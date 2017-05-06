今年的DockerCon期間，執Container技術牛耳的Docker公司突然宣布，他們要推出Moby的開放原始碼專案，引發一陣嘩然，有不少人認為，該公司是將原本的Docker開放原始碼專案，改名為Moby，然而，Docker公司並不這麼認為，並在官方部落格提出解釋。

在該篇文章裡面提到，Docker公司先前已經從Docker程式碼基礎當中，將新的元件獨立出來，成為新的專案，像是runc、HyperKit、VPNKit、SwarmKit、InfraKit、containerd，為了擴展Container的生態系，須設法使其變得更容易組裝，促進更多合作。因此，Docker公司決定推出Moby，拓展軟體容器化的應用。

在這當中，他們將提供1套程式庫，裡面包含多個類似樂高積木組的後端元件，以及1套能夠將這些元件組裝成為自定Container系統的框架，同時，還提供稱為Moby Origin的參考組裝，裡面是開放的Docker container平臺基礎套件，作為運用Moby程式庫元件或其他專案的示範。

基於這樣的專案，Docker公司認為熱中Container發展的人士能在此進行各種實驗，交換彼此的想法。他們更將此套開放原始碼專案，比喻為Container系統的樂高積木俱樂部。不過，雖然Docker表達了這麼做的動機，社群能否接受，可能還是未定之天。

而在DockerCon結束後，5月初Docker公司宣布新CEO上任的消息，由該公司董事會主席Steve Singh接替現任執行長Ben Golub，而這位Steve Singh是Concur公司創辦人，也曾擔任SAP高層董事會的成員，掌管Business Networks事業群（提供SAP雲端服務解決方案）。而在新舊CEO交接之後，會替Docker公司帶來哪些改變？也引發外界關注。

也許你會好奇，為什麼Docker的動態這麼重要？關鍵就在於Container、Microservices這些新興技術的發展，越來越重要，可說是左右了未來雲端服務與IT架構的運作方式和形態，而Docker正是其中發展得最快速、最受世人矚目的軟體平臺，因此它的一舉一動，都可能會影響Container的前途。

此外，很多人也認為這裡蘊含許多商機。例如，市場調查研究機構451 Research在今年1月，就提出預測。他們認為，2020年的應用程式Container的市場規模，可望成長到27億美元（2016年是7.62億美元），年複合成長率為40％。而且，相較於其他支撐雲端服務的技術，Container的市場成長最為快速，足以和近年來迅速崛起的OpenStack相提並論——兩者都是開放原始碼軟體，皆由新創公司和既有廠商共同推動，而且，企業也都在很短的時間內就開始採用它們，但Container更勝一籌的部份在於，能夠比OpenStack產生更大的市場影響力，因此，他們表示，企業廣泛採用Container與市場成熟的時間，會比OpenStack與PaaS、DevOps的風潮還要短。

而在OpenStack基金會發布的使用者調查報告裡面，也顯示了Container一直是OpenStack社群最關注的新興技術，今年達到75％，比去年多出5％。而在新興的專案裡面，與Container有關的項目，也是名列前茅，像是針對容器化部署的Kolla，以及提供容器服務的Magnum。

至於在Container格式的採用上，Docker無疑是首選，比例高達65％。而在管理OpenStack環境應用程式時所用的Container與PaaS工具，則是Kubernetes，整體比例已逼近一半。

而OpenStack與Container之間的關係也會越來越密切，在OpenStack使用者調查報告裡面，社群認為OpenStack應該要有清楚、強大的Container支援策略，因為目前有許多專案會有相互競爭、重疊的狀況；對於裸機環境、SDN的應用，以及網路虛擬化Neutron、區塊儲存Cinder、檔案共用服務Manlia等專案，OpenStack也必須要釐清Container支援作法。相對地，對於Docker這樣的專案，也應該要求對OpenStack提供更強力的支援。