播放簡報內容時，如果不想手動在電腦上操作，往往需透過簡報器幫忙，但市面上的這類產品功能有限，因此有些廠商在投影機、手機App開發類似功能。

近期羅技新推專業簡報器Spotlight，是他們在8年前推出簡報器R400與R800後的新一代產品，且要價將近4千元，相較於普遍簡報器多在2千元以下，價格貴了將近一倍，到底它有何不同呢？

基本上，Spotlight能支援USB充電功能，更重要的是，開始與應用軟體、感測技術緊密配合，像是可控制聚光燈效果的指示游標，能以手勢遙控簡報音量大小，要讓企業人士在講演、簡報時的遠端遙控可以變得簡單，省去回到電腦操作，以及簡報器沒電的麻煩。

羅技Spotlight推出新世代簡報遙控器，支援USB充電功能，而且與應用軟體、動作感測技術緊密配合，相當獨特。

易於握持與使用，產品大小、質感與按鍵設計表現理想

從Spotlight產品的外觀來看，金屬材質的外殼，如同一個小巧的金屬棒，它不到50公克重，相當輕巧。我們看到它的第一眼，彷彿是大一號的Apple TV遙控器，按鍵也夠精簡，帶有相似的美學設計概念，而產品本身細長的造型與適中的長度，不會太小或太細，也讓握持時有不錯的手感。

比起傳統簡報遙控器多採黑色塑料、強調人體工學的設計，Spotlight產品本身看起來更具質感，連帶也讓簡報者拿在手裡的感受上，更顯得專業、簡潔一些。

在按鍵功能上，Spotlight產品上具有3個實體按鍵，其中下一頁功能的實體按鈕比另外兩個按鍵大，剛好置於握持時的拇指正常擺放位置，且按鍵表面設計貼合手指弧度，握持舒適；我們只要拇指往下移，則可使用上一頁功能按鍵；拇指往上一點按壓，則能夠開啟聚光燈標示重點，按兩下還能切換成放大鏡效果，操控相當簡易。

從按鍵設計來看，過去R400與R800簡報器的按鍵有5個，且上一頁、下一頁功能按鍵採左右配置，相較之下，Spotlight的按鍵更精簡，也較不易有操作搞混的情況發生——像是一般使用者習慣認為右邊按鍵是下一頁，但也有使用者的思考邏輯會相反，將左邊按鍵認為是下一頁。而且，下一頁的使用機率通常也比較高。

使用過程中，我們也可感受到按鈕精簡的好處，即使在燈光昏暗的情況下，也不用低下頭去看按鍵位置，即使初次使用的人，也不太容易按錯。

更讓人滿意的是，Spotlight還支援USB充電，產品本身內建鋰電池，在底部凹槽內有USB-C埠，使用者只要利用產品隨附的一條連接線，接在筆電上充個一分鐘，就能繼續使用3小時，而在充電狀態下，產品頂端也會有白色LED燈號顯示。

而傳統遙控器若沒電，一般都要隨身攜帶備用電池，或準備充電電池，因為臨時要買還是有點麻煩，也可能造成一些困擾。

USB快充很方便，不怕沒電 Spotlight本身內建鋰電池，機身底部凹槽內有充電用的USB-C埠，簡報者只要利用產品隨附的一條連接線，接在筆電USB埠上充個一分鐘，就能繼續使用3小時。

提供聚光燈與放大鏡功能，朝向不同方向都能遙控

基本上，Spotlight可以不安裝軟體直接使用，但也能藉由搭配的應用程式，獲得更多簡報輔助功能。使用者在羅技官方網站上，即可下載Soptlight適用的Logitech Presentation應用程式並安裝。

在連線方式與簡報軟體支援性上，Spotlight提供了藍牙與USB配對接收器兩種方式，具有彈性，而它的接收器還可以插在簡報遙控器本體的底部凹槽中，便於攜行。不論是Windows、Mac OS X、Chrome OS系統都適用，其中藍牙可以額外支援Android系統，USB接收器則額外支援Linux。同時，Spotlight也已經支援普遍的簡報應用程式，像是PowerPoint、Keynote、PDF、Google Slide與Prezi等。

我們實際用它來簡報時，在開啟PowerPoint、Google簡報工具後，不論電腦畫面同步或延伸，拿著Spotlight就能直覺控制投影片的前後翻頁，也能啟用聚光燈的顯示效果，方便突顯重點。

過去一些投影機設備，或是其搭配的電子白板工具，在輔助會議簡報上已經提供許多豐富的功能，聚光燈模式也是其中之一，而透過Logitech Presentation應用程式的搭配，雖然指標類型不算多，但可以不需限定設備才能使用。

而它的特殊之處更在於，內建了行動裝置上普遍應用的3D加速感應器與陀螺儀。我們拿著Spotlight朝著任何方向啟動聚光燈功能，不論是將簡報器朝向投影畫面或觀眾方向，聚光燈效果一開始都能顯示在簡報畫面上，並很快能自動調整水平方向，讓指標能隨著手勢擺動而移動，使用直覺，也不像傳統紅外線指示器，必須要對著投影畫面照射。

就一些實際應用場景與經驗來看，也能帶來一定的幫助效果，像是有些會場在左右兩側都有大螢幕同步顯示，而Spotlight的應用方式，就能讓兩邊畫面都顯示聚光燈指標。

可運用多項輔助功能並自訂調整 透過安裝在PC的Logitech Presentation應用程式，使用者可以自訂需要的簡報輔助功能，像是設定標示重點的效果與範圍大小，或是音量控制、空白畫面等遙控。

可遙控簡報中的影片播放，而且搭配手勢即可控制音量

Spotlight的另一大特色是，上方按鍵也能控制滑鼠左鍵操作，讓簡報中的影片播放，並能用手勢調整電腦的音量大小聲，而不用回到電腦操作，對於簡報者體驗來說，可說是相當友善的設計。

畢竟，現在不少簡報檔會加入多媒體內容，不像以往只是單純的投影片。如果沒有這樣的功能，在播放簡報檔中的影片時，往往要回到電腦操作，不夠方便也不夠專業。

實際的使用方式是這樣的，我們可以按住Spotlight下一頁功能的按鍵不放，接下來將手往上舉，也就是將簡報遙控器仰角抬高，就能將電腦音量調大，反之則能降低音量，操作直覺且便利。

如果使用者有更多使用需求，可透過Logitech Presentation應用程式自訂這些功能，以調整出符合個人使用習慣的專業簡報器。例如，能夠設定按住上一頁、下一頁按鈕不放時所要用的功能，還包括向前快進、空白畫面、捲動與自訂快捷鍵。以空白畫面功能而言，我們利用它讓簡報畫面暫停。聚光燈效果也能預先調整範圍大小，也有放大與圓圈的指標功能可選用。

不僅如此，在羅技應用程式上還提供了計時器功能，可在螢幕上顯示時間倒數。一般而言，簡報軟體通常也有計時工具，但Spotlight提供的計時器介面較大，並能全螢幕展開，更特別的是，簡報器本身還能搭配計時器來震動提醒，像是我們設定30分鐘簡報，在剩下5分鐘簡報遙控器本身會震動通知，可提醒講者該做出總結。

以上述功能而言，其實現在也有不少App應用，可讓手機遙控PC播放簡報，也有投影機在其遙控器上提供簡報輔助與鼠鍵控制功能，只是這要專屬投影機設備才能應用，若是互動投影機搭配的相關電子白板工具，通常又需要在電腦前面操作才方便。而純粹靠簡報遙控器的產品並不多見，不過優點是，手感上明顯更好，畢竟是專用的硬體設備，加上現在設計更精美、輔助功能也增加，應用比較方便。

在實際投影簡報畫面時，我們拿著Spotlight朝著任何方向啟動聚光燈功能，在簡報畫面上都能顯示聚光燈效果，方便突顯重點範圍，手勢擺動指標就會移動，控制直覺，也能切換成放大鏡功能。

產品資訊

羅技Spotlight

● 建議售價：3,999元

● 原廠：羅技(02)2746-6601

● 產品內容：簡報遙控器、接收器、充電連接線與保護袋

● 簡報遙控器重量：49.2公克

● 連線方式：藍牙與USB接收器

● 系統需求：藍牙（Windows 10/8、MacOS X 10.10、Chrome OS、Android 5.0)；接收器(Windows 10/8/RT/7、Mac OS X 10.05、Chrome OS、Linux）

● 連線最遠距離：30公尺

【註：規格與價格由廠商提供，因時有異動，正確資訊請洽廠商。】