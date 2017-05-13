什麼！「紅帽想成為軟體界的Netflix。」是的，沒錯，剛從美國波士頓紅帽年度高峰會採訪回來的同事，對著我點頭。「紅帽執行長Jim Whitehurst親口這樣告訴我。」同事轉述Jim Whitehurst的話：「紅帽很樂意變成軟體業界的Netflix，利用OpenShift提供這些很棒的軟體。」

Netflix最為人津津樂道的商業模式，是以按月付費的方式透過線上出租影片，打敗了傳統的錄影帶租賃產業。那紅帽想怎麼做呢？Jim Whitehurst的解釋是：「Netflix讓消費者可以利用電腦、電視或是手機收看影集，而開發者可以透過OpenShift平臺，從不同地方下載企業軟體，讓開發者取得軟體變得更簡單。」OpenShift正是紅帽打造這個軟體線上租賃事業的關鍵平臺。

紅帽早在2012年就發表了OpenShift這個供企業自建的PaaS平臺，可支援多種開源開發框架和資料庫系統，但即使後來紅帽在OpenShift 2.0版時推出了線上版本，試圖提供一個混合雲架構的管理平臺產品，但在市場上獲得的關注，仍比不上另一套開源PaaS平臺Cloud Foundry。

直到紅帽在2015年初推出了第三代OpenShift，全力壓寶在Docker和Google Kubernetes，打造出了一個以容器為基礎的雲端PaaS平臺，也開始有了另一番新氣象，透過容器，更容易支援和管理更多種類的異質執行環境。也更容易將自家PaaS管理平臺延伸到其他雲端環境。

2015年底，紅帽更是大出奇招，直接併購了DevOps新秀Ansible自動化軟體，開始將DevOps工具整合到容器PaaS平臺中，甚至在2016年中推出的OpenShift 3.3版中，整合了新一代Jenkins 2.0版，來提供一個視覺化介面的容器持續交付工作流程（CD Pipelines），從開發到生產環境的容器建立和部署流程都能在OpenShift內進行。

有了這樣一套可以管理Dev到Ops全端的PaaS管理平臺產品後，紅帽今年把這套產品變成了一項雲端服務OpenShift.io，開發端整合到了雲端IDE平臺 Eclipse Che ，部署端則串連到紅帽自家的OpenShift Online，藉助CI/CD的DevOps工具，還可以延伸到其他雲端，OpenShift也能直接調度AWS上的服務。紅帽在今年打造出了一個可以全面在雲端完成，涵蓋開發到部署生命周期的線上容器開發環境。

Jim Whitehurst想要將紅帽打造成軟體界Netflix看來不是一句玩笑話，OpenShift.io已經將派送容器化軟體的通路打造好了，能一路從容器應用的開發段，串連到多種公有雲上的部署管理段，或企業內部自建的OpenShift平臺上。

對Netflix而言，除了通路，另一個關鍵是影片。而紅帽需要的內容，正是各式各樣的企業軟體。這也就可以理解，紅帽今年也搶先發表了第一個容器健康指標（Container Health Index）背後的企圖。

紅帽想要掌握「軟體」這個來源，最好的方式是建立一個類似App Store的容器軟體Store，這正是紅帽為何要推出Container目錄服務的緣故 不只是提供自家容器化軟體的映象檔，也要能提供各種第三方軟體的容器映象檔。

但是，開發者多半直接從Docker Hub上下載現成的Docker映象檔， Docker Hub在2017年的映象檔下載次數，已經達到了120億次，相當驚人，這是多數人最常用的容器映象檔下載來源，紅帽要如何競爭？容器健康指標正是關鍵。

紅帽想設計一個如CVSS漏洞危險指數那樣簡單的分辨規則，從A到F，A級最佳，F最差，讓企業可以一眼看出想要下載的容器映象檔的安全品質。不只是自己用，還廣邀其他軟體供應商，在紅帽的Container目錄服務上，提供經過容器健康評分的軟體產品容器版。紅帽試圖建立一個經過安全評估的容器目錄服務，來吸引企業採用，作為容器應用開發生產線的映象檔來源端。

不過，Docker也開始大力經營企業容器生態系，同樣在Docker Hub上提供認證標籤，儘管不如紅帽那樣細分安全程度，但也對生態系有一定的公信力和吸引力。兩強相爭，Red Hat能否真成為軟體界Netflix？這場好戲還有得瞧。