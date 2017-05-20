寫程式庫？開發者應該不陌生，然而，多半是為了應付公司或客戶使用，而去寫程式庫的情況比較多。

談到寫個自己的程式庫，過去我也常常自問：「要寫哪種程式庫？」主流語言的程式庫多到爆了，完全提不起動力來寫啊！如果這也是你的困惑，不妨來試試我的笨方法！

一百多個作品的想法與記錄

想寫得出像樣的程式庫，應該是要對某個語言或生態圈很熟悉吧！基本上是這樣沒錯，不過，機能或生態過於豐富的語言技術，開發者越是熟悉，往往越覺得沒有必要重新打造輪子了，然而，熟悉的意義是指「找出自己真正的需求」，而不是知道有哪些程式庫「可以用來滿足需求」，程式庫說是能滿足需求，實際上往往是用來削減、規範需求，讓程式有一致性，然而久了，就會誤以為被削減的需求，就是自己的需求，也自然就不會有動機想寫自己的程式庫了。

曾經有人為了要學習程式設計，決定要在180天內建立180個網站（https://jenniferdewalt.com/），而我在過去一年多以來，基於個人興趣，也為了訓練多做些數學方面的思考，幾乎每個星期都會發表程式3D建模作品，半年左右隨著作品的增加，就萌生了建立程式庫的想法，既然如此，那就持續做滿一百個作品的話，會是如何呢？

從有想法開始，之後也曾經嘗試將作品中重複的程式碼抽取為模組，基本上就單純只是抽取重複居多，新作品若有需要類似的概念，會試著使用這些模組，然而隨著作品越來越多，這種隨意抽取出來的鬆散模組，就陸續出現問題，模組往往需要修改，類似模組有多個版本，命名與變數範圍會有一些衝突，模組相依性也開始複雜起來，在累積一百多個作品的同時，也累積著對程式庫的種種考量。

為了記錄這些想法，我開始為設計時的考量寫文件，也同時思考著，既有作品在數學、演算，以及程式面的組織上，還有哪些可以改進的地方，過程中使用的範例，也開始試著做些泛化，並在後續的文件中，使用先前文件中試作的成果。

哪些才是基礎元素？

一個程式庫中，最基礎的元素是什麼呢？當我決定認真地打造dotSCAD程式庫（https://goo.gl/Yb2IOR）時，決定的第一個基礎元素是「文件」，這是我在一百多個作品中使用那些鬆散模組，以及現有的OpenSCAD程式庫時的切身之痛。沒有文件，這程式庫最後連自己都不會想用。

那麼，文件該怎麼寫？參考官方的文件來組織內容，會是個不錯的方式，類似的考量也在模組與函式的介面設計上，如果自訂的模組是基於內建模組而擴充，那麼在參數與行為上，就會優先考量銜接內建模組，例如，建立圓弧線用的模組，在邊線的表現上，就會考量與內建的circle模組一致，圓角矩形多了控制圓角的參數之外，與內建的square模組也有著同樣的參數安排。

名稱空間是個大問題，OpenSCAD本身沒有名稱空間管理機制，為了突破語言的限制，我才終於認真地去研究一些特別變數範疇，以及模組的引用（use）與含括（include），決定一個公開模組或函式就使用一個原始碼檔案的方式，並藉此解決相依性問題，這是基於一個簡單的想法。如果沒辦法完全解決名稱空間或相依問題，那就在問題發生時，可以很快地找到根源。例如，程式運行時缺少line3d模組？那就include <line3d.scad>就對了！

在這之後，才是慢慢去思考，哪些模組或函式可以加入程式庫。也許有許多開發者會認為，模組或函式才是程式庫的主體，然而，如果沒有先去考量如何處理文件、一致性、名稱空間、相依性等，程式庫最後會什麼都不是！

那麼，有哪些模組或函式可以加入程式庫呢？

這就要去觀察過去的一百多件作品了，實際上，決定什麼不加入會比較難，然而，拒絕加入某個模組或函式的理由，如果夠充分，往往才能看到其中真正的基礎元素。

舉例來說，加入一個可以繞圓的文字模組如何？不！它不該加入，因為想繞著圓的不一定是文字，實際上，圓只是個路徑罷了，該加入的是一個可產生路徑上所有點座標的函式，這樣就可以在點座標處放上任何東西了。

這樣夠了嗎？

正如設計一百多個作品之後的記錄，總是在思考著還有哪些可以改進的地方，當模組與函式陸續加入至程式庫之後，有時需要停下來想一下，還有哪些可以改進的地方，修臭蟲是必然的，每當思考「這樣就夠了嗎？」之時，效能就會是一個重點。

繪圖往往需要比較多的資源，簡單的做法往往耗費更多資源，像是繪製3D線段，常見的做法是放兩個球體，然後找出凸包（hull）將它們涵蓋，不過，在線段非常多或球的面數多時，繪製速度就會急劇下降，自行計算出線段上必要座點的方式比較麻煩，然而效能改善顯著。曾經幫人解決函數圖形繪製的效能問題，單只是改用我的線段模組，而且，光預覽花費的時間，兩個版本就有兩分多鐘與一秒的差距。

另一個總是想著能否改進的地方是精確度。既然使用程式建模了，讓模型精確地定位，減少不必要的面，除了計算更為快速之外，還有著模型檔小、有利於3D列印時切片操作等優點。

因為是基礎程式庫，精確度考量高一點的話，在與其他模型接合時，也能解決誤差問題。例如，10x10x10圓角立方體的製作，隨意地擺上具有多個面數的八顆球，並使用凸包，可以解決問題；然後，如果因為某個需求得將球的面數減少，那麼，這立方體就不會是10x10x10了，然而只要做些計算，這是個可解決的問題。

雖然OpenSCAD的程式庫相對來說比較少，但不是沒有，但我多半對它們不感興趣，在設計程式庫時，我反而又去看看這些程式庫。

除了看看有哪些元素是可能納入之外，最主要的是從中思考：它們讓我不感興趣的理由是什麼？看得出來，有些程式庫應該不是專職程式設計的人寫的，因為可讀性差、組織鬆散、變數範圍亂七八糟，更別說有文件了，這也是為何我一開始思考基礎元素時，會優先考量文件、一致性等的原因。

畢竟這是自己會用的程式庫，總不能之後自己「裱」自己啊！昨天晚上我想出如何點間等距計算出黃金螺線的方式，並予以實現，今天早上就想著「這樣夠了嗎？」當用到的費式數多時，速度就慢下來了，試著使用數式的公式計算費式數，也沒改進多少，這才有動機研究一下快速費式數演算。

有基礎才能激發更多想法

點間等距計算出黃金螺線的方式，其實也不是憑空想像出來的，因為曾經在程式庫中加入過圓路徑計算，以及轉動座標點的基礎函式，昨晚我想到黃金螺線本身，其實就是一連串四分之一圓依規則轉動而構成，而圓實際上就是正多邊型，這不就是等距嗎？因此，需要的基礎函式都有了，只要試著結合起來，就可以建立黃金螺線的路徑了。

也許有點諷刺，Java是我最熟悉的語言，這中間也接觸過Python、JavaScript等語言，不過，第一個認真的程式庫卻是OpenSCAD，我常自嘲地說：「反正OpenSCAD沒幾個像樣的程式庫，一個隨便寫都可以隨便唬的概念」，實際上，寫一百多個作品再來做程式庫，這方法也太笨拙了。

然而笨歸笨，就算想在主流語言技術中套用，應該也是適用的吧！也許寫出來的成果，不見得能比上其他更優秀的程式庫，然而，一百多個作品的想法、難題、靈感、實現，重複地迭代，是個滿值得經歷的過程，有了這樣的基礎，將來或許才真的能激發更加優秀的程式庫吧！