對於靜態定型語言來說，泛型為必要之惡，編譯器必須獲得足夠的資訊，才能行使執行時期型態檢查，甚至是自動型態推斷（Type inference）的職責。

當提供給編譯器的資訊涉及物件導向之時，型態變異（Variance）的問題，會使得泛型語法可讀性迅速降低，不易令人理解與應用，這時，掌握PECS原則會是一個釐清各自應用場合的方式。

共變性、逆變性

我先前的專欄〈參數多型用於減輕型態負擔〉曾經談過型態變異，簡單來說，在Haskell這種非物件導向為典範的語言，可以從泛型（型態參數化）得到極大的益處，甚至反過來地，許多場合下編譯器雖然可自行推斷出型態，但Haskell的程式碼慣例中，建議可適當寫出型態，因為這有助於開發者掌握型態資訊。而在Java這類物件導向語言，由於型態系統上有繼承的問題，隨之演變而來的，就是支援泛型的同時，必須考慮型態變異的複雜問題。

如〈參數多型用於減輕型態負擔〉談過的，Java目前在定義支援泛型的型態時，沒有方式可以進行共變性（Covariance）或逆變性（Contravariance）的定義，也就是說，如果Banana繼承了Fruit，現階段的Java開發者並無法定義一個List，使之具有以下的行為：

List<Fruit> fruits = new ArrayList<Banana>(); List<Banana> basket = new ArrayList<Fruit>();

目前最新的JDK版本下，上面兩行都會引發編譯錯誤！話雖如此，為了能在一定程度上支援共變性與逆變性，Java使用了「?」通配字元（Wild card），搭配extends及super關鍵字，令以下行為可以通過編譯：

List<? extends Fruit> fruits = new ArrayList<Banana>(); List<? super Banana> basket = new ArrayList<Fruit>();

泛型的可讀性低，而從這邊可以看出，泛型的資訊，多半設定為給編譯器，而不是給開發者閱讀；為了簡化泛型，避免其語法冗長，更是充斥著各式符號。往往地，若離開語言一段時間後回頭來看泛型語法，第一時間往往是腦袋一片空白，「? extends」、「? super」？這什麼鬼東西？重點是哪些場合用前者？哪些場合又是後者呢？

Producer extends, Consumer super

因此，開發者必須先瞭解為什麼需要去支援共變性？假設有個fruits變數，實際上，可能接受ArrayList 等Fruit子型態的清單，現在想要寫個forEach方法取得各個Fruit的資訊時，在參數或變數型態上，就會需要共變性的支援，例如，就方才的List<? extends Fruit> fruits來說，才可以撰寫fruits.forEach(out::println)，在這個情況下，fruits相當於水果供應商，只負責提供水果給out.println。>，或者是arraylist



而且，fruits也只能當個供應商，它不能收水果，也就是fruits.add(banana)這類的動作，會引發編譯錯誤，因為Java的泛型語法只用在編譯時期檢查，編譯器就只能就編譯時期看到的型態來檢查，因而造成以上限制。

那麼，我們為什麼需要支援逆變性？如果有個FruitSeller ;，有個可以賣香蕉的sell(basket)方法，內部實作必須將Banana實例放入basket清單，那basket的型態是什麼呢？List 不可行，如果傳入了一個專門來買香蕉的List<Banana>實例，就會因為Java不支援共變性而編譯失敗，List<? extends Fruit>也不行，因為這型態會限定傳入的必須是Fruit的生產者，因而不能有basket.add(banana)的動作。

此時，就需要使用List<? super Banana>的逆變性支援了。這麼一來，basket就可以接受List<Banana>或List<Fruit>，而且可以呼叫它們的add()來新增香蕉或水果了。那麼，這個basket可以提供水果嗎？像是呼叫basket.get()方法？問題就在於，怎麼知道basket裏裝的是什麼？隨意亂搞（轉型）的話，很容易就會發生ClassCastException了，因此，basket這時就單純只能當個消費者。

也就是說，「? extends」用於只供讀取的「生產者」，而「? super」用於只供寫入的「消費者」，而這些就是Joshua Bloch在《Effective Java》裡面，所提到的Producer extends, Consumer super，簡寫為PECS原則。

Kotlin的out與in

Kotlin是個靜態定型語言，具有物件導向典範，面對泛型，同樣也必須處理型態變異問題。Kotlin可以在定義型態時，決定其是否支援共變性，例如，若想要有個PList支援共變性，可以宣告class PList<out T>，如此fruits: PList<Fruit>就可以接受PList<Banana>的實作物件，而且還多了個限制，T就只能作為傳回值型態，不能作為參數型態，簡單來說，PList不能有接受T作為參數的方法定義了。

從PECS原則來看這限制，就容易理解為什麼有此限制，而且，這使得一個型態何時該支援共變性的考量，變得清晰，因為支援共變性的型態必須擔任生產者的職責，而out這個標註名稱也清楚地說明了，PList型態只產出T。

類似地，如果要Kotlin在定義型態時支援逆變性，可以使用in來標註，例如class CList(in T)，如此basket: CList<Banana>就可以接受CList<Fruit>的實作物件，對應的限制就是，T只能作為方法的參數型態，這意謂著CList只會消費T而不供應T，也就是一個型態是否支援逆變性，就在於考量該型態是否要作為消費者。

對於一個既有不支援共變性或逆變性的型態，Kotlin也有著對應「? extends」與「? super」的方案，例如，Array類別同時具有get與set方法，就不能定義其支援共變性或逆變性，然後，在必要的場合，可以使用fruits: Array<out Fruit>來達到「? extends」的效果，使用basket: Array<in Banana>來達到「? super」的效果。

從職責來理解變異性

共變性或逆變性這樣的名詞，只是單純地就型態系統上的繼承關係來區分，名詞本身就有著一層神祕感了，Scala支援在定義型態時，可標註支援共變性或逆變性，然而使用了+與-符號，對於既有不支援共變性或逆變性的型態，也使用了「_ <: Fruit」或「_ >: Banana」，與Java的「? extends」與「? super」相比，語法上的魔幻不遑多讓。

泛型的本意是為了簡化開發者的程式撰寫，而不是使之複雜，面對Java這類語言，從職責來理解變異性及各自的應用場合，會是比較好的作法；Kotlin的out與in（據稱這字眼學自C#），進一步讓泛型語法不單只是提供給編譯器的一堆符號，因此不要將它當成是單純地變異性標註，在使用時，應清楚out與in各代表著生產者與消費者的職責。

根據新的JDK改進提案（JDK Enhancement Proposals）——JEP 300（https://goo.gl/G31iAi），未來Java可能支援共變性與逆變性的宣告，例如<covariant R>或<contravariant T>，不過，covariant或contravariant關鍵字都太冗長了，提案中也談到，可能考慮+、-，或者是out、in，目標可能放在Java 10中推出（https://goo.gl/S7bBvV）。

無論如何，未來Java開發者又多了一個必須理解的語法與概念了（就算是Kotlin，官方文件在提及泛型時，也得先從Java的泛型開始，重頭解釋變異性），無論屆時語法為何，或者是現階段的「? extends」與「? super」方案，從職責來思考與理解變異性都是必要的，謹記得，Producer extends, Consumer super！