119是日常生活中最熟悉的電話號碼，遇到緊急事件，不論是臺中市場巷弄內的瓦斯氣爆火災，陽明山上的水泥車連環車禍，或是家中長輩心臟病發，大家第一個反應都是「快打119！」。

這個從1970年3月設立至今的電話號碼，背後是分散各縣市的一組組24小時待命的「119勤務指揮中心」團隊，舉凡火災、爆炸、救護、車禍、溺水、山難等緊急事件，都能第一時間提供緊急處理。

尤其這類緊急救助事件，往往都有所謂的黃金救援時間，地震事件可能是事件發生後的72小時，而腦中風或心肺功能停止的重症病患則往往只有短短30分鐘。從通報、救護車輛出動，越快送達醫院，急診團對就能越早一接手救治，也越能降低對身體的永久性傷害，甚至就是救人一命的關鍵。

像新北市消防局早從2012年，就開始提供不一樣的緊急救護方式。一來運用大數據分析，從距離、行車路線、歷史車潮變化，來找出全市區中的救護車最佳待命地點，只需6分鐘，就可以趕赴各地，再結合一套能讓醫院和現場同步的行動急診室雲端平臺，串連指揮中心、救護分隊、醫院急診系統和遠距醫生指導機制，讓醫院急診值班的醫生，能遠距提供醫療支援。只要救護車一到，車上配備的高級急救員，就能展開緊急醫療手段，不用等病患送到醫院才開始，將救援等待時間縮短到6分鐘。正是靠著各縣市的119團隊提供了第一時間的救援，才能減少後續衍生更大的災情或損失。

民眾日常緊急救護事件需要119，那，企業緊急的資安事件，有沒有這樣的「企業119」團隊呢？有，在全球不少大型企業中，負責這項緊急資安事件回應的專責應變團隊，就叫做電腦資安事件應變團隊（Computer Security Incident Response Team），簡稱CSIRT。這是企業中負責因應突發資安事件的第一線團隊，可說是企業資安急先鋒。

這是源自美國卡內基美隆大學在1988年專查莫里斯蠕蟲案而成立的一個電腦犯罪專責團隊，後來形成一股設立專責資安應變團隊的風氣，也從政府機構擴大到企業，例如鄰近的日本截至今年5月，已有232間企業設立CSIRT團隊。

但CSIRT和企業資訊部門的組成和任務仍舊有很大的差別，就像是119指揮中心的接線生，就不會出現在醫院急診室。

國外的CSIRT往往不只有資安或資訊人員，還會有法務人員、公關人員，甚至連總經理都會納入，才能在發生重大資安事件時，可以第一時間提供對策，例如第一時間對外公布企業資安事件的新聞說明，來證明企業對事件的掌握能力和降低民眾的恐慌。

不過，就像各地儘管都有119勤務團隊，但各地作法和需求卻有很大的差別，新北市的作法不一定能全套適用到山路特多的南投，或是小島分散的馬祖群島。CSIRT的組成方式和人數規模，也沒有一套制式範本。

像日本有一家大型電信業者，CSIRT團隊規模超過了50人，而臺灣民眾熟悉的Line即時通訊軟體，則是橫跨日本、韓國打造了一個虛擬CSIRT，但在日本百年電子設備製造商OKI的CSIRT團隊也只有9個人。等於是每一家企業，會按照自己的需求、規模、能力和特性，來設立自己的CSIRT，可以說，光是在日本，可能就會有232種樣貌，只要能夠緊急因應資安事件，就是合宜的CSIRT設計。

不過，在臺灣，真正設立CSIRT團隊的企業仍非常稀少，多數企業還沒有意識到自己需要一個專責的資安應變團隊。

但是，從去年一銀ATM事件，到今年的證券業集體遭DDoS勒索案，國際駭客集團已經開始鎖定臺灣企業，甚至各種新型態的勒索軟體、勒索服務，都是全球無差別的展開攻擊。日常生活中，我們都能體會到119的重要性和必要性，企業老闆們是不是也該想一想，你們的CSIRT在哪裡？

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