對於靜態定型語言來說，泛型為必要之惡，編譯器必須獲得足夠的資訊，才能行使執行時期型態檢查，甚至是自動型態推斷（Type inference）的職責。

當提供給編譯器的資訊涉及物件導向之時，型態變異（Variance）的問題，會使得泛型語法可讀性迅速降低，不易令人理解與應用，這時，掌握PECS原則會是一個釐清各自應用場合的方式。

共變性、逆變性

我先前的專欄〈參數多型用於減輕型態負擔〉曾經談過型態變異，簡單來說，在Haskell這種非物件導向為典範的語言，可以從泛型（型態參數化）得到極大的益處，甚至反過來地，許多場合下編譯器雖然可自行推斷出型態，但Haskell的程式碼慣例中，建議可適當寫出型態，因為這有助於開發者掌握型態資訊。而在Java這類物件導向語言，由於型態系統上有繼承的問題，隨之演變而來的，就是支援泛型的同時，必須考慮型態變異的複雜問題。

如〈參數多型用於減輕型態負擔〉談過的，Java目前在定義支援泛型的型態時，沒有方式可以進行共變性（Covariance）或逆變性（Contravariance）的定義，也就是說，如果Banana繼承了Fruit，現階段的Java開發者並無法定義一個List，使之具有以下的行為：