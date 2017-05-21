在進階威脅防護中，Palo Alto最小型的次世代防火牆設備是PA-200，雖然設備的售價與1年基本Threat Prevention軟體功能授權（含防毒、防間諜軟體、漏洞偵測功能），建議售價已經接近20萬元，在我們設定的採購條件中，價位偏高，而且其他功能像是網址過濾、WildFire雲端進階威脅防護仍要額外選購。

這臺PA-200搭載的作業系統版本是最新的PAN-OS 8.0，管理介面已經內建中文，對於管理者較具親和力，其中新版作業系統則是能讓這臺設備的安全性有所加強，例如，透過User-ID整合，限制使用者的憑證只能在內部網路傳送，若是用戶在不知情的情況下，將帳號和密碼傳送外部未經授權的網站，企業可透過PA-200的政策阻止憑證的傳輸。

而網路介面的部分，PA-200一共提供了4個GbE埠，並不算多。但對於小型企業而言，仍算是足夠運用。

就設備的效能規格來說，原廠所公布的防火牆吞吐量（包含啟用App-ID功能）為100Mbps，VPN的吞吐量則是50Mbps，相較於其他同類型產品，所提出的規格明顯不如，但效能是否真的不敷使用，仍有待進一步實測。

以應用程式監控呈現流量資訊

針對企業網路的威脅控管，PA-200提供了應用程式指揮中心（Application Command Center，ACC），供管理者快速檢視。在頁面的上方，ACC同時以數字指標（0到5分）與溫度計量表（從較安全的綠色、藍色、黃色，到最危險的紅色），呈現整體網路的安全態勢。

在整體的安全指標之外，ACC主要針對整體網路、威脅、防火牆已封鎖，以及通道活動4種面向，提供相關的分析圖表。在企業整體網路應用程式使用情勢的圖形中，管理者可選流量、連接數、威脅等級、使用者執行次數等做為依據，檢視各種類型的應用程式排行。

一般圖表主要是透過具有時間軸的走勢圖呈現，而在部分圖表中，PA-200提供矩形樹狀圖模式，針對需要統計某個時間區間各項目的總次數來說，管理者較能清楚得知其累計次數的比例。以應用程式的網路流量使用而言，在我們的測試環境中，主要流量是用於網路瀏覽，其次是檔案分享、線上音樂串流，以及相片和影片的流量等。

如果你想要透過列表檢視，在圖表下方也有對應的資訊。以應用程式流量圖表來說，其列表同時顯示風險等級、已經使用的網路流量與連線數，以及遭受攻擊的事件數量等，管理者就能藉此取得較為詳細的統計資料。在圖表中，我們也可以將滑鼠游標移至代表某種流量的區塊中，PA-200也會顯示詳細資訊。

依據整體威脅情勢與執行狀態，提供攻擊事件分析

針對威脅態勢，在ACC的管理主控臺當中，則會列出威脅事件、端點設備連線到惡意網址，以及有問題的網域主機的分析資訊。

此外，若是系統上傳到WildFire雲端沙箱進階分析的檔案，這裡也能檢視掃描後的結果，在確定帶有惡意攻擊的檔案或應用程式外，這裡也細分具有釣魚功能，以及沒有檢查出有害的特徵，但仍然需要持續留意的灰色地帶軟體。

另外，已經由PA-200封鎖的攻擊事件，在封鎖記錄之中，則是另外提供有關的分析資訊，主要是依據使用者和應用程式的事件記錄，以及已識別出的威脅和有害內容加以彙整。

若是檢視更為詳盡的事件記錄清單，則要在監控頁籤中瀏覽。我們可以依據多種屬性尋找威脅事件，在日誌中，提供依據流量、封包、使用者等項目的清單，管理者也可依據特定的威脅類型，像是僵屍網路與網路濫用等情事，檢視有關的事件記錄。

在監控事件的項目中，不只是與企業內部有關的網路流量，這裡還能列出SaaS應用程式記錄，包含Office 365、Dropbox、Salesforce等，隨著企業使用雲端應用程式的比例提升，這樣的資料實用性會日漸增加。

可設定多種控管政策，流量解密處理方式更為詳細

在防火牆的政策方面，PA-200擁有多種政策類型，包含與網路環境相關的NAT、QoS、路由政策，以及防護策略相關的使用者身分驗證、流量解密、DoS防護等。

其中，針對加密流量，我們可透過政策制訂，詳細指定PA-200所需解析的網路流量，是同類型產品中少數可設定較為完整解密措施。在這種類型的政策中，我們可以針對來源流量與輸出的目的地，依據使用者、網域，以及通過的連接埠等，指定PA-200將加密的流量進行解密。

Palo Alto PA-200防護機制總覽

在PA-200設備上，Palo Alto提供的應用程式指揮中心（ACC）是呈現威脅分析結果的重要工具，若要瀏覽詳細事件記錄，管理者可針對指定項目探索，或切換側監控頁籤檢視。

透過矩形樹狀圖呈現應用程式流量比例 在PA-200的應用程式指揮中心（ACC）儀表板中，管理者可依據流量、連線數、威脅層級、網址與使用者，切換矩形樹狀圖的呈現內容，或者以走勢圖顯示即時分析資訊。

可交由雲端沙箱分析疑似異常檔案 針對進階威脅，PA-200會將可能有潛在威脅的檔案，上傳到WildFire雲端沙箱分析，並歸類出惡意軟體、釣魚軟體，以及確定沒有問題者，或是尚有威脅疑慮的灰色地帶檔案等4種類型。

能針對來源與目的IP位址設置解密政策 有別於其他設備的解密功能以全域性設定為主，PA-200可透過政策設定形式，針對特定來源與目的地的加密流量執行解密，並可設定多組政策套用至不同的流量使用情形。

產品資訊

Palo Alto PA-200

● 原廠：Palo Alto(02)8758-2888

● 建議售價：設備含第1年防火牆功能（Threat Prevention）授權與維護為195,000元（未稅），網址過濾與WildFire雲端進階威脅防護功能另計

● 網路埠數量：4個GbE埠（企業可自定WAN、LAN、DMZ）

● 資安防護吞吐量：100 Mbps（App-ID）

● 防火牆吞吐量：100 Mbps

● VPN吞吐量：50 Mbps

● 防毒引擎：原廠自行開發

【註：規格與價格由廠商提供，因時有異動，正確資訊請洽廠商。】