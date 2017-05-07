由富盛電通經銷引進的Maxta，是日趨興起的超融合應用領域後起之秀，可透過專屬的Maxta Storage Platform（MxSP）儲存軟體平臺，搭配標準的x86伺服器硬體與Hypervisor虛擬平臺，共同組成超融合伺服器，提供兼具高可用性與高擴展性的分散式儲存架構。

就公司成立時間來看，誕生於2009年的Maxta，在新興的超融合系統領域，算得上是頗具歷史的廠商，與超融合領域當前的龍頭廠商Nutanix同年成立。不過Maxta直到2013年才正式發表產品，就產品推出時間而言，MxSP仍是非常年輕的產品。

Maxta的MxSP儲存軟體平臺是專門針對虛擬化應用，搭配x86伺服器與通用的Hypervisor平臺，共同組成兼具高可用與高擴展特性的超融合伺服器。

嶄新又成熟的系統架構

Maxta的MxSP儲存軟體平臺，是一套基於x86標準伺服器硬體的分散式儲存系統，並且是專門針對伺服器應虛擬化環境的應用，所以具備了「軟體定義儲存」、「分散式儲存叢集」、「搭配Hypervisor的超融合部署」等當前流行的架構特性。

雖然產品發表至今不過3年多時間，歷史並不長，但MxSP已具備相當完整的功能，軟體本身便內含了豐富的資料服務功能，而且能提供許多有別於同類產品的特色。雖然MxSP的整體功能還比不上Nutanix等龍頭廠商，但產品的發展思路十分相近，而與一些超融合系統所採用的舊型式儲存叢集系統有所分別。

與一般搭配超融合系統的叢集儲存軟體相比，MxSP沒有綁定特定Hyperviosr平臺，可配合vSphere與KVM部署，也能支援OpenStack環境。另外MxSP還提供了以VM為中心的管理方式，快照與Clone等資料服務功能，都是以VM為單位運作，甚至MxSP的控制臺介面還能提供基本的VM操作功能，可直接建立並編輯個別VM的屬性。

與Hypervisor平臺緊密整合

Maxta Storage Platform的系統架構

MxSP軟體平臺系統架構圖 Maxta的MxSP儲存軟體平臺是專門對應虛擬化環境，為Hypervisor提供具備高可用性、高擴充性的分散式叢集儲存環境。（圖片來源／Maxta）

MxSP儲存軟體平臺的基本功能，是跨多臺x86伺服器的本機磁碟空間，建立為統一管理的儲存叢集，並掛載給Hypervisor平臺供VM使用，目前的版本是3.2版。

MxSP包含了這3個主要元件：(1) Maxta分散式檔案系統（Maxta Distributed File System）；(2)Maxta管理伺服器；(3)NFS v3伺服器。

在部署時，MxSP是以虛擬機器型式，安裝到Hypervisor平臺上成為虛擬化儲存伺服器，從而將Hypervisor主機底層磁碟或SSD，建立為基於Maxta分散式檔案系統（MDFS）的儲存空間，然後將多臺Hypervisor主機上的MxSP儲存空間組成叢集儲存池，並透過NFS協定掛載給Hypervisor作為datastore空間。原廠建議的最小與最大叢集規模是3～8臺節點。

而用戶則可透過管理伺服器的網頁式控制臺介面，來管理整個MxSP儲存環境。

目前MxSP可以支援vSphere、KVM等2種Hypervisor平臺，也能透Cinder與Nova驅動程式支援OpenStack環境。

為了提高效能與可用性，MxSP是透過跨節點RAID 10的方式，同時以鏡像與stripe來將資料寫入叢集中各個節點，藉此將存取作業分散到多個節點上，並在不同節點上保存資料複本，不過，空間可用率也因此只有一半。

另外MxSP還內含了幫助提高存取效率，與協助保護資料的一系列進階功能，包括用於I/O加速的SSD快取，用於提高空間儲存效率的Thin Provisioning、壓縮、重複資料刪除，用於資料保護的功能則有快照、Clone、本地端複製與跨WAN遠端複製等。

因此用戶無需依靠Hypervisor平臺，僅僅以MxSP平臺本身，就能供豐富的資料服務，而且這些功能都是以VM為單位來操作，能與VM運用完全整合。

簡便部署的Maxta超融合伺服器

Maxta MxDeploy Appliance

Maxta的核心產品是MxSP儲存軟體，目前提供了兩種銷售模式，一是純軟體，另一是預載到伺服器上的超融合應用伺服器。

純軟體型式是由用戶執行部署，至少需要3臺伺服器，每臺伺服器須滿足最低硬體規格（6核心、2.0GHz處理器與32GB記憶體），並要求至少配置1臺SSD，作為快取與存放metadata的空間。

更方便的部署型式，是MxSP軟體結合x86伺服器的MxDeploy超融合應用伺服器產品，整臺伺服器出廠時就已預載了包括MxSP在內所有必要的軟體，在用戶端可快速完成系統建置。

在全球市場銷售時，Maxta提供了搭配Dell、HPE、Lenovo、Supermicro等廠商伺服器硬體的選擇，在臺灣目前則是搭配廣達的2U伺服器D51B-2U，組成超融合伺服器銷售。

目前臺灣區經銷商提供了MxSP S5000與MxSP S6000兩種超融合伺服器款式，差別在於硬體核心規格與磁碟組態，S6000的處理器與記憶體規格較高，並擁有SSD快取的配置，另外兩款機型各有3種不同磁碟容量的授權可選。我們將兩款機型的基本規格整理如右表：

由於S5000與S6000等2款產品，都是2U/單節點的機箱組態，為了配合底層MxSP軟體的儲存叢集架構，用戶最少需導入3臺伺服器，才能滿足建置MxSP叢集的3個節點需求。

以VM為中心

MxSP的系統管理與軟體功能

現在像MxSP這類基於分散式架構、以服務VM環境為目的的儲存軟體平臺已有很多，這些產品大多宣稱能直接部署在標準x86硬體上，可提供軟體定義儲存的部署便利性，並藉由叢集架構提供高可用性與高擴充性，且兼具豐富的進階資料服務功能。

而在這些彼此相似的特性與功能中，Maxta的MxSP特別突出的一點，在於提供了以VM為中心的管理機制。

一般的超融合儲存平臺管理

一般搭配Hypervisor平臺的分散式儲存軟體，系統管理機制大多只涵蓋自身的儲存叢集空間管理，只負責將叢集儲存空間掛載給上層的Hypervisor，儲存平臺內含的資料服務功能（快照、Clone或複製等）也都是以儲存端的LUN或Volume為單位，VM端的操作與管理，則必須依賴Hypervisor的管理控制臺。

所以這些平臺的系統管理也就分為兩部分，一是上層Hypervisor的管理，另一是底層儲存叢集的管理。這種雙層管理方式，也是傳統儲存系統，以及多數超融合伺服器的管理方式，簡單地說，就是「儲存歸儲存，VM歸VM」，容易理解，但兩層的管理機制與兩種管理平臺，使用起來也比較繁瑣，也制約了儲存端快照、Clone等功能的使用彈性。

以VM為核心的超融合平臺管理

目前有少數分散式儲存軟體如VMware的vSAN，以及Nutanix的Acropolis作業系統（AOS）軟體等，能提供以VM為中心的儲存管理。

所謂「以VM為中心」的涵義有兩點：

首先，是VM管理與底層儲存叢集的管理合而為一，用戶透過單一管理控制臺介面，就能同時管理VM操作，與底層儲存叢集環境的監控與設定功能。

其次，是底層儲存叢集平臺的資料服務功能，是以VM為單位來運作。用戶可以指定為個別VM建立快照或Clone複本，進行資料複製時，也是以個別VM為目標。

第三，是底層儲存叢集平臺可以個別VM為單位，來設定儲存服務品質（QoS）等級，並監控個別VM的效能運行狀況。也就是說，用戶可視個別VM的存取需求，指派不同的存取效能設定，精細地調整與監控整個VM環境的效能分配。

要實現這種以VM為中心的管理架構，通常有兩條路線，一是把儲存叢集系統嵌入到Hypervisor核心中，例如VMware的vSAN；另一則是讓儲存叢集系統的管理控制臺，來延伸涵蓋VM的管理，如Nutanix便是這種作法。

MxSP的系統管理

MxSP雖然是儲存叢集軟體與超融合應用領域的新秀，但產品功能十分成熟與完整，不僅提供了多樣化的資料服務功能，也初步實現了以VM為中心的管理架構。

MxSP的系統管理是透過稱作MxInsight的網頁控制臺來執行，特別的是，這個控制臺不僅能用來管理MxSP儲存叢集，也提供了基本VM操作功能，ㄧ些簡單的VM操作可直接在MxSP控制臺執行，例如VM的創建與屬性編輯等，特別值得一提的是，搭配vSphere平臺時，MxSP還能提供一些比vSphere平臺本身更精細的VM創建選項。

另外，MxSP的快照、Clone等資料服務功能，也是以VM為單位來運作，可為指定的個別VM建立快照複本。同時，用戶也能為個別VM指派鏡像複製份數、寫入stripe型式、是否啟用SSD快取與壓縮技術類型等設定，來調整個別VM的可用性與效能等級。

整體來說，MxSP整合VM管理的範圍仍有限，許多進階VM操作還是得回到Hypervisor控制臺執行，不如 Nutanix那樣全面（Nutanix的管理平臺，已經幾乎可完全取代vCenter這類的Hypervisor管理平臺的作用），不過MxSP的歷史也相對較短，讓人期待這套產品日後的發展。

內含豐富資料服務功能 MxSP本身含有相當完整的資料服務功能，可輔助Hypervisor提供豐富的進階應用，包括Thin Provisioning、壓縮、重複資料刪除等空間縮減技術，快照、Clone與遠端複製等保護用功能，還有改善系統可用性的節點間鏡像與VM失效自動切換等，而且所有功能都是以VM為中心來執行。

設定節點間鏡像提供資料保護 如同一般的儲存叢集軟體，MxSP也是透過節點間的鏡像複製來提供基本資料保護，類似跨節點的網路RAID 1架構。用戶在建立VM時，可選擇將資料複製2或3份，接下來，系統便會依設定將VM資料複製數份，並分散到不同節點上存放。

提供完整效能監控功能 如同多數的企業級儲存設備的管理介面，Maxta的MxInsight控制臺，也能提供十分詳細的資源運用與效能監控功能，包括一定時段的歷史記錄，以及簡明的圖表數據資料。

可涵蓋基本VM管理功能 MxInsight控制臺的一大特色，是不僅能用來管理MxSP儲存叢集本身，也能用來執行Hypervisor的基本操作。ㄧ些簡單的VM操作，如建立VM、調整VM組態、開啟與關閉VM、複製VM與為VM建立快照等，都可直接透過MxInsight控制臺來執行。

含儀表板介面的網頁控制臺 MxSP的系統管理，是透過專屬的MxInsight網頁控制臺來進行，提供了儀表板式的首頁介面，以及簡便的功能選單，可便於管理者掌握VM與儲存環境運行情況，並透過左上角的選單，切換不同的系統設定與管理功能。

硬體規格解剖

MxSP超融合伺服器節點組態

臺灣地區目前有S5000與S6000兩款Maxta MxDeploy超融合伺服器機型，硬體部分都是基於廣達的D51B-2U伺服器。

其中作為入門款式的S5000，硬體核心搭載了2顆2.1GHz的Xeon E5-2620 v4處理器與128GB記憶體，並搭配純硬碟的儲存組態，有3臺、6臺與11臺1.2TB SAS硬碟等3種組態可選。

S6000則是較高階的機型，搭載2顆2.0GHz的Xeon E5-2660 v4處理器，記憶體容量提高到256GB，搭配SSD+硬碟的混合儲存組態，在硬碟部分，同樣有3臺、6臺與11臺1.2TB SAS硬碟等3種組態可選，另外再搭配2臺400GB容量的SSD，藉以啟用SSD讀取與寫入快取功能。

在網路埠方面，MxSP S5000與MxSP S6000的主機板都內含了2組GbE埠，再加上透過LOM模組（LAN On Motherboard）提供的額外2組GbE埠。另外為了滿足Hypervisor對外存取，以及節點間同步複製的頻寬需求，還於PCIe擴充槽中，安裝了1張10G Base-T或SFP+規格的雙埠10GbE網路卡。

兩種硬體款式選擇

臺灣目前推出的MxSP S5000與S6000等兩款MxDeploy超融合應用伺服器，硬體部分都是搭配廣達的2U伺服器D51B-2U，為配合MxSP軟體的叢集架構，用戶必須至少需要3臺伺服器節點，才能組成MxSP儲存叢集。

標準的2U規格伺服器機箱

MxSP S5000與S6000的硬體部分，都採用標準規格的2U/24Bay伺服器，不過為了配合MxSP的軟體授權，儲存組態目前最大提供到11臺硬碟+2臺SSD的配置。

I/O埠組態

S5000與S6000具備相同的I/O組態，包括：主機板都內含的2組GbE埠 1 ，加上LOM模組提供的額外2組GbE埠 2 。另外還於PCIe擴充槽中，安裝了1張10G Base-T或SFP+規格的雙埠10GbE網路卡 3 。

支援SSD+硬碟混合儲存架構

Maxta在臺灣地區目前提供的兩款機型中，MxSP S5000是純硬碟組態，MxSP S6000則是硬碟+SSD混合組態，可以啟用MxSP軟體的SSD讀寫快取功能。

產品資訊

Maxta Storage Platform

● 原廠：Maxta

● 經銷代理：富盛電通(02)2223-3665#652

● 建議售價：廠商未提供

● 支援Hypervisor平臺：vSphere、KVM

● 支援儲存節點數量：3～8節點

● 內含儲存應用功能：VM層級快照、VM層級Clone、本地端複製、跨節點鏡像複製、SSD快取、Thin Provisioning、壓縮、重覆資料刪除

【註：規格與價格由廠商提供，因時有異動，正確資訊請洽廠商。】