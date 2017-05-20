這次我們測試的次世代防火牆設備中，SonicWall TZ600包含第1年的軟體與維護服務的價格為20萬元（未稅），正好到達我們設定的預算上限，因此，也成為這次6款受測產品之中，價格最高的設備。

而TZ600也是SonicWall桌上型次世代防火牆中，最高規格的設備，它擁有一共10個GbE埠，可供企業對內外網路連接運用，比這次測試的大多數產品（8個GbE埠）都要來得多，僅次於眾至NU-850C配備的14個GbE埠。

在硬體規格的部分，TZ600採用了1.4GHz的四核心處理器，擁有1GB記憶體與64MB的快取記憶體，就本次提供相關規格數據的設備來說，這樣的記憶體與快取記憶體配置，算是較低。

但是，TZ600提出的效能規格還不錯，其中的VPN吞吐量達1.1Gbps，是6款測試的設備最高者，防火牆吞吐量為1.5Gbps，而較為貼近實際執行情況下的資安防護吞吐量（DPI吞吐量），也有500Mbps。

針對多種威脅與流量屬性，提供多種儀表板和報表

有別於許多同為小型次世代防火牆的產品，在TZ600的管理介面中，以設備運作狀態與資安情勢共畫分為兩個儀表板，總計一共擁有多達11個儀表板可用，光是應用程式流量（AppFlow）分析，就有排行榜、流量統計，以及報表等3種樣式。

其他還有針對使用者、頻寬、連線、封包，以及事件記錄分析的儀表板等，管理者若想要瀏覽即時狀態，TZ600也有即時監控儀表板，以供瀏覽當下防火牆與網路流量的狀態。

不只是儀表板的種類多元，TZ600在個別儀表板呈現的內容，也相當豐富。以應用程式流量報表的儀表板來說，管理者可檢視應用程式、使用者、IP位址、病毒、入侵攻擊手法，或是地區來源的排行情形，藉此得知公司網路流量目前的安全狀態。

此外，在資訊的瀏覽方式中，TZ600也提供管理者能依據指定的欄位排序，像是上述儀表板中的應用程式排行，預設以連線數量多寡列出，但我們也能指定以接收到的流量為排序依據。不過，在某些與應用程式流量相關的儀表板中，TZ600的時間區間條件只有兩種選擇，一是設備重開機之後，另一種則是管理者按下重設按鈕之後，不像許多儀表板可自選開始與結束統計的時間點。

在TZ600的這11個儀表板中，若是想要另存儀表板內容，在大部分都有一鍵快速儲存為CSV檔案的按鈕，算是相當方便。

這些儀表板還有一個特點，就是幾乎都能同時呈現攻擊手法出現並成功攔截的次數，TZ600可阻斷病毒、入侵攻擊，以及間諜軟體等類型，因此管理者在檢視應用程式流量排行榜時，也能得知這些軟體執行的過程中，有沒有遭受惡意攻擊的情形。

內建深度封包檢測功能，並能針對特定檔案格式掃描進階威脅

TZ600針對SSH與SSL兩種加密協定，特別提供了深度封包檢測（Deep Packet Inspection，DPI）的機制。管理者可自行設定需封包深度檢測的功能模組，像是IPS、防毒、防間諜軟體，以及應用程式防火牆等。預設是通過上述模組的流量，都會執行相關檢測。其中，對於SSH協定封包的檢測，是近期SonicOS 6.2.7版軟體中新增的功能。

而在防火牆的全域性設定中，對於SSL加密流量，TZ600也配置細部功能選項。像是能夠分析憑證的完整性、有效性，以及簽章來源，也可識別採用不同版本的SSL與TLS協定流量，此外，這裡也提供了憑證的黑白名單功能。

另外，在我們這次測試TZ600設備所搭配的Total Secure – Advanced Edition軟體授權裡，其中便包含了Capture ATP雲端沙箱檢測機制，可針對進階威脅因應。這項功能主要是對於擁有特定檔案類型的流量，像是Windows與macOS作業系統的可執行檔、Office與PDF文件，以及JAR、RAR、ZIP等常見的壓縮檔案格式，提供進一步檢測的機制，並且在確認檔案狀態後，以電子郵件提供管理者相關分析報告。

對於一般應用程式的管理，TZ600提供了原廠資料庫，並能在授權有效期間隨時取得最新的內容。目前內建的項目為1,519項，並不算多，但相較於一般的應用程式資料庫而言，TZ600做法有所不同，這裡可檢視已列管的各種應用程式中，所有包含的處理程序ID，以及這些處理程序個別可能會帶來的風險評估，此外，管理者可直接限制某個應用程式可通過的網路介面，能夠執行的使用者群組、所屬的網域等。

SonicWall TZ600防護機制總覽

在SonicWall TZ600提供的防護管理功能下，呈現項目相當細致，管理者能依據多種屬性檢視流量來源，並可針對多種網路協定設置各項防護政策。

以威脅類型提供分析的儀表板 在TZ600的資安儀表板中，主要呈現已遭封鎖的4大威脅事件，包含病毒、入侵事件、間諜軟體，以及多媒體流量，並能切換呈現全球SonicWall設備與本機的威脅情勢。

針對特定檔案格式提供雲端沙箱進階分析 TZ600不只提供一般的防毒功能，針對可執行檔案、Office與PDF文件、壓縮檔案等格式，額外提供Capture ATP雲端沙箱分析機制，同時，管理者可指定針對郵件通訊協定等流量執行相關功能。

針對伺服器與用戶端的SSL存取，提供加密流量深度封包檢測的能力 TZ600可針對SSL加密流量的封包執行深度檢測（DPI），並且管理者能夠設定採用加密連線的用戶端，必須交由IPS、防毒、防間諜軟體，或是應用程式防火牆等模組進行檢查，才能放行。

產品資訊

Dell SonicWall TZ600

● 代理商：敦新科技(02)8797-2636

● 建議售價：設備、第1年防火牆功能授權與維護（Total Secure – Advanced Edition）為200,000元（未稅）

● 網路埠數量：10個GbE埠（企業可自定WAN、LAN、DMZ）

● 資安防護吞吐量：500 Mbps（DPI）

● 防火牆吞吐量：1.5 Gbps

● VPN吞吐量：1.1 Gbps

● 防毒引擎：McAfee

【註：規格與價格由廠商提供，因時有異動，正確資訊請洽廠商。】