對於靜態定型語言來說,泛型為必要之惡,編譯器必須獲得足夠的資訊,才能行使執行時期型態檢查,甚至是自動型態推斷(Type inference)的職責。

當提供給編譯器的資訊涉及物件導向之時,型態變異(Variance)的問題,會使得泛型語法可讀性迅速降低,不易令人理解與應用,這時,掌握PECS原則會是一個釐清各自應用場合的方式。

共變性、逆變性

我先前的專欄〈參數多型用於減輕型態負擔〉曾經談過型態變異,簡單來說,在Haskell這種非物件導向為典範的語言,可以從泛型(型態參數化)得到極大的益處,甚至反過來地,許多場合下編譯器雖然可自行推斷出型態,但Haskell的程式碼慣例中,建議可適當寫出型態,因為這有助於開發者掌握型態資訊。而在Java這類物件導向語言,由於型態系統上有繼承的問題,隨之演變而來的,就是支援泛型的同時,必須考慮型態變異的複雜問題。

如〈參數多型用於減輕型態負擔〉談過的,Java目前在定義支援泛型的型態時,沒有方式可以進行共變性(Covariance)或逆變性(Contravariance)的定義,也就是說,如果Banana繼承了Fruit,現階段的Java開發者並無法定義一個List,使之具有以下的行為: