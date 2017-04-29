近期華碩所推出的14吋商用筆電AsusPro B9440，改寫全球最輕的14吋筆電紀錄，僅1公斤重，它甚至比聯想ThinkPad X1 Carbon還輕，而這樣的超輕薄商用筆電設計，將是近年筆電市場一大新趨勢。

與過去的輕薄筆電有何不同呢？從B9440的機身設計來看，它的機身設計完全以輕薄性為優先，對於重視商務攜行，又要兼顧足夠螢幕大小的使用者來說，相當具吸引力，儘管周邊連接埠均改以USB-C介面為主。

輕薄之外，華碩也將窄邊框特性加入產品特色中，在此極致輕巧的機身當中，效能也不會因此打折，不像其他超輕薄筆電選擇效能較低的處理器。

打破你對14吋筆電的印象

基本上，B9440整機採用鎂鋁合金材質，強調通過MIL-STD 810G軍方測試標準，提供足夠的堅固程度與耐用性，並內建TPM加密、按壓式指紋辨識器，鍵盤也具有防潑水特性，提供一般商務筆電的防護特性。

這臺產品的輕薄程度更是讓人驚艷，14吋機身，實測重量只有1.067公斤，整機厚度也在1.5公分內，不論拿在手上、放在包裡，你可能不會感覺這是臺14吋筆電，反而覺得它只有13吋以下。它同時還加入了窄邊框特性，機身上側及左右兩側的邊框只有0.54公分，因此機身其實也比普遍14吋筆電小一號。

對於希望螢幕尺寸夠大，又重視輕薄程度的使用者而言，這款產品在可攜性上的表現，相當具吸引力。如果你平時外出使用不常外接螢幕、USB裝置，或連接有線網路，就像手機一樣，只要啟動Wi-Fi無線上網就能應付日常工作，那就更加適合。

現在要在市面上買到這樣的產品，一般人可能想到的是聯想X1 Carbon，即便它的新一代版本也加入窄邊框設計，但相較之下，B9440U仍然略勝一籌，具有更輕、更薄的優勢，而在同規格配置下，價位也相對便宜。

鍵盤具傾斜設計，拿在手上不吃力

B9440還有另一獨特之處，當我們打開螢幕上蓋時，鍵盤後側將會抬起，呈7度角傾斜，強調符合人體工學的舒適打字角度。近年我們在微軟Surface Pro 4與其鍵盤保護套上，也看到類似設計。畢竟，一般桌上型鍵盤底部都有這樣的設計，而在筆電上卻不多見。

實際使用時，在一般桌面使用情境下，B9440傾斜鍵盤好處可能還不明顯，不過放在膝上使用時，會感到較為舒適，這樣的傾斜也讓按鍵較朝向使用者，而它的螢幕上蓋開闔也能達180度，視角調整容易。另外，它的螢幕解析度為1920×1080，具備防眩光、廣視角特性，皆有一定的水準。

使用上，它的手感也很不錯，由於按鍵緊實且鍵粒回饋力道足夠，打字輸入相當順暢，觸控板也支援多指手勢操作。另外，產品本身提供背光鍵盤功能，具有3段式調節能力。

當我們拿著筆電移動時，即便我們只拿著B9440的筆電一角，也只有感到稍微的重量，畢竟以一般人的手掌大小來說，14吋機身比A4紙張略大，不易掌握重心，而比聯想X1 Carbon更輕的B9440U，感受將更為明顯。

當然，要做到平穩、好拿，仍是辦得到的，例如之前我們也測試過不到1公斤重的HP EliteBook Folio G1，由於只有12.5吋，重心容易掌握，拿在手上就完全不費力，但這麼做之後，卻有可能要犧牲螢幕尺寸與效能。

搭載最新Intel處理器，提供i5、i7兩種規格版本

在硬體規格上，這臺B9440採最新一代的Kaby Lake處理器，主要有i5與i7兩種規格版本，我們測試的這臺產品配置Core i7-7500U處理器，內建16GB LPDDR3記憶體，硬碟是512GB PCIe M.2 SSD，作業系統為Windows 10專業版，建議售價為52,900元。

至於它的i5規格版本較便宜，價格為40,900元，搭配的是i5-7200U處理器、8GB記憶體與512GB SATA3 M.2 SSD。

雖然兩種版本的記憶體與硬碟規格，都是屬於固定的搭配組合，無法任意變換，但硬碟容量基本就提供512 GB，其實也很不錯，使用者也不用為了價格而有可能選擇低容量的規格，之後又來抱怨空間不夠。

另外，B9440的價格也相對具吸引力，以i7版本為例，B9440的價位在5萬元出頭，看似昂貴，不過採用相近規格配置的新一代X1 Carbon則超過7萬元，之間的價差更大。

搭載U系列處理器與PCIe SSD，具有不錯的效能表現

效能也是B9440所強調的特色，因為過去同屬超輕薄筆電的機種，幾乎都是採更低功耗的Y系列處理器，而B9440卻與多數Ultrabook一樣，採相同等級的配置，顯然不會因為輕薄而犧牲了效能。

實測這臺B9940的效能表現，不論是在壓縮軟體基準測試，或是Excel巨集檔運算與開啟時間的測試，都比近期我們測試的輕薄筆電產品要理想。特別是Excel開啟時間僅12.5秒，而其他產品成績多在13到16秒之間，表現相當出色。另根據AS SSD Benchmark所測得的硬碟效能來看，讀取為1276.52 MB/s、寫入為133.09 MB/s，讀取效能優異。

整體而言，這臺產品不僅可攜性高，效能應該也能讓多數人滿意。但它也還是有個缺點，在使用過程中，我們明顯感受到風扇運轉的聲音，不像採Y系列處理器的產品，因此使用了無風扇設計，而比較安靜。

至於續航力方面，在影片播放情境中，B9440的實測結果為5小時42分，算是符合預期表現水準。

多埠轉接器免額外購買，隨機附贈

與一般Ultrabook相比，這類超輕薄筆電的連接埠顯然更精簡，而這也是讓產品本身更輕薄、便攜的關鍵，平常外出使用若沒有周邊連接需求，網路連線也都是以Wi-Fi無線為主，就很簡便。

基本上，B9440內建2天線802.11ac無線網路晶片，並配置Harman Kardon音響喇叭，以及抗噪矩陣式麥克風。至於連接埠方面，它僅有1個音源連接埠，以及左右兩側各1個USB-C介面，它們都是USB 3.1規格，亦可轉接網路埠，其中左側還可當電源插孔與視訊輸出使用。

對於使用者來說，由於USB-C周邊可能還不夠豐富，像是USB-C螢幕、隨身碟、滑鼠選擇較少，是現階段要考量的。

當然，對應新世代的輕薄筆電產品，各家廠商其實也都有對應提供USB-C轉接器與擴充機座。華碩也不例外，較特別的是，這款產品已經隨機附贈一個黑色的Asus Mini Dock，可擴充HDMI、標準USB 3.0埠與USB-C埠，不像其他產品多要額外選購，算是不錯。

附贈簡易型多埠轉接器，輕巧好攜 B9440隨機附贈一條黑色的Asus Mini Dock多埠轉接器，接在機身左側的USB-C埠後，即可擴充HDMI埠、標準USB埠與USB-C埠。

提供新一代介面標準USB-C埠 B9440在機身兩側各提供1個USB-C埠，其中左側還可接電源線或螢幕輸出使用，若要挑剔一點，可惜這兩種連接應用不能左右埠都適用。

另有擴充基座可選購，對應多元的周邊連接需求 如有更多周邊擴充需求，用戶可選購SimPro Dock擴充機座，讓B9440獲得如PC般的連接能力。該機座包含4個標準USB埠與1個USB-C埠，視訊輸出則有VGA、HDMI與2個DisplayPort，以及網路埠與讀卡機。

產品資訊

華碩AsusPro B9440

● 建議售價：52,900元

● 原廠：華碩(02)2894-3447

● 處理器：Core i7-7500U

● 記憶體：16GB LPDDR3-1866

● 硬碟：512GB PCIe M.2 SSD

● 螢幕尺寸：14吋

● 重量：1.05公斤

● 機身尺寸：32.1×21.6×1.5公分

● 作業系統：Windows 10專業版

● 連接埠：USB-C埠×2、音源連接埠

【註：規格與價格由廠商提供，因時有異動，正確資訊請洽廠商。】