個安全的舒適窩，熟悉到沒有知覺，不知道緊張害怕為何物。

相反的，人之所以害怕，是因為正在往前進，一步一步踏進未知之地，對於未來充滿不確定性，產生了很多自己想像出來的擔心害怕，比如：可能結果不如預期，可能會失敗，可能會讓自己回不了頭，可能會從此一蹶不振，無法重新站起來……。所以，會害怕是一件好事，請正面看待它，不要迴避它，而在害怕的後面，新奇的體驗等著我們、不可預知的未來等著我們，以及成功機會等著我們。更何況，大多數的時候，害怕只是自己主觀的感受，和事實真相是有差距的，是無中生有的東西，看到牆上的影子就以為來了一個巨人，自己嚇死自己。而不被自己嚇死的人，就可以掌握到機會，成為職場的獲利者。

（摘錄整理自《工作愈換愈好，得有這些本事》）

工作愈換愈好，得有這些本事

洪雪珍／著

時報出版

售價：300元

作者簡介

洪雪珍

政大新聞系、台大商學所畢業。曾任自由時報行銷經理、台北愛樂電台協理兼行銷總監、聯合報主編，目前為yes123資深副總。