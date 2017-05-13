在ECMAScript 6中，特別增加了一個新型態symbol，與1、''、true等的地位相同，是構建語言基礎的基本型態，它既不是字串，也不是變數，然而功能上乍看又與字串或變數重疊？

如果第一次接觸到symbol，難免搞不清楚這看似抽象的型態，實際上，Ruby中也有Symbol型態，而在Lisp中，symbol的發展歷史還比字串來得早。

沒有符號型態的語言

絕大多數的語言都沒有符號這類的型態，我是在Ruby中第一次接觸到符號型態。

Ruby以Symbol實例代表程式使用的變數名稱、方法名稱、類別名稱、模組名稱等，如果使用某個物件的methods方法，可以取得Symbol實例組成的陣列，例如，"".methods可以取得一個Array實例，裏頭包含了:<=>、:==、:eql?這些冒號開頭的Symbol實例。而通常談到何時該使用Symbol實例而不是字串，不可變動特性與效能考量，通常是個很好的區別方式。

可以把Symbol實例當成是Ruby中的不可變動字串，這樣的粗淺認知，到了我第二次接觸到符號型態時，就行不通了，那是在Lisp中面臨的狀況。

例如，'a會建立一個符號A，在Lisp裡，符號跟列表（list）一樣重要，然而，經常地，我總是在納悶，為什麼這個列表中使用符號，而不是字串？為什麼在那個列表求值中，使用的是符號，而不是變數？

絕大多數的語言都沒有符號這類的型態，那麼，有使用符號的需求嗎？舉Python為例好了，若想如同方才Ruby那樣，知道某個物件有哪些方法，可以使用dir來查詢物件，這會傳回一個清單（list），包含'capitalize'、'casefold'、'center'之類的字串。在Python中，字串不可變動，不需要像Ruby再創造一個符號型態來達到相同的目的；就這點來看，符號與字串的功能是似乎是重疊的，那麼進一步來想想，為什麼Python在這個需求下要使用字串？

Python中可以使用變數參考一個值，例如x=10，這樣變數x與10這個值就有了關聯，值並不一定是數字，也有可能是函式或其他物件，變數有生命週期的限制，因而有時會想要將變數的「名稱」儲存下來，以便後續透過名稱參考到一開始關聯的值，於是，就用'x'字串寫下來，代表著名稱「x」（這邊使用方括號強調，是為了避免與變數及字串混淆），並透過字典的資料結構來對應至值10。

於是，一開始的變數x <--> 10，就變成了字串'x' <--> 10，在Python中，可以使用物件的__dict__取得dict實例，以取得{'x': 10}這類的對應物件，那麼，x <--> 'x' <--> 10這樣的對應方式，是個好主意嗎？

字串本質上是個字元序列，通常的目的是用來進行描述，雖然也可以描述一個名稱，然而並不是字串原本的目的。實際上，不一定要使用字串，只要有個專用值代表著名稱，可以居中做為關聯，這樣一來，就有別於字串原本的用途與場合，也就能賦予名稱應有的職責，使用上也就能更有彈性一些吧！

Ruby的符號

若從以上概念來看Ruby，那個專用值的型態就是Symbol。在Ruby中，字串是可變動的，或許是因為這樣，Symbol型態的存在就更加必要了，畢竟使用可變動的字串作為字典的鍵，若某些場合更動了該字串的內容，那麼，對應的值就再也找不到了。

在Ruby中，可以使用:name方式建立Symbol實例，實際上，在建立變數、方法、類別、模組等的名稱時，就會自動建立一個與名稱對應的Symbol實例，你甚至可以使用Symbol.all_symbols，取得目前程式中全部的Symbol實例清單。

在Ruby中，要表示變數、方法、類別、模組等名稱時，慣例上也是指定Symbol實例。例如，想得知物件是否有名稱為「upcase」的方法，可以用"".methods.include? :upcase，想要加總數字，則用[1, 2, 3, 4, 5].reduce(:+)，然而，字串包含的文字經常也代表名稱，或許因為這樣，Ruby也允許[1, 2, 3, 4, 5].reduce("+")，此時:+與"+"都表示「+」這個名稱。

實際上，Ruby中Symbol實例與字串也因此經常互換，可以使用:+.to_s取得字串"+"，也可以使用"+".to_sym取得:+。許多文件都會從物件內容可否變動與效能等兩個方面，來考量何時使用字串，以及何時使用Symbol實例。實際上，在考量到要透過一個名稱來參考至某個值時，應該使用的就是Symbol實例，而不是字串。

Lisp的符號

Lisp經常被推崇的原因之一，在於它雖是歷史第二悠久的語言，卻早已包含著許多現代語言的特性，符號的概念也在其中。而Matz在設計Ruby時，混合了一些語言特性，Lisp是其中之一，不知是否Ruby中的符號概念也是來自於此。

在Lisp中，可以使用'abc會來創建一個符號ABC，代表著「ABC」這個名稱（Lisp中符號總是轉為大寫），在閱讀Lisp相關文件時，總是會看到列表操作著一串符號，這顯示了符號在Lisp中的重要性。

另一個事實是，符號比字串更早存在於Lisp之中。在許多Lisp文件中，在討論變數之前，也一定先討論符號，就像《ANSI Common Lisp》第二章中，在介紹過符號之後談及變數時就寫到：「符號是變數的名字」，而後，馬上寫到：「符號必須要被引用，不然會被當作變數」這是什麼意思？

舉個例子來說，(defparameter *glob* 99)建立了一個全域變數*glob*，它的值是99，變數的名稱是「*glob*」，如果想知道一個名稱是否爲全局變數或常數，可以使用boundp函數，那麼要怎麼呼叫呢？

你不能寫成(boundp *glob*)，這樣*glob*會被當作是變數而求值，結果就是(boundp 99)，然而，我們並不是想判斷99這個值，因此，你必須引用名稱「*glob*」，也就是(boundp '*glob*)。

如果沒接觸過Lisp，想想方才Ruby範例"".methods.include? :upcase，若寫成"".methods.include? upcase會怎麼樣？注意！upcase前少了個冒號！

ECMAScript 6的符號

JavaScript一開始並沒有符號，若想在物件添加一個特性，是透過obj[name]這樣的方式，其中name是個字串（string基本型態），概念跟Python有點像。

而在ECMAScript 6中，彷彿更進一步地回歸Lisp，在name的部份，也可以使用新增的symbol型態了。而且，你可以使用Symbol('x')這樣的方式，建立一個symbol值，同樣都是代表名稱，但是，有什麼理由改用symbol值，而不是字串？常見的理由之一是，使用symbol作為的特性名稱，該名稱不會被當成物件的一般特性被列舉，而必須透過Object.getOwnPropertySymbols來取得。

更重要的是，這種方式所建立的symbol值，都是獨一無二的（沒有任何方式能取得內部值），Symbol('x')===Symbol('x')會是false，「symbol值本身就是名稱」，呼叫Symbol時傳入的字串，只是輔助說明symbol值（然而諷刺地，也作為查找全域註冊表的依據），清楚地區分了名稱與說明是不一樣的概念，若不需要說明，Symbol()也能創造一個symbol值，Symbol()===Symbol()也仍是false。

這表示你不用擔心物件的特性上，會發生名稱衝突問題，相對地，如果想要建立獨一無二的API掛勾（hook），也可使用symbol，你必須建立一個symbol，讓其他開發者可以取得這個symbol，例如ECMAScript 6定義的標準symbol，就透過Symbol.iterator這類方式提供掛勾，如果想要讓某個symbol值成為全域，則可以透過Symbol.for()，向全域symbol表註冊（須考慮清楚這是不是個好主意）。

某些程度上，這跟Python中使用__xxx__，提供API掛勾又避免名稱衝突的概念類似，然而，ECMAScript 6的作法更進一步，不只是依賴名稱慣例，也就能夠如一開始探討的「有別於字串原本的用途與場合，也就能賦予名稱應有的職責，使用上也就能更有彈性一些」。