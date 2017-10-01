廣盛科技（QSAN）旗下產品當中的XS3200，屬於入門級的SAN儲存陣列，提供單、雙控制器組態、FC與iSCSI兩種SAN環境連接能力，以及272～286臺磁碟的最大擴充容量，並能透過專屬作業系統軟體與獨特的模組化I/O埠設計，提供完整資料服務功能，以及主機端I/O埠配置彈性。

而這家成立於2004年的廣盛科技（QSAN），在國內，算是發展歷史較短的年輕儲存廠商，早期產品線以iSCSI儲存陣列為主，然後逐步擴展到完整的企業儲存陣列產品線。

目前QSAN的主力產品，包括了針對SAN應用的XCubeSAN儲存陣列，針對DAS直連應用的XCubeDAS儲存陣列，提供企業NAS檔案儲存應用的TrioNAS與TrioNAS LX等3大家族。

而我們這次所介紹的XS3200，屬於XCubeSAN家族一員，目前XCubeSAN包含XS1200、XS3200與XS5200等3個系列，分別對應低、中、高階的入門級SAN儲存應用，3個系列的機箱款式與擴充能力基本相同，主要差別在於控制器搭載的處理器規格有異。

其中，低階的XS1200，以及中階的XS3200，分別採用雙核心與4核心的Intel Pentium D1500處理器，相對的，更高階的XS5200，則搭載了較高檔的4核心Xeon D-1500處理器。

模組化的硬體設計

包括XS3200在內，XCubeSAN家族都是多協定入門級SAN儲存陣列，可同時支援FC與iSCSI 兩種SAN環境，並均有單、雙控制器版本，以及2U/26Bay、2U/12Bay、3U/16Bay、4U/24Bay等4種機箱款式可選。

與一般的國產入門級儲存陣列相比，QSAN的XS3200系列，不僅擁有標準的高可用性、全冗餘組態的企業級儲存陣列機箱設計，特別的是，還為控制器引進了國產品中較少見的主機端I/O模組化設計，可透過選購主機端介面卡（一種主機端I/O模組子卡），提供靈活的主機端介面類型與數量配置。

早先大多數國產入門級儲存陣列的主機端埠規格，都是隨控制器型式固定配置的，而QSAN的XCubeSAN系列，則能利用模組化的主機端I/O埠設計，取得同級產品中少見的主機端I/O埠配置彈性。

以XS3200來說，控制器本身只內建管理埠與10GbE iSCSI埠，但每組控制器均設有2組空的主機端介面卡插槽，用戶可藉由在介面卡插槽中安裝選購的主機端介面卡，來取得不同類型與數量的主機端埠。

QSAN目前提供了5種主機端介面卡，包括4埠的16Gb FC、雙埠的16Gb FC、SFP+型式的雙埠10GbE、RJ45型式的雙埠10GbE，以及4埠的GbE iSCSI，日後QSAN還會持續推出新的主機端介面卡供用戶選用。

此外，XS3200系列也提供了完整的Cache-to-Flash斷電備援架構，依控制器記憶體容量不同，有備援電池模組（Battery Backup Module，BMM），與超級電容模組（Super Capacitor Module，SCM）等兩種備援電力單元，搭配M.2 Flash記憶體的選擇，用於在斷電情況下幫助保護快取記憶體資料，藉由BMM或SCM模組提供的備援電力，可將記憶體中的資料，寫入到Flash儲存模組中保存。

功能完整的SANOS軟體平臺

由於國產儲存陣列產品大多以低價為訴求，因此，在軟體功能方面，大都相當簡略，甚至是付之闕如，只有少數廠商才能提供功能完整的軟體平臺，QSAN正是這群業者的其中之一。而該公司在XCubeSAN儲存陣列家族，所使用的軟體核心，是QSAN專屬的作業系統軟體SANOS，目前已發展到4.0版。

SANOS除了能提供基本的儲存硬體管理與SAN儲存配置功能外，還內含完整的進階資料服務功能，包括快照、Clone、遠端複製等資料保護功能，以及幫助提高I/O效能的SSD快取加速功能，可提高儲存效率的Thin Provisioning、自動分層儲存等都一應俱全，整體的軟體功能完整性，整體而言，已不遜於外商大廠的入門級SAN儲存陣列產品，對於絕大多數入門級應用環境而言，可用來滿足資料服務的需求。

QSAN XCubeSAN XS3200儲存組態

XS3200屬於入門級SAN儲存陣列，包含了基於3.5吋磁碟槽的2U/12Bay、3U/16Bay與4U/24Bay等3種標準機箱規格，以及基於2.5吋磁碟槽，高密度的2U/26Bay機箱—一般基於2.5吋磁碟槽的2U機箱大多是2U/24Bay規格，而XS3200的2U/26Bay機箱則能額外多容納2個磁碟槽，提供更大的容量。

XS3200系列的後端磁碟介面為12Gb SAS，可混搭使用2.5吋與3.5吋的SAS、NL-SAS硬碟，以及2.5吋的SAS或SATA介面SSD，預計今年年底還會新增支援SED加密磁碟。

除了機箱本身的儲存槽外，XS3200還可透過每組控制器內含的2組12Gb SAS擴充埠，另外串接JBOD磁碟櫃來擴充容量。每臺XS3200最多可串接10組JBOD磁碟櫃，提供272～286臺磁碟的最大擴充容量。