年關已至，又到了許多人考慮轉職的關鍵時機，身為IT人員的你，可能也在考量去留、換跑道。根據104資訊科技的近其統計，有12.1萬位在職者想要應徵新工作，較去年同期增加1萬人，而提出徵才的產業當中，以電子資訊／軟體／半導體相關產業成長最多，此外，他們也發現新科技相關職缺的熱度持續竄飆，像是機器學習、人工智慧、虛擬實境、擴增實境、成長駭客。

而對於想要留在原公司的人而言，雖然較不需擔憂如何適應新公司與新職位，然而，如何因應持續變化的工作要求，仍是重大挑戰，並面對企業全面數位轉型的趨勢，以及使用者對於IT服務的期望不斷提高的現況。

我最近從同事那邊聽到一個例子，蠻能反映這種困境。有家醫院的資訊主管在研討會報告研發成果之前，他突然提到醫護人員離職前所提出的理由，有今昔之別。以前大家會很含蓄地表示：「生涯另有規畫」，但現在的新世代都很直率，直接在離職單上寫道：「因為資訊系統太爛」，引起在場者熱烈反應，顯然眾人都心有戚戚焉。

其實，一般使用者對IT服務的不滿與無奈，一直都存在，只是不太容易浮上檯面，讓外人知道，幾年前，我曾在一個活動感受到這種微妙的氣氛，苦主同樣是大型醫院。那是關於系統成功導入的記者會，找來協助建置的系統整合廠商、產品供應商，也邀請了醫院的高層與醫生、護理人員代表，來談談他們對於新建IT環境的感想，大家都很給IT面子，表示成效卓著，但院內眾人在提及過去在系統導入前的不便，則似乎有滿腹苦水想要傾吐，頓時讓現場氣氛有點尷尬。

如果是國際級的IT廠商呢？其實他們在內部環境的配置上，也未必盡如人意，他們和所有的企業一樣，面臨維持既有服務等級，以及推動數位轉型工程的艱鉅挑戰。

我們無法盡窺堂奧，但身為訪客，還是有機會從他們辦公室環境與人員操作這些設備的過程中，間接感受到改變與不便。就以最近這兩年，一些廠商陸續搬到新的辦公大樓為例，從會議室硬體裝潢來看，都挺不錯的，也增添了能提升溝通、協同作業效率的新設備，例如，有的廠商在裡面配備了一臺超大尺寸顯示器；有的則在不同的牆面上，各自設置一臺顯示器，方便與會者從不同角度觀看簡報內容；有些廠商的會議室設立多螢幕之餘，連座椅都改為超寬敞的規格，簡直比電影院的小型放映廳還豪華。

硬體配置上，更有千秋，但軟體與周邊搭配上，似乎就遜色不少，在絕大部分的情況下，簡報者都需要花費一些時間，在電腦插上各種連接線，才能開始進行議程與內容的分享，若是在多人報告的會議當中，在切換不同臺電腦時，又要手忙腳亂一陣子，才能就緒，如果運氣很差，甚至有可能遇上線路接觸不良的情況，而不知該如何是好。

例如，我們就曾目睹類似的突發狀況發生，當時，負責簡報的人除了要講解內容，同時還必須緊抓著筆電旁邊的連接線，可是大尺寸電視上所顯示的畫面，卻還是不斷處於莫名地切換的狀態……。

諸如此類的例子，不勝枚舉，因此，要把IT做好、做滿真的很難，方方面面都較具全，並不是維持關鍵應用服務的可用性就足夠，一些不起眼的小環節若沒有處理好，可能會造成很糟糕的使用者體驗，但影響所及不再只是你的顧客，而是連內部員工都受不了時，這時候，企業是該積極採取行動了。