廣盛科技（QSAN）旗下產品當中的XS3200，屬於入門級的SAN儲存陣列，提供單、雙控制器組態、FC與iSCSI兩種SAN環境連接能力，以及272～286臺磁碟的最大擴充容量，並能透過專屬作業系統軟體與獨特的模組化I/O埠設計，提供完整資料服務功能，以及主機端I/O埠配置彈性。
而這家成立於2004年的廣盛科技（QSAN），在國內，算是發展歷史較短的年輕儲存廠商，早期產品線以iSCSI儲存陣列為主，然後逐步擴展到完整的企業儲存陣列產品線。
目前QSAN的主力產品，包括了針對SAN應用的XCubeSAN儲存陣列，針對DAS直連應用的XCubeDAS儲存陣列，提供企業NAS檔案儲存應用的TrioNAS與TrioNAS LX等3大家族。
而我們這次所介紹的XS3200，屬於XCubeSAN家族一員，目前XCubeSAN包含XS1200、XS3200與XS5200等3個系列，分別對應低、中、高階的入門級SAN儲存應用，3個系列的機箱款式與擴充能力基本相同，主要差別在於控制器搭載的處理器規格有異。
其中，低階的XS1200，以及中階的XS3200，分別採用雙核心與4核心的Intel Pentium D1500處理器，相對的，更高階的XS5200，則搭載了較高檔的4核心Xeon D-1500處理器。
模組化的硬體設計
包括XS3200在內，XCubeSAN家族都是多協定入門級SAN儲存陣列，可同時支援FC與iSCSI 兩種SAN環境，並均有單、雙控制器版本，以及2U/26Bay、2U/12Bay、3U/16Bay、4U/24Bay等4種機箱款式可選。
與一般的國產入門級儲存陣列相比，QSAN的XS3200系列，不僅擁有標準的高可用性、全冗餘組態的企業級儲存陣列機箱設計，特別的是，還為控制器引進了國產品中較少見的主機端I/O模組化設計，可透過選購主機端介面卡（一種主機端I/O模組子卡），提供靈活的主機端介面類型與數量配置。
早先大多數國產入門級儲存陣列的主機端埠規格，都是隨控制器型式固定配置的，而QSAN的XCubeSAN系列，則能利用模組化的主機端I/O埠設計，取得同級產品中少見的主機端I/O埠配置彈性。
以XS3200來說，控制器本身只內建管理埠與10GbE iSCSI埠，但每組控制器均設有2組空的主機端介面卡插槽，用戶可藉由在介面卡插槽中安裝選購的主機端介面卡，來取得不同類型與數量的主機端埠。
QSAN目前提供了5種主機端介面卡，包括4埠的16Gb FC、雙埠的16Gb FC、SFP+型式的雙埠10GbE、RJ45型式的雙埠10GbE，以及4埠的GbE iSCSI，日後QSAN還會持續推出新的主機端介面卡供用戶選用。
此外，XS3200系列也提供了完整的Cache-to-Flash斷電備援架構，依控制器記憶體容量不同，有備援電池模組（Battery Backup Module，BMM），與超級電容模組（Super Capacitor Module，SCM）等兩種備援電力單元，搭配M.2 Flash記憶體的選擇，用於在斷電情況下幫助保護快取記憶體資料，藉由BMM或SCM模組提供的備援電力，可將記憶體中的資料，寫入到Flash儲存模組中保存。
功能完整的SANOS軟體平臺
由於國產儲存陣列產品大多以低價為訴求，因此，在軟體功能方面，大都相當簡略，甚至是付之闕如，只有少數廠商才能提供功能完整的軟體平臺，QSAN正是這群業者的其中之一。而該公司在XCubeSAN儲存陣列家族，所使用的軟體核心，是QSAN專屬的作業系統軟體SANOS，目前已發展到4.0版。
SANOS除了能提供基本的儲存硬體管理與SAN儲存配置功能外，還內含完整的進階資料服務功能，包括快照、Clone、遠端複製等資料保護功能，以及幫助提高I/O效能的SSD快取加速功能，可提高儲存效率的Thin Provisioning、自動分層儲存等都一應俱全，整體的軟體功能完整性，整體而言，已不遜於外商大廠的入門級SAN儲存陣列產品，對於絕大多數入門級應用環境而言，可用來滿足資料服務的需求。
QSAN XCubeSAN XS3200儲存組態
XS3200屬於入門級SAN儲存陣列，包含了基於3.5吋磁碟槽的2U/12Bay、3U/16Bay與4U/24Bay等3種標準機箱規格，以及基於2.5吋磁碟槽，高密度的2U/26Bay機箱—一般基於2.5吋磁碟槽的2U機箱大多是2U/24Bay規格，而XS3200的2U/26Bay機箱則能額外多容納2個磁碟槽，提供更大的容量。
XS3200系列的後端磁碟介面為12Gb SAS，可混搭使用2.5吋與3.5吋的SAS、NL-SAS硬碟，以及2.5吋的SAS或SATA介面SSD，預計今年年底還會新增支援SED加密磁碟。
除了機箱本身的儲存槽外，XS3200還可透過每組控制器內含的2組12Gb SAS擴充埠，另外串接JBOD磁碟櫃來擴充容量。每臺XS3200最多可串接10組JBOD磁碟櫃，提供272～286臺磁碟的最大擴充容量。
混搭硬碟與SSD
XS3200系列可以支援當前主流型式的硬碟與SSD，包括3.5吋NL-SAS與SAS硬碟、2.5吋SAS硬碟，以及2.5吋SAS或SATA SSD等，若選用SATA介面SSD搭配雙控制器XS3200機型時，須另外在磁碟槽托盤上，搭配6Gb MUX轉接板。
搭配JBOD擴充磁碟櫃
XS3200可選用4種JBOD磁碟櫃，包括2U/12Bay的XD5312、3U/16Bay的XD5316、4U/24Bay的XD5324，以及2U/26Bay的XD5326，每臺XS3200均可串接最多10臺JBOD磁碟櫃。
QSAN XCubeSAN XS3200硬體解剖
XS3200系列每款機型都有單、雙控制器兩種版本，其中，單控制器版可升級為雙控制器。機箱為入門級儲存陣列產品常見、內含磁碟槽與控制器的整合式設計，可透過控制器內含的12Gb SAS擴充埠，在後端另外串接JBOD磁碟櫃擴充容量。
而XS3200系列的核心，是Intel Pentium D1500處理器與4～128GB的DDR4記憶體，是入門級儲存陣列產品常見的配置，較特別的是XS3200藉由採用模組化主機端I/O埠設計，提供了同級產品少見的主機端埠配置彈性。XS3200的控制器本身只內含管理埠與10GbE iSCSI埠，但含有2個空的主機端介面卡插槽（Host Card Slot），可透過安裝不同型式的主機端介面卡，來獲得不同類型與數量的主機端I/O埠連接能力。
QSAN目前為XS3200提供了5種主機端介面卡，涵蓋了16Gb FC、SFP+或RJ45型式的10GbE iSCSI與GbE iSCSI等類型。
另外QSAN也為XS3200提供了完整的Cache-to-Flash記憶體斷電保護機制，可選購由M.2 Flash記憶體搭配備援電池或超級電容模組構成的保護模組，在發生斷電時提供一定時間的備援電力，以便控制器將快取記憶體中的資料寫入Flash模組，確保寫入資料的完整性。
備援電池或電容模組
QSAN為XS3200提供了M.2 Flash模組加上備援電池模組（BBU），或M.2 Flash模組加上超級電容模組（SCM）等2種斷電保護機制。其中電力較小的超級電容模組，只適用於16GB容量以下的控制器記憶體組態，而電力較大的電池模組，則能支援最大128GB容量的控制器記憶體組態。
連接埠配置
XS3200的I/O連接埠採用了模組化設計，控制器主機板只提供了基本管理埠與iSCSI主機端埠，然後透過2個主機端介面卡插槽，來提供額外的主機端I/O埠。以QSAN提供給我們的這臺XS3226D為例，每組控制器便內建了1組GbE管理埠 (1)，以及2組RJ45型式的10GbE iSCSI埠 (2)，另含有2個空的主機端介面卡插槽 (3) (4)，可供用戶選擇搭配16Gb FC、10GbE iSCSI或GbE iSCSI等不同型式的主機端介面卡。
支援雙控制器組態
XS3200系列各機型均有單、雙控制器兩種款式可選，型號末尾加綴D字母的款式為雙控制器，加綴S字母的款式為單控制器，其中單控制器版本具備升級為雙控制器的能力。
控制器解剖
XS3200的控制器搭載了1顆4核心Intel Pentium D1500處理器，在當前的入門級SAN儲存陣列算是常見規格。控制器主機板另含有4組DDR4 DIMM記憶體插槽，可支援4GB到128GB的ECC DDR4記憶體。控制器主機板後方設有2個用於安裝主機端介面卡的插槽。
主機端介面卡
QSAN為XS3200提供了5種主機端介面卡，包括：4埠16Gb FC、雙埠16Gb FC、雙埠10GbE iSCSI（SFP+）、雙埠10GbE iSCSI（RJ45）與4埠GbE iSCSI。QSAN表示他們日後還會推出更多型式的主機端介面卡。
QSAN XCubeSAN軟體與管理介面
包括XS3200系列在內，所有XcubeSAN系列儲存陣列的核心，都是QSAN專屬的SANOS系統軟體，這是一套基於Linux的典型SAN儲存作業系統，提供了從硬體管理、邏輯儲存區建立、配置與RAID組態，以至一系列調節效能、提高空間效率與保護資料的進階功能。目前SANOS的最新版本是4.0版，對應到儲存陣列控制器的韌體版本則是1.2版。用戶透過瀏覽器便能登入SANOS的網頁式控制臺，執行系統監控與各式設定管理功能。
基本上，SANOS的儲存管理，是以儲存池（Pool）為核心，系統先在最底層結合多臺磁碟機，組成含有RAID架構的磁碟群組（Disk Group），再由多個磁碟群組組成儲存池。視用戶需求不同，可選擇組建傳統的Thick Provisioning、按需配置的Thin Provisioning，以及Auto-Tiering等3種類型的儲存池，而在儲存池之內，用戶可建立不同容量的磁碟區（Volume），最後，再以磁碟區的空間建立LUN，並透過iSCSI或FC介面掛載給前端主機使用。
SANOS的資料保護功能
如同大多數SAN作業系統，SANOS也是在磁碟群組與磁碟區等兩個層級，來為寫入的資料提供保護功能。
SANOS在底層在由磁碟機組成的磁碟群組，是透過基本的RAID來提供保護，有0、1、3、5、6、30、50、60等組態可選，較特別的是，還提供快速RAID重建功能，重建時，可略過未寫入資料的區域，藉此能加快重建作業速度。
而對於儲存池內所建立的磁碟區（Volume），SANOS現在則提供了QSnap快照，以及基於快照的QClone與QReplica遠端複製等3種保護機制，其中QSnap可用於建立特定時間點下的磁碟區複本，QClone與QReplica則分別用於在本地端與異地端，建立並維持與來源端磁碟區同步的複本。
SANOS的進階服務功能
除了基本儲存管理與資料保護功能外， SANOS作業系統另提供了SSD快取與自動分層儲存兩項進階功能，幫助改善XcubeSAN系列儲存陣列的I/O效能，以及儲存空間的運用效率。
QSAN稱作QCache的SSD快取功能，可利用系統內安裝的SSD，建立成為SSD快取儲存池，然後為其他儲存池提供SSD讀取與寫入快取服務，藉此加速讀取與寫入I/O效能。視儲存陣列控制器內含的DRAM記憶體容量不同，一個SSD快取儲存池最多可設定8臺SSD與32TB可用空間，單一系統則能設定最多4個SSD快取儲存池。
而QSAN稱作QTiering的自動分層儲存功能，則是建立在Auto-Tiering型儲存池上，這種儲存池可以包含由不同等級、類型磁碟機構成的多個磁碟群組，只要在建立儲存池時選擇Auto Tiering類型，就能將系統內不同類型的磁碟機，分別設定為不同儲存層的RAID群組，可建立最多3個不同儲存層—SSD、SAS與NL SAS，然後，系統便會依資料存取的頻繁程度，依用戶設定的資料重新遷移作業排程，自動將儲存池中的資料，遷移到合適的儲存層存放，從而讓儲存空間的使用達到最佳化。
儀表板式的網頁控制臺介面
QSAN SANOS的網頁式控制臺結合了傳統的樹狀功能選單，與新穎的圖形化儀表板，便於管理者掌握整體情況。
提供三種基本磁碟區形式
儲存池是SANOS儲存管理的核心，用戶可視不同的儲存空間規畫，選用Thick Provisioning、按需配置的Thin Provisioning，以及基於Thin Provisioning、含有自動分層儲存的Auto-Tiering等3種型式，其中Auto-Tiering儲存池是自動分層儲存架構專用。
支援完整資料保護功能
SANOS提供了Copy-on-Write式的QSnap快照功能，可為磁碟區快速建立指定時間點下的複本，快照作業可以手動啟動，或透過排程自動執行。