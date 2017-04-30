針對個人電腦的保護，ESET在2017年新版的防毒軟體中，強調對於勒索軟體與指令碼的攻擊的防禦能力，並在產品的規畫上，額外推出擁有外部磁碟與檔案加密，以及可管理密碼的旗艦版本Smart Security Premium。

此外，對於時下相當嚴重的無線路由器攻擊問題，ESET首度新增了家用網路防護機制，協助使用者檢查路由器的安全性，在目前的防毒軟體產品中算是相當少見。而這個防護機制與網路攝影機管制能力，同屬Internet Security以上版本就配備的新功能，若是不需要密碼管理與檔案加密，消費者也可選擇價格較為便宜的Internet Security。

但值得注意的是，對於筆電一類可攜帶的裝置，Internet Security不再提供原來Smart Security具備的裝置防盜功能，消費者必須購買Smart Security Premium才能使用。

在2017新版ESET個人防毒軟體中，針對家用網路，首度提供區域網路管理功能，並識別其中的電腦、行動裝置、數位電視等設備，其中星號標示者為新增的裝置，驚嘆號標示則表示疑似遭受攻擊。

密碼管理器支援多種免安裝版瀏覽器，並提供分類機制

密碼管理（ESET Password Manager）是Smart Security Premium專屬的新功能之一，它能夠統整多臺裝置的帳號與密碼，並且提供了自動分類機制，減輕使用者逐項手動歸類的不便。此外，其支援的瀏覽器種類相當廣泛，甚至還能運用於便攜版（Portable）的Chrome、Firefox，以及Opera軟體。

所謂的便攜版軟體，指的是將設定與程式本身集中放置在同一資料夾中，因此使用者只要將其複製到外接式裝置，就能在維持既有設定的情況下，帶到其他電腦中執行。但一般而言，許多密碼管理器並不適用於這種型式的瀏覽器，Smart Security Premium支援算是難得。

這款密碼管理員支援的瀏覽器種類相當多，一共有9款，在常見的Chrome、Firefox、IE瀏覽器之外，還包含Opera、Seamonkey、Pale Moon、Chromium、Comodo Dragon，以及Yandex Browser，不過，Smart Security Premium尚未支援Windows 10的預設Edge瀏覽器。

值得一提的是，想要從其他密碼管理軟體搬家也相當容易，在ESET提供匯入的機制中，支援透過RoboForm、KeePass、LassPass等6款常見的管理軟體，取得使用者已列管的所有密碼。

就網頁密碼管理的功能而言，Smart Security Premium可針對每個網站，指定透過特定的瀏覽器登入，並且能調整帳號與密碼只限定特定頁面，或是可應用於整個網域，算是不錯。

支援多種類型的瀏覽器密碼管理 在旗艦版本ESET防毒軟體首度提供了密碼管理功能，支援最常見的Chrome、Firefox、IE瀏覽器外，並且支援Opera、Comodo Dragon，以及Seamonkey等軟體。

同時提供本機與外接式裝置的檔案加密能力

在Smart Security Premium的另一個專屬功能之中，則是可針對重要的檔案加密保護（ESET Secure Data）。而在這套防毒軟體中，分別對於電腦內部儲存，以及外接式硬碟、USB隨身碟，提供兩種完全不同的措施。

在本機的部分，主要是透過建立專屬EED格式的虛擬磁碟機，使用者掛載之後，再將檔案放入其中，日後必須輸入密碼，才能掛載取用內部的檔案。

針對外接的儲存裝置而言，ESET Secure Data則是在儲存空間中建置Encrypted資料夾，在這個目錄中的檔案，只有在安裝Smart Security Premium的電腦才會顯示，同樣也要透過密碼驗證後，才能使用資料夾中的檔案。

可依據最近連線時間，檢視所有最近區域網路中的設備

在Smart Security Premium專屬的功能之外，這次2017年版ESET防毒軟體產品線中，有項新功能在同類型產品中相當少見。在Internet Security以上的版本，ESET首度提供家用網路防護機制，由於最近家用路由器遭受駭客攻擊的事件頻傳，這樣的功能顯得格外重要。

透過這項功能，對於安裝ESET防毒軟體的電腦，我們可以檢視在它能觸及的所有網路中，已經連線的設備，並得知其IP位址與MAC位址，以及最近一次上線的時間。針對路由器的部分，若是有疑似遭受攻擊的跡象，家用網路防護功能則會在其設備上，顯示警示圖案，提醒使用者檢查路由器的設定。

在執行這項功能後，就會看到以自己電腦和路由器為中心的半圓，其他連線到相同路由器的設備，便會陳列在周圍。這裡將所有裝置依據最近一次連線的記錄，區分為最近連接與一個月之內曾經連線兩種，因此可以得知有那些設備連接到這個網路。只是在這種檢視模式中，最近連接的裝置區域中，一次只能顯示6臺，若是超過，使用者就需要手動切換，才能看到其他也連線到相同區域網路的裝置。在人手一隻手機，再加上筆電、平板電腦與數位電視等各種連網裝置的情況下，使用者難以同時檢視所有近期連線的裝置。

還好，這裡也提供了條列式清單，讓使用者可自由切換。在這種檢視模式中，我們不只能檢視目前連線的區域網路，也可切換到其他之前使用過的網路，瀏覽曾經偵測到的設備。假若你經常需要在不同地點之間使用這臺電腦，便能同時列管這些網路之中的設備。

對於區域網路中的電腦或是裝置，Smart Security Premium會檢查它們的連線狀態，若是有新增到網路中的裝置，便會提醒使用者。在這臺新發現電腦的圖示上，也會出現星號標示。

我們實際在擁有連接PC、筆電、行動裝置，以及數位電視的無線網路環境測試，在識別裝置的類型上，Smart Security Premium準確度尚可，但不夠精細，對於同樣執行Windows作業系統的PC與筆電，都顯示相同的電腦螢幕圖示，而Android與iOS行動裝置的部分，則統一為平板電腦圖示，導致使用者可能需要透過電腦名稱，或是裝置製造商等資訊，再次確認ESET顯示的裝置。

在裝置的詳細資料頁面中，則是可檢視電腦名稱、製造商、IP位址、MAC位址，以及最近上線時間共5樣資訊。

另外，在我們測試過程中，發現環境中的 iPad平板電腦，電腦名稱顯示為 iPhone/iPad，使用者無法藉此得知它是一臺平板電腦，還是手機。

提供路由器安全狀態檢查能力

在各式連網裝置的偵測與列管中，針對路由器，使用者可透過Smart Security Premium家用網路防護模組的掃描功能，檢查電腦已連線到的路由器狀態，是否出現遭受到惡意攻擊的跡象。

在路由器的詳細資料呈現中，除了裝置的名稱、IP位址與MAC位址等基本資訊之外，也可檢視其採用的連接埠與通訊協定，我們將安裝Smart Security Premium的筆電拿到家裡測試，ESET會偵測到電腦連接的無線路由器，並且檢查網路基本組態，例如IP位址、MAC位址，以及開放的SSID，同時，還會列出啟用的網路服務與通訊埠。

另一個與電腦和行動裝置的不同點是，路由器的詳細資料頁面提供了開啟管理介面的按鈕，用戶可點選後，就能直接透過瀏覽器，修改路由器的設定。

首度針對勒索軟體與指令碼腳本攻擊，提供專屬防護機制

在防毒軟體的功能本身，Smart Security Premium也對於時下災情慘重的勒索軟體攻擊，加入全新的機制，監控應用程式與其中執行的處理程序的行為，若是更動個人資料的現象疑似為惡意攻擊，Smart Security Premium便會直接封鎖，要求使用者確認才放行。

此外，對於透過指令碼腳本的攻擊手法，在這套防毒軟體中，ESET首度提供對應的防護機制，若是腳本中有疑似不尋常的連線指令，便會遭到Smart Security Premium阻斷。

附帶一提，如果你是筆電的使用者，新版ESET防毒軟體也納入網路攝影機的防護機制，供使用者管理可存取鏡頭的應用程式。

能控管應用程式存取網路攝影機 ESET可偵測電腦連接的網路攝影機，是否在使用者不知情的情況下啟用，以Skype為例，當應用程式首次存取網路攝影機時，ESET便會提醒使用者確認，Skype才能取得視訊畫面。

產品資訊

ESET Smart Security 10

● 代理商：臺灣二版(02) 7722-6899

● 建議售價：每臺電腦每年授權為1,780元

● 支援的作業系統平臺：Windows Vista~10、Windows Home Server 2011

● 處理器需求：1GHz

● 記憶體需求：512MB

● 磁碟空間需求：320MB

● 主要防護功能：密碼管理、檔案加密、家用網路防護、網路攝影機存取控制

【註：規格與價格由廠商提供，因時有異動，正確資訊請洽廠商。】