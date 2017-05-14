以VMware虛擬化軟體平臺為基礎的超融合伺服器，是當前超融合伺服器領域的一個大宗，EMC的VxRail 4.0雖然也是其中之一，但有著與眾不同的特色，除了提供5個系列機型的多樣化硬體選擇外，還搭配了EMC專屬的控制臺介面與加值應用軟體。

EMC第4代超融合產品

EMC投入超融合應用領域不過2年多時間，但我們這裡介紹的VxRail 4.0，已經是EMC的第4代超融合伺服器產品。

EMC是在2015年初發表首款超融合伺服器VSPEX BLUE，屬於當時的VMware EVO:RAIL超融合系統聯盟一員，不過隨著EVO:RAIL聯盟的結束，EMC也隨之重整了超融合產品線。

EMC在2016年2月正式發表新的超融合伺服器產品VxRail，一開始的版本是3.0，緊接著在2016年6月推出更新的VxRail 3.5，然後又在2016年10月，發表最新一代VxRail 4.0超融合伺服器家族。

先前的VxRail 3.0與3.5兩代產品，基本上都只是第一代產品VSPEX BLUE的延續升級版本，沿用2U/4節點這一種機箱組態，只是在軟、硬體規格方面有所更新而已。

而到了推出VxRail 4.0時，EMC則藉由與Dell完成整併之便，為VxRail引進了新的機箱與硬體款式，從而提供了更多樣化的機箱硬體組合。VxRail 4.0能提供包括2U/4節點、1U/單節點與2U/單節點等3種機箱的5個產品系列，組態更豐富，運算核心也導入了Intel Broadwell平臺的Xeon E5處理器，擁有比舊版VxRail高出40%的效能。

VxRail 4.0還降低了部署門檻，最小規模從上一代VxRail的4節點降為只需3節點，可藉此節省25%導入成本。另一重要更新是多數機型都提供混合儲存與全快閃兩種選項，相較下，舊版本VxRail只有特定款式才支援全快閃組態。

VxRail 4.0是EMC最新一代VxRail超融合伺服器家族，包含5款硬體系列，以及以VMware vSphere虛擬化平臺與vSAN儲存叢集為核心的軟體，與EMC自身的管理平臺組成。

加值的VMware平臺超融合系統

超融合應用伺服器產品是三大元件的組合：標準的x86伺服器硬體，提供虛擬化資源應用管理的Hypervisor軟體平臺，以及提供擴展能力與可用性的底層儲存叢集。

由於不同廠商的專長與產品發展路線彼此有別，所以進入超融合產品領域的形式也不一樣。EMC沒有自己的核心軟體平臺與伺服器硬體，是從系統整合的方式來切入超融合應用領域，VxRail的軟體平臺是VMware vSphere與vSAN儲存叢集套件組合，分別提供了Hypervisor與儲存叢集功能，伺服器硬體則是來自廣達與Dell的標準x86伺服器，再加上EMC自己的控制臺軟體與加值應用軟體，共同結合為一套完整的超融合伺服器產品。

其中，尤其是最後面這一點——EMC專屬的控制臺軟體與加值軟體，是VxRail與其他基於VMware軟體套件的超融合伺服器產品，最大不同所在。

大多數基於VMware軟體套件的超融合伺服器產品，軟體方面都完全是以VMware vSphere與vSAN為核心的軟體組合，VxRail的軟體核心，雖然同樣也是VMware的軟體套件，但在此之外，EMC還加上了自身的VxRail Manager控制臺介面，以及用於雲端儲存與資料保護的加值應用軟體，擁有更豐富的軟體應用選擇。

VxRail 4.0的5大系列機型

多樣化的硬體組態規格選擇

提供更多樣化的硬體組態選擇，是VxRail 4.0相對於前幾代VxRail機型，最大的特色所在。

先前的VxRail產品都只有2U/4節點這一種機箱款式，只是在這一種機箱規格下，透過不同的處理器、記憶體容量與磁碟配置，來提供機型組態的變化，用戶的選擇其實相當有限。

而到了VxRail 4.0，則擁有2U/4節點、1U/單節點與2U/單節點等3種類型的機箱，從而區分為5個產品系列：

● G系列：採用與先前VxRail系列相同的2U/4節點機箱，算是原有VxRail產品的升級版，並同時提供混合儲存與全快閃組態，支援一般的虛擬化應用。

● E系列：採用1U/單節點機箱，為入門級機型，主打遠端辦公室等小型環境的應用。

● V系列：採用2U/單節點機箱，可透過較寬敞的機箱空間支援GPU介面卡的配置，以支援VDI環境或圖形運算密集類型的應用，用戶可先採購V系列機箱，然後日後再安裝GPU卡。

● P系列：採用2U/單節點機箱，可以支援每節點最大44核心的處理器組態，是整個VxRail 4.0家族中最高的處理器規格，藉此支援資料庫等高運算負載類型的應用。

● S系列：採用2U/單節點機箱，可支援整個VxRail 4.0家族中最高的48TB儲存容量，但只提供SSD+硬碟的混合組態，主打大容量儲存需求的應用。

另外在VxRail 4.0家族中，除了主打大儲存容量的S系列以外，其餘4個系列，全都提供了混合儲存（SSD+硬碟）或全快閃（SSD）兩種儲存配置類型。相較下，上一代的VxRail則區分為混合儲存配置的一般機型，與全快閃配置的F系列機型。

而藉由3種機箱區分為5個系列，然後在每個系列下，又提供了多種組態選擇，也讓VxRail 4.0擁有數百種以上的硬體組態搭配，EMC宣稱硬體組合樣式比上一代VxRail多了250倍以上，能夠更靈活地配合不同的應用情境。

而藉由與Dell的合併，也讓VxRail 4.0的伺服器硬體，有了與前一代產品不一樣的型態。例如前幾代VxRail的伺服器硬體部分，都是廣達提供的伺服器，而到了這一代VxRail 4.0，除了G系列的硬體仍為廣達的伺服器外，其餘E、E、P與S系列的硬體部分，均改用Dell的伺服器。

VxRail基準機型設備

G系列硬體規格解剖

G系列是VxRail 4.0超融合伺服器家族的基準機型，沿用了與前幾代VxRail相同的2U/4節點機箱組態，也是EMC目前在臺灣地區提供的主要機箱。

G系列的硬體部分是廣達的T41S-2U伺服器，這是一款主打高運算密度、採用2U/4節點規格的機箱。每個機箱含有4組伺服器節點與24個磁碟槽，每組節點都採用二路Xeon E5處理器架構，用戶可選擇安裝1或2顆1.7～2.4GHz的Xeon E5-2600 v4處理器，搭配64GB～512GB的DDR4記憶體。

在儲存組態方面，同時支援SSD+傳統硬碟的混合儲存組態，以及全快閃儲存組態，是VxRail 4.0家族的一大特色，除了主打高儲存容量應用的S系列以外，其餘VxRail款式都有全快閃儲存配置的選項。

以G系列為例，在混合儲存架構下，每個節點可支援1臺作為快取的200～800GB SSD，加上5臺總容量3.6～10TB的硬碟；在全快閃架構下，則支援總容量3.84～19.2TB的SSD。由此可以注意到，全快閃組態反而擁有較高的總容量，顯示了近來SSD在儲存密度方面的迅速增長，當然全快閃組態的成本，仍舊比混合儲存組態高出許多。

支援混合與全快閃儲存架構

VxRail G系列的2U機箱一共含有24個磁碟槽，機箱內4個伺服器節點各自分配到6個2.5吋磁碟槽，在混合儲存架構下，每個節點可搭配1臺作為快取的200～800GB SSD，加上5臺總容量3.6～10TB的硬碟；在全快閃架構下，每個節點則可支援3.84～19.2TB的SSD容量。

熱備援電源供應器

每臺VxRail G系列機箱都配置了2組1200W電源供應器，提供熱備援的供電能力。

高密度的機箱組態

VxRail G系列採用2U/4節點的高密度機箱組態，配合底層的vSAN儲存叢集架構，最小叢集規模是3節點，所以只需一臺G系列的2U機箱，就能完成基本叢集的建置。最大規模則可擴充到64節點，擴充時是以一次增加1節點為單位。

硬體核心配置

VxRail G系列採用二路處理器配置，每個節點可安裝1或2顆8～32核心的Intel Xeon E5-2600 v4系列處理器 1 ，每個處理器插槽各自搭配8個DIMM記憶體插槽 2 ，一共可安裝64GB到512GB容量的DDR4記憶體。

I/O埠組態

以我們這裡這一臺VxRail G系列伺服器為例，每個節點含有系統管理用的RJ45埠 1 、VGA埠 2 與COM埠 3 各1個，加上2個資料傳輸與節點互連用的10GbE埠 4 ，為SFP+形式的光纖埠，也提供了改為4個GbE埠的選項。另外，每個節點還預留了一個PCIe擴充槽。

VxRail Manager的網頁式主控臺

專屬超融合系統管理介面

內含EMC專屬的快速設定與管理工具，是VxRail與其他VMware-based超融合伺服器產品最大區隔所在。

目前市場上許多同樣搭載VMware軟體的超融合伺服器產品，大都是透過預先準備的映像檔來部署軟體，系統管理則是直接透過VMware的vCenter與Web Client介面。

而VxRail則不同，EMC提供了自身專屬的快速設定工具與管理介面。首次使用時，只要透過管理埠登入系統，便能進入快速組態設定介面，依照畫面的引導逐一輸入主機名稱、網址等環境參數，系統便會自動完成軟體平臺的初始化，只需不到半小時就能開始使用。

另外，EMC也提供了專屬的VxRail Manager控制臺軟體，作為整個VxRail超融合系統的基本管理介面。對超融合伺服器接觸比較久的使用者會發現，EMC這套VxRail Manager控制臺，與先前VMware應用在EVO:Rail這款超融合系統上的EVO:Rail Engine控制臺，介面風格與功能幾乎如出一轍，可說是後者的延續發展。

VxRail Manager與先前的EVO:Rail Engine一樣，都是講求親和性的超融合系統管理平臺，功能包括三個部分：超融合伺服器硬體的監控管理，超融合系統叢集環境的監控管理，以及基本的VM操作管理。

雖然這些管理功能，也能透過VMware的vCenter與Web Client介面來執行，但VxRail Manager可提供更直覺化與圖形化引導的操作介面與程序，更容易使用，除了部份進階功能必須回到Web Client介面操作外，大多數系統管理與VM操作，都可直接透過VxRail Manager來完成。

提供簡便的快速部署工具 VxRail內含了簡便的圖形化快速部署工具，只要透過管理埠登入，並依畫面指示逐一輸入主機名稱、網址等環境參數，系統便會自動完成ESXi、vCenter與網路環境的設定與初始化。

專屬的VxRail Manager控制臺 VxRail內含了EMC專屬的VxRail Manager的網頁控制臺，可提供超融合伺服器硬體與vSphere叢集環境的系統監控管理，以及基本的VM管理功能，基本風格十分類似先前的EVO:RAIL Engine，也比VMware 的Web Client更親和易用。

VxRail 超融合平臺的核心

軟體平臺的組成與功能

VxRail是基於VMware vSAN儲存叢集架構的超融合系統，但軟體核心雖然是由VMware軟體構成，不過，EMC也提供了自身的控制臺介面與一系列加值應用軟體。所以VxRail內含的軟體便可分為兩部分：一是標準的VMware虛擬平臺軟體，另一則是EMC提供的控制臺軟體與加值軟體。

其中VMware提供的虛擬平臺軟體，包括作為核心的vSphere、vCenter與vRealize Log Insight，另外還有備份與複製的vSphere Data Protection與vSphere Replication，涵蓋了基本的虛擬化核心平臺、系統管理，以及針對VM的備份與複製應用功能。

除了前述VMware的軟體套件組合外，EMC另外還提供了自身的VxRail Manager控制臺介面，以及CloudArray與RecoveryPoint for VM等兩套加值軟體，前者可為每臺VxRail提供1TB公有雲儲存空間，後者則能為VM提供連續資料保護（CDP）等級的保護。

用戶只需透過VxRail Manager管理介面的軟體市集（Market）頁面，就能下載這兩套加值軟體，另外在EMC這個軟體市集介面中，還提供了多種第三方軟體套件，讓用戶下載使用，方便用戶擴展自身的虛擬平臺軟體功能。

支援VMware標準的Web Client控制臺 VxRail的主要管理介面是自身的VxRail Manager介面，可包辦包括VM創建在內的基本VM管理工作，用戶也可使用VMware標準的Web Client控制臺，來執行進階的vSphere應用操作，與更細節的系統狀態檢視。

可擴充多種軟體功能套件 透過VxRail Manager控制臺Config功能選項內的Market頁面，用戶可選擇下載與安裝EMC提供的一系列附加應用軟體，其中，較重要的有提供公有雲儲存服務的CloudArray Virtual版，還有具備連續資料保護功能的RecoverPoint for VM版，可幫助用戶擴展VxRail的儲存與資料保護功能。

產品資訊

EMC VxRail 4.0

● 原廠：EMC (02)8788-1555

● 建議售價：廠商未提供

● 機箱型式：2U/4節點、1U/單節點、2U/單節點

● 支援Hypervisor平臺：vSphere

● 支援儲存節點數量：3～64節點

● 內含軟體套件：VMware vSphere、vSAN、vCenter、vRealize Log Insight、vSphere Data Protection、vSphere Replication、EMC RecoverPoint for VMs、EMC CloudArray

【註：規格與價格由廠商提供，因時有異動，正確資訊請洽廠商。】